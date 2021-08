Toutes les dernières mises à jour sur les taxes cryptographiques dans le projet de loi sur les infrastructures ⋆ Crypto nouveaux médias

Les taxes cryptographiques controversées introduites avec le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars ont entraîné une frénésie de dernière minute gardant toute la communauté cryptographique sur le bord de leurs sièges. Selon les derniers tweets de la sénatrice pro-crypto Cynthia Lummis, le vote final sur les amendements aura lieu à 9 heures du matin, le 9 août.

Le sénateur a noté que les législateurs doivent s’entendre sur l’autorisation des amendements. Elle ajoute que l’amendement est « suspendu en raison d’un conflit entre les sénateurs au sujet de la règle des 30 heures, qui permet au Sénat d’examiner/lire/examiner un projet de loi jusqu’à 30 heures avant de le voter ».

Prenant un coup de feu dans le camp opposé, Lummis a écrit que certains sénateurs sont trop concentrés sur l’adoption rapide du projet de loi sur les infrastructures, nommant le sénateur Schumer, Lummis ajoute qu’il souhaite voter rapidement pour se concentrer sur d’autres lois.

« Nous sommes donc dans une impasse. Je comprends les positions de mes collègues. Mais de vraies personnes vont être blessées si nous ne changeons pas le libellé de ce projet de loi. Demain, nous serons de retour en session et travaillerons à nouveau pour convaincre nos collègues et le sénateur Schumer que notre amendement mérite un vote », ajoute Lummis.

Selon Bloomberg, la période de 30 heures se terminera mardi tôt le matin. Mais les législateurs peuvent convenir à l’unanimité de clore le débat plus tôt.

La frénésie de dernière minute

La publication Bloomberg rapporte également que si les sénateurs ne parviennent pas à obtenir un vote unanime pour l’amendement, toute cette frénésie de dernière minute pourrait s’avérer infructueuse. Outre les différends sur les amendements du projet de loi, il y a aussi le différend entre les législateurs concernant la durée de ce débat.

Le projet de loi est adopté dans la langue d’origine si l’amendement n’obtient pas de vote et qu’aucun compromis n’est trouvé. D’éminents acteurs de la crypto et des experts de l’industrie ont critiqué l’appel initial comme étant injuste et injuste pour la communauté de la crypto. Certains experts pensent également que cela conduira de nombreuses entreprises de cryptographie à quitter l’Amérique, dans ce cas.

Dimanche, la sénatrice Elizabeth Warren, une démocrate du Massachusetts, a déclaré :

« L’idée derrière l’amendement de l’accord bipartite est simplement d’uniformiser les règles du jeu en matière de signalement. Ce n’est pas une taxe directe sur la cryptographie, c’est simplement une exigence de déclaration qui est en place partout ailleurs. Cela semble être la bonne approche.

D’un autre côté, la sénatrice Cynthia Lummis a appelé à une approche prudente. Citant comment d’autres économies concurrentes progressent dans le développement des actifs numériques, elle écrit :

« Notre position de leader financier mondial est un privilège, pas un droit. D’autres pays ont une longueur d’avance sur nous dans le développement des actifs numériques. Si nous nous trompons, nous nous handicapons et mettons notre prospérité future en danger ».

Nous devons nous assurer que les gens n’essaient pas d’éviter les impôts en mettant leur argent à l’abri dans des actifs numériques, mais nous pouvons le faire sans étouffer l’innovation et sans choisir des gagnants et des perdants. – Sénatrice Cynthia Lummis (@SenLummis) 8 août 2021

