Toutes les façons dont la cotation des actions Coinbase peut perturber le marché de la cryptographie

Après une longue période de spéculation sur le moment où Coinbase serait enfin mis en ligne avec sa cotation publique, la bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis a publié un article de blog plus tôt ce mois-ci indiquant qu’elle s’était enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour détenir un direct inscription sur Nasdaq le 14 avril.

À cet égard, les actions ordinaires de classe A de Coinbase devraient se négocier sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier «COIN». La bourse de crypto-monnaie avait précédemment jeté les yeux sur une cotation en mars, cependant, après avoir signé un accord de règlement avec la US Commodities and Futures Trading Commission d’une valeur de 6,5 millions de dollars le mois dernier – concernant la déclaration incorrecte présumée du volume d’échange et de «l’auto-négociation» – le l’échange a dû retarder ses plans.

Les dirigeants de Coinbase avaient soumis un projet d’enregistrement à la SEC depuis décembre 2020. Cependant, en raison de certains problèmes, la bourse a annoncé qu’elle poursuivrait une cotation directe via le Nasdaq au début de 2021. On estime que Coinbase sera valorisé à environ 100 milliards de dollars au moment de sa cotation.

La liste de Coinbase laissera-t-elle une marque indélébile sur le marché de la cryptographie?

Depuis son lancement il y a près de dix ans en 2012, Coinbase s’est transformé en l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaie au monde, Coinbase Pro lui-même gérant plus de 3 milliards de dollars en volume de transactions quotidien.

Alex Mashinsky, PDG et fondateur de la plate-forme de rendement de crypto-monnaie Celcius, estime que la liste Coinbase peut être considérée comme une validation supplémentaire de la proposition technologique et monétaire avancée par cet espace ainsi qu’une opportunité majeure de relations publiques pour l’ensemble du secteur, déclarant à Cointelegraph:

«Coinbase a plus d’utilisateurs, génère plus de revenus que la plupart des plus grands acteurs de Wall Street et est plus rentable que n’importe quel échange majeur. Cette validation met la plupart des sceptiques à la croisée des chemins, devant réévaluer leur déni et leur frustration face aux perturbations qui viennent de tous les côtés.

Maren Altman, blogueuse et analyste chez Quantum Economics, estime que la cotation de Coinbase invitera de nombreux investisseurs traditionnels qui se seraient peut-être sentis mal à l’aise d’acheter des crypto-monnaies mais qui peuvent encore profiter de certains des avantages de l’espace émergent. À son avis, cette décision est susceptible de stimuler la confiance dans les «jetons d’échange», ou les pièces directement connectées aux échanges, tels que la FTT de FTX ou Binance Coin (BNB).

Norman Wooding, fondateur et PDG de la société de gestion d’actifs cryptographiques Scrypt, a déclaré à Cointelegraph que l’inscription de Coinbase peut être considérée comme une étape importante qui apportera une validation accrue et la confiance des investisseurs à l’écosystème cryptographique et motivera les organismes de réglementation – en particulier aux États-Unis – à travailler davantage en collaboration avec des sociétés de cryptographie.

À son avis, il n’y a pas d’autre entreprise comme Coinbase, surtout si l’on considère la taille, la valorisation et la capacité de génération de revenus de l’entreprise. Wooding a souligné que le récent rapport du premier trimestre de la bourse de crypto-monnaie est extrêmement important, car il révèle les noms de certaines institutions qui détiennent leurs actifs avec Coinbase, ajoutant:

«Cela peut être vu comme un signe de confiance pour les autres joueurs qui ont hésité à entrer en scène. Cela incitera d’autres à emboîter le pas en ce qui concerne l’adoption et l’offre de services d’actifs numériques, comme nous l’avons récemment vu de la part de BNY Mellon, Goldman Sachs et State Street. »

Que ce passe t-il après?

Bien qu’il soit indéniable que la cotation directe de Coinbase attirera l’attention du grand public sur le secteur de la cryptographie, Kosala Hemachandra, fondateur et PDG de MyEtherWallet, a déclaré à Cointelegraph qu’il était curieux de voir où l’entreprise se dirigera à partir de maintenant. «Peuvent-ils ouvrir la voie pour que les actions Coinbase soient réellement négociables sur Ethereum? Je pense que c’est le moyen de prouver à quel point la blockchain peut être puissante », a-t-il ajouté.

Sur une note quelque peu similaire, Brad Kam, co-fondateur d’Unstoppable Domains – une société basée à San Francisco qui crée des domaines sur des chaînes de blocs – a ajouté que, puisque l’adoption de la crypto grand public commence à se produire à un rythme accru, des plates-formes comme Coinbase doivent s’assurer que ils ont tous les bons outils pour rendre l’accès facile et intuitif pour tout le monde, ajoutant: «Des millions de fonds ont été perdus en raison de fautes de frappe dans des adresses de portefeuille difficiles à lire ou simplement d’envoyer la mauvaise pièce au mauvais portefeuille.

Wooding pense qu’il sera intéressant de voir comment les futurs rapports trimestriels de Coinbase se comparent, en particulier pendant les marchés baissiers et face à une concurrence accrue. Cela dit, il pense que tout pessimisme à cet égard est largement compensé par l’adoption et l’institutionnalisation croissantes des actifs numériques.

Enfin, le véritable test du temps pour Coinbase, à son avis, sera de voir l’évolution de l’entreprise comme un échange centralisé, en particulier face à la demande croissante de produits financiers décentralisés.

Plus d’échanges à suivre? Le plus probable

Alors que les nouvelles de la liste de Coinbase continuent de susciter davantage d’attention, beaucoup pensent que d’autres échanges suivront probablement. À cet égard, la plate-forme de négociation d’actifs numériques basée en Californie, Kraken, a annoncé que, bien que l’entreprise ne sache pas quand elle sera introduite en bourse, elle passera par une cotation directe plutôt que par la voie de la société d’acquisition à usage spécial.

Faisant part de son point de vue sur le sujet, Kam a souligné que d’autres bourses se joignent déjà à cette tendance, faisant allusion à la plateforme de trading eToro qui a récemment annoncé son intention de devenir publique via une fusion SPAC, ajoutant: «Kraken envisage de devenir publique en 2022. Je suis sûr que de nombreuses autres sociétés de cryptographie font discrètement leurs devoirs pour peser le pour et le contre. »

Altman, d’autre part, estime que la cotation de Coinbase conduira non seulement à la mise en bourse des principaux échanges cryptographiques à court terme, mais permettra également à d’autres entreprises opérant dans cet espace d’explorer de telles options, ajoutant: «Les deux événements dignes d’intérêt des listes publiques de les échanges et les dépôts Bitcoin ETF démontrent à quel point la crypto est là pour rester. »

Enfin, Nisa Amolis, associée gérante de la société d’investissement en capital-risque A100x, estime que davantage d’échanges suivront certainement la décision susmentionnée de Coinbase, soulignant le fait que l’équipe de relations publiques de FTX est également récemment arrivée sur Twitter pour divulguer ses chiffres estimés et le volume des transactions de la bourse . Elle a ajouté:

«Coinbase a plus que doublé le nombre d’utilisateurs effectuant des transactions mensuelles au cours du dernier trimestre. Non seulement cela, ils coûtent environ 100 $ par mois / utilisateur maintenant, alors qu’ils étaient récemment à 34 $. Ils sont agréés dans 30 pays, et plus de la moitié de leur volume et 70% de leurs revenus proviennent déjà d’institutions. Ils détiennent 11% de part du marché de la cryptographie. »

Ainsi, avec autant d’échanges d’actifs numériques fonctionnant extrêmement bien au cours des deux dernières années, il va de soi que ce n’est qu’une question de temps avant que nous voyions un nombre croissant d’entreprises de cryptographie entrer en bourse.