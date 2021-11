Toutes les éruptions volcaniques ont tendance à générer des éclairs

11/11/2021 à 08:00 CET

La foudre n’est pas une caractéristique aléatoire des éruptions, mais y est directement liée, explique le volcanologue Corrado Cimarelli, de l’Université de Munich, qui se trouvait à La Palma lorsque le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption.

Cimarelli, avec ses collègues Ulrich Küppers et Thomas Kunzmann, a conduit un groupe d’étudiants en visite scientifique sur l’île pendant l’éruption, selon un communiqué.

La présence de ce groupe à La Palma au début de l’éruption était inattendue, car Cimarelli emmène chaque année des étudiants de son université en excursion à La Palma et à Tenerife.

Cela leur montre quel genre d’empreintes les éruptions volcaniques laissent. Ils analysent le cours des éruptions passées en fonction des types de dépôts qu’elles ont produits, afin de comprendre les traits caractéristiques qui révèlent le comportement du volcan.

Le voyage étudiant de cette année était prévu pour mars mais a dû être reporté à octobre en raison de la pandémie de coronavirus. Ce report a permis à ce groupe de vulcanologues et d’étudiants d’observer de première main l’éruption de la Cumbre Vieja.

La première chose que Cimarelli souligne est que l'éruption de la Cumbre Vieja est la première en Europe, depuis un certain temps, à constituer une menace immédiate pour la vie humaine.

De manière générale, les récentes éruptions volcaniques en Europe se sont produites dans des zones peu peuplées, conférant à Cumbre Vieja un caractère unique.

Il met également en évidence que, sur La Palma, le magma n’a pas tendance à éclater de manière très explosive, il y a donc eu du temps pour sortir les gens de la zone de danger.

Il ajoute également qu’une grande partie de l’île a été envahie par des coulées de lave, et qu’il faudra beaucoup, très longtemps avant que la roche volcanique ne s’altère suffisamment pour produire un sol qui puisse être cultivé et reconstruire les infrastructures nécessaires.

Cimarelli est spécialisé dans les rayons associés aux éruptions volcaniques et sa présence à La Palma lui a permis d'étudier ce phénomène avec ses propres instruments, qu'il a ensuite laissés sur l'île pour être utilisés par les volcanologues espagnols.

Il souligne que pratiquement toutes les éruptions ont une tendance inhérente à générer de la foudre et que ses recherches ont confirmé que le nombre et la taille des particules de cendres volcaniques jouent un rôle pour déterminer si oui ou non la foudre est générée : plus les particules sont petites, plus le nombre d’éclairs associés aux rayons.

Il explique également que le volcan d’Isla Vulcano, appartenant à l’archipel des îles Éoliennes, en Sicile, est beaucoup plus dangereux que la Cumbre Vieja, et que sa phase éruptive la plus récente a eu lieu entre 1888 et 1890.

Il précise toutefois qu’il y a moins de personnes à risque, puisque l’île n’est visitée qu’en été par les touristes et les Italiens qui y ont des maisons de vacances. Seules quelques centaines de personnes hivernent sur l’île, ce qui facilite l’évacuation en cas d’éruption imminente.

Il explique également que les autorités ont actuellement évacué les premières familles de l’île car le volcan a de nouveau fait sentir sa présence.

Respirez fortement, le fond du cratère s’est élevé de 2 cm et les gaz s’échappent par les évents de toute l’île. Ils peuvent devenir très dangereux.

Il conclut en notant que Vulcano est un prototype de volcan, car son caractère explosif typique donne son nom « vulcanien » à un style éruptif que l’on retrouve fréquemment dans de nombreux autres volcans explosifs à travers le monde.

Concernant la menace posée par le volcan Vésuve, situé face à la baie de Naples, Cimarelli souligne que nous sommes essentiellement impuissants face à de telles forces naturelles.

Il ajoute que, dans le cas des volcans actifs, la seule chose que nous puissions faire est de les surveiller avec un réseau dense d’instruments et de systèmes d’alerte. De plus, la collaboration avec les autorités doit être très efficace.

« Nous avons les outils pour prévoir les éruptions, mais les prévisions ne sont souvent possibles qu’avec un préavis relativement court », explique Cimarelli.

Il ajoute que le Vésuve présente un énorme défi organisationnel, car ce ne sont pas quelques centaines de personnes, mais des centaines de milliers de personnes qu’il faudrait évacuer.

Au Vésuve, il y aurait moins de temps pour réagir, car son style d’éruption serait nettement plus explosif.

En plus de maintenir son réseau de surveillance dense, il est crucial d’adopter une approche proactive et de s’assurer que les politiques de planification sont conçues pour garantir que la densité de population dans les zones proches du volcan est strictement limitée, conclut Cimarelli.