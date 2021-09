Toutes les énormes offres de la marque que le casting de Love Island 2021 ont déjà débarquées .

Chaque année, les insulaires quittent la villa en tant que célébrités, et les marques se battent pour qu’elles deviennent les nouveaux visages de leurs campagnes. C’est un rite de passage que vous alliez sur Love Island, puis sécurisez le sac à travers des lignes de vêtements, des publicités Instagram et tout ce que vous pouvez mettre votre nom et qui offre de l’argent en retour. Le casting de 2021 n’est pas devenu différent – ​​avec des offres de marque post Love Island qui leur sont lancées de partout.

Jusqu’à présent, le casting de Love Island 2021 se débrouille plutôt bien pour lui-même. Nous avons déjà tout un tas d’influenceurs Instagram prêts à partir, et même un millionnaire sur nous – oui, déjà ! Voici les énormes offres de marque que les acteurs de Love Island 2021 ont eux-mêmes conclus jusqu’à présent.

Lucinda Strafford

Dès le moment où nous avons jeté les yeux sur Lucinda, nous savions qu’elle était partout dans le monde, donc l’avoir comme première insulaire cette année avec un contrat de vêtements n’aurait dû être une surprise pour personne. Un mois après avoir quitté la villa, Lucinda a été annoncée comme ambassadrice de la marque pour le sponsor de l’émission, I Saw It First.

Elle a sa propre ligne avec la marque et a déclaré : « Je suis tellement excitée de révéler enfin que je suis ambassadrice de la marque pour I Saw It First ! Je suis un grand fan de la marque et j’ai adoré porter leurs vêtements dans la villa, donc c’était un OUI catégorique quand ils m’ont approché pour être l’un de leurs ambassadeurs. L’annoncer aux côtés de ma toute première collection avec eux est un rêve devenu réalité.

En annonçant l’accord sur Instagram, Lucinda a ajouté : « Vous l’avez deviné ! Je suis @isawitfirst nouvel ambassadeur et #LUCINDAXISAW arrive jeudi à 18h🦋🥂 Ce montage est incroyable et honnêtement, j’ai hâte que vous voyiez tous sur quoi j’ai travaillé, j’ai été sur le nuage neuf”.

Toby Aromolaran

Toby ne s’en sort pas trop mal non plus, ayant été nommé le dernier ambassadeur de la marque pour BoohooMAN. Il a lancé son propre montage pour la marque, et a fait un shooting en modélisant toutes les pièces.

Toby a déclaré : « Je suis vraiment ravi de travailler avec boohooMAN. La marque s’efforce d’être la meilleure et c’est exactement ce qui me motive ! Sur Instagram, il a ajouté : « Nous avons été occupés ! Je suis le nouvel ambassadeur de la marque @boohoomanofficial ! Je suis impatient de faire partie de la famille et de vous montrer à tous ce sur quoi nous avons travaillé ! Ma campagne ‘Going-Out’ est officiellement LIVE. Allons-y! “

Le PDG de BoohooMAN, Samir Kamani, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Toby dans la famille boohooMAN. Il est le parfait ambassadeur de la marque et s’intègre parfaitement à nous tous. Nous avons des projets passionnants à lancer au cours des prochains mois, alors gardez les yeux ouverts.

Liberty Poole

Liberty Poole a décroché le plus gros de tous les accords de marque avec les membres de la distribution de Love Island 2021. Elle vient de s’emparer d’un million de livres sterling dans le cadre d’un accord avec In The Style. Elle est la nouvelle ambassadrice de la marque de mode, et il a été rapporté que l’argent qu’elle gagnerait pourrait doubler pour atteindre 2 millions de livres sterling avec des commissions et des redevances en plus.

Annonçant elle-même la nouvelle gamme, Liberty a déclaré sur Instagram : « Un tel moment me pincer !! 💓 Je suis TELLEMENT ravie d’annoncer que je travaille exclusivement avec @inthestyle 🙀🙌🏻 J’ai toujours aimé In The Style et ce qu’ils représentent avec l’autonomisation des femmes et leur inclusion, donc je suis vraiment ravi de travailler avec le toute l’équipe ITS au cours des prochains mois ! Je vais vous apporter beaucoup de contenu amusant au cours des prochaines semaines tout en CRÉANT MA PROPRE COLLECTION 🤯😍 Je veux m’assurer que tout ce que je fais est fidèle à moi et j’espère que vous vous sentirez tous plus confiants DANS LE STYLE que vous portez ! “

Un initié a déclaré à MailOnline: “In The Style est passionné par son message d’autonomisation des femmes et aime tout ce que Liberty représente, y compris l’amour de soi et l’indépendance. Ce partenariat semble parfait pour les deux parties.

