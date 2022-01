Toutes les exclusivités Nintendo Switch à venir en 2022

On dirait que ça va être une année incroyable pour les joueurs Switch en 2022 car il y a tellement de jeux Nintendo Switch impressionnants à l’horizon. Que vous soyez un grand fan de Pokémon, Zelda, Metroid, Mario ou Kirby, il y en a pour tous les goûts. Voici tous les jeux Switch exclusifs qui sortiront cette année à venir. Avec un peu de chance, il n’y aura pas de retard.

Toutes les exclusivités Nintendo Switch sortiront en 2022

Pokémon Legends : Arceus 28 février

Pokémon Legends : Arceus n’est pas votre RPG Pokémon typique. Bien qu’il y ait toujours l’idée centrale de combattre et de capturer des monstres, ce jeu se déroule dans l’ancienne Sinnoh, la même région que Brilliant Diamond et Shining Pearl. Ici, les joueurs seront chargés de créer le tout premier Pokédex et d’explorer la région de l’ère féodale. Nous savons déjà qu’à un moment donné, les joueurs peuvent voler en utilisant un Braviary Hisuan spécial et même monter un Wyrdeer, une évolution de la région Hisuian vers Stantler.

De plus, les Pokémon sauvages peuvent devenir enragés et vous charger tandis que des espèces plus timides peuvent s’enfuir effrayées à votre approche. Cela va créer des tactiques de capture plus stratégiques. De plus, le jeu ne vous emmène pas dans une scène de bataille distincte chaque fois que vous interagissez avec un Pokémon. Au lieu de cela, vous suivrez, combattrez et capturerez des Pokémon directement dans le surmonde. Il y a forcément plusieurs surprises en réserve et nous avons hâte de voir ce que cette aventure nous réserve exactement.

Kirby et la terre oubliée printemps 2022

Nous ne savons pas encore grand-chose sur Kirby et la Terre oubliée, mais il semble que notre puffball rose préféré se retrouve échoué sur une plage pour trouver un terrain en ruines. Les vignes poussent en haut des gratte-ciel et il semble que celui qui a vécu ici une fois soit inexplicablement parti. Il devra se frayer un chemin dans les différents endroits, collecter des objets et accomplir des tâches. Comme toujours, ses techniques de copie l’aideront à vaincre ses ennemis et à résoudre des énigmes en cours de route.

Il semble vraiment que cette aventure ressemblera davantage à Super Mario Odyssey qu’aux précédents titres de Kirby Switch et nous avons hâte d’en faire l’expérience nous-mêmes.

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp printemps 2022

Nintendo refait ces jeux classiques et les publie dans un seul package. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de stratégie originaux, vous pourriez être intéressé si vous êtes un fan de Fire Emblem Three Houses. C’est parce que les joueurs commandent une petite armée et doivent déterminer les mouvements et les attaques à faire pour gagner. Vous aurez des unités au sol, dans l’eau et dans les airs auxquelles penser.

Il y a même un mode versus pour que vous puissiez tester vos stratégies tactiques contre des amis. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer les uns contre les autres, il y a donc beaucoup de plaisir à partager.

Splatoon 3 à déterminer

Oui, c’est vrai, Splatoon 3 devrait sortir cette année. Ce qui rend cette série si unique, c’est qu’il s’agit d’un jeu de tir, mais au lieu de viser vos adversaires, le but est que chaque équipe couvre l’aire de jeu avec le plus d’encre. Ainsi, vous utilisez des armes et des rouleaux idiots pour tenter de couvrir le sol dans une guerre de territoire littérale.

La suite emmène les joueurs dans un nouvel endroit appelé les Splatlands et comprend de nouveaux Octolings et Inklings pour jouer. Vous pouvez vous engager dans des guerres de territoire 4v4 comme mentionné précédemment ou jouer au mode histoire du jeu et affronter la diabolique armée octarienne.

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope 24 mars

Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope est l’une de ces combinaisons délirantes de franchises qui ne semblent pas fonctionner mais qui réussissent ensuite avec brio. Mario, Peach, Luigi et d’autres amis du Royaume Champignon font équipe avec leurs homologues idiots des Lapins Crétins dans des batailles stratégiques. Chaque personnage a ses propres compétences et types d’armes qui les rendent meilleurs dans certains domaines et pires dans d’autres, vous devez donc réfléchir de manière critique à l’endroit où les placer.

Cette suite vous propose neuf personnages dans la liste alors que vous explorez une galaxie remplie de nouveaux lieux et boss. C’est à vous de sauver les Sparks et d’acquérir leurs pouvoirs spéciaux pour vous rendre encore plus fort à l’avenir.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 à déterminer

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BotW) n’est pas seulement l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch, mais l’un des meilleurs jeux jamais créés. Il a remporté le jeu de l’année aux Game Awards 2017 ainsi que de nombreuses autres distinctions pour ses mécaniques physiques impressionnantes, son exploration du monde ouvert et sa résolution d’énigmes. À ce jour, les gens trouvent toujours de nouvelles choses qu’ils peuvent faire dans le jeu.

Nous savons qu’une suite de Breath of the Wild est à venir, et bien que Nintendo ne soit pas encore disposé à nous donner le nom, nous savons qu’il continue là où BotW s’est arrêté. Nous avons déjà beaucoup appris des vidéos que Nintendo a publiées. Par exemple, Zelda et Link partent explorer dans une caverne souterraine pour trouver une silhouette émaciée sur un autel. Il prend vie et semble envoyer Zelda dans un abîme tandis que la main de Link est transformée par une force verte. Maintenant, avec cette main modifiée, Link acquiert de nouvelles compétences comme la capacité de contrôler le métal ou même de traverser les murs. On le voit aussi tomber sur des îles flottantes et voyager dans le ciel avec son planeur. Tout a l’air si difficile et nous avons hâte d’y jouer.

Bayonetta 3 à déterminer

La troisième installation de la série Bayonetta a été taquinée en 2019 et ce n’est que récemment que nous avons enfin pu voir une bande-annonce pour le prochain jeu. Bayonetta 3 continue le gameplay populaire de hack and slash en suivant la fabuleuse sorcière Bayonetta elle-même. Dans la dernière bande-annonce, nous voyons Bayonetta porter de longues tresses similaires au style dans lequel elle les portait lorsqu’elle était enfant. On ne sait pas encore si ce jeu se déroule partiellement avant les événements de Bayonetta 1 et 2, mais nous sommes tout de même ravis de nous lancer dans la mêlée.

Metroid Prime 4 Inconnu

Tant que les fans de Bayonetta ont attendu, les fans de Metroid Prime 4 ont attendu encore plus longtemps. C’est parce que Prime 3: Corruption est sorti en 2007 sur Wii et donc cela fait plus de 14 ans que les fans attendent la prochaine entrée de la série. Nintendo avait commencé à créer ce jeu, mais a ensuite complètement nettoyé son travail en 2019 et a confié à Retro Studios la responsabilité du jeu. Alors que le retard était bouleversant, cela signifiait que la société qui avait créé les jeux Prime originaux était de retour en charge de la prochaine entrée. Nous ne savons pas si le jeu sortira cette année ou dans les prochaines années. Cependant, il est probable que Metroid Prime 4 continuera l’histoire là où le dernier s’était arrêté.

La dernière fois que nous avons vu Samus Aran, elle tentait d’arrêter la propagation de Phazon, une substance nocive qui corrompt les gens et des planètes entières. Elle a eu quelques confrontations rapides avec Dark Samus et avec un peu de chance, elle l’a finalement battu. Mais qui sait à coup sûr. Avec autant d’attention positive après le succès de Metroid Dread, nous avons hâte de voir ce qui nous attend pour la prochaine aventure de Samus.

Donne-moi cet horizon !

Il y a tellement de titres passionnants à venir sur Nintendo Switch cette nouvelle année. Je mentirais si je disais que la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’était pas en haut de ma liste. Ce sera une suite directe du vainqueur du jeu de l’année 2017, et il semble qu’il promet de fournir de nombreuses nouvelles mécaniques pour que les choses restent intéressantes.

Un autre titre attendu à lancer cette année est Kirby The Forgotten Land. Bien qu’il y ait certainement eu beaucoup de jeux Kirby au fil des ans, cela faisait longtemps que Kirby n’avait pas eu de jeu à succès. Celui-ci ressemble à celui de Super Mario Odyssey en ce qui concerne la plate-forme et l’exploration du monde semi-ouvert. Ce sera une aventure formidable de le vérifier lors de sa sortie ce printemps.

Bayonetta 3 est taquiné depuis des années maintenant et ce n’est que l’été dernier que nous avons finalement obtenu la vérification qu’il sortira dans le courant de 2022. Pour un certain contexte, cela fait 13 ans depuis la sortie du premier jeu et huit ans depuis le second le jeu est sorti, vous pouvez donc voir pourquoi les fans sont assez inquiets à ce sujet. Quoi qu’il en soit, nous serons heureux de voir ce qui se passera ensuite dans l’histoire de cette sorcière sexy.

