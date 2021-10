Toutes les équipes de Formule 1 pourraient être « sur le point » d’être rentables

Toto Wolff a déclaré qu’il pensait que les 10 équipes de Formule 1 pourraient être « sur le point » de réaliser des bénéfices, et espère que cela deviendra bientôt le cas.

Avec la baisse des dépenses dans le sport et les équipes ajustant leurs structures en conséquence, le patron de Mercedes pense que l’ensemble de la grille pourrait être en mesure de commencer à gagner de l’argent en tant qu’organisations dans un proche avenir.

Wolff remercie le PDG de la F1 Stefano Domenicali et les propriétaires de sport Liberty Media pour leur travail visant à maîtriser les finances du sport, et pense que le modèle commercial actuellement en place dans le sport en fait un environnement positif dans lequel les équipes peuvent réussir.

« Nous sommes dans un très bon moment pour la Formule 1 car le public augmente, la popularité du sport augmente, nous exploitons lentement mais sûrement les Amériques », a déclaré Wolff à The Race lorsqu’on lui a posé des questions sur la situation financière de la Formule 1.

« Stefano, avec Liberty, a fait un travail formidable.

«Je ne peux parler que pour nous-mêmes, nous avons considérablement augmenté notre chiffre d’affaires. Le plafonnement des coûts nous a apporté un résultat net et c’est ainsi que les équipes sportives devraient être.

« Il ne devrait pas s’agir uniquement d’un exercice de marketing et d’un centre de coûts. Ce devrait être un centre de profit similaire à ce que sont les équipes américaines [in other sports].

« Nous sommes clairement là et je crois ou j’espère vraiment que toutes les équipes deviennent rentables très bientôt et je pense que c’est sur le point. »

Expliquant son raisonnement derrière ce processus de réflexion, Wolff attribue l’amélioration au fait que l’époque des dépenses gratuites en Formule 1 est révolue, ce qui signifie qu’il y a un objectif à atteindre qui, lorsqu’il est contré par des revenus de parrainage et de télévision, fournit une base pour être en mesure de gagner plus d’argent en tant qu’organisation.

Sur ce, l’Autrichien a ajouté qu’il n’avait pas l’intention de renoncer de sitôt à sa part dans l’équipe Mercedes, compte tenu du potentiel de gain d’argent dont elle dispose désormais.

« Vous savez quels sont vos coûts », a déclaré Wolff. « Vous ne pouvez pas dépenser plus de 145 millions de dollars cette année et [the budget cap is] descente.

« La Formule 1 en elle-même est un tel succès que sur la base de l’EBIT [Earnings Before Interest and Taxes] qui est distribué à l’équipe, une grande partie de cela est couverte uniquement par la télévision, c’est donc un exercice très prévisible.

« Celui qui achète une équipe de Formule 1 aujourd’hui sait exactement ce qu’il doit dépenser pour être compétitif, car nous ne serions pas en mesure de dépenser plus, c’est pourquoi c’est devenu une très bonne opportunité commerciale pour moi.

« Je ne vendrais pas une équipe. Au contraire, avec l’arrivée d’INEOS, j’ai acheté 3 % supplémentaires et j’en suis très content.