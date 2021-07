Toutes les épreuves d’athlétisme des prochains Jeux olympiques

in

12/07/2021 à 22:42 CEST

L’athlétisme est l’un des sports les plus emblématiques des Jeux Olympiques. C’est pour ça que les fans concentrent leurs regards dans le développement des tests qui à Tokyo 2020 aura lieu au stade olympique de Tokyo.

C’est le Liste complète du programme d’athlétisme des Jeux de Tokyo 2020, qui comprend des épreuves de vitesse, de saut et de lancer, de marathon et de marche et combinées :

Rapidité

100m (Hommes/Femmes) 200m (Hommes/Femmes) 400m (Hommes/Femmes) 800m (Hommes/Femmes) 1 500m (Hommes/Femmes) 5 000m (Hommes/Femmes) 10 000m (Hommes/Femmes) 110m haies (Hommes) 100m haies (Femmes) 400m haies (Hommes/Femmes) 3000m haies (Hommes/Femmes) Relais 4x100m (Hommes/Femmes) Relais 4x400m (Hommes/Femmes) Relais 4x400m mixtes

Sauts et lancers

Saut en hauteur (Hommes/Femmes) Saut à la perche (Hommes/Femmes) Saut en longueur (Hommes/Femmes) Triple saut (Hommes/Femmes) Lancer du poids (Hommes/Femmes) Lancer du disque (Hommes/Femmes) Lancer du marteau (Hommes/Femmes) Javelot Lancer (Hommes / Femmes)

Marathon et mars

Marche olympique de 20 km (hommes/femmes) Marathon (hommes/femmes) Marche olympique de 50 km (hommes)

Essais combinés

Décathlon (Hommes) Heptathlon (Femmes)