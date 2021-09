Toutes les façons dont le nouvel iPad mini est meilleur que l’iPad Air : appareils photo, processeur, 5G et plus

Le nouvel iPad mini présenté hier présente plusieurs améliorations clés par rapport à l’iPad Air de 4e génération que la société a présenté l’année dernière. Malheureusement, Apple n’a pas actualisé l’iPad Air avec ces mises à jour et a plutôt choisi de continuer à vendre le modèle existant aux côtés du nouvel iPad mini. Nous avons rassemblé toutes les différences entre les deux appareils, alors continuez à lire pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le nouvel iPad mini est techniquement meilleur que l’iPad Air.

De meilleurs appareils photo

La première différence clé est la caméra FaceTime. L’iPad mini est doté d’une nouvelle caméra frontale ultra large de 12 MP avec prise en charge de la scène centrale, comme les nouveaux iPad Pro introduits en avril. L’iPad Air dispose d’une caméra FaceTime HD standard de 7 MP. La caméra frontale de l’iPad mini bénéficie également d’une plus grande ouverture f/2,4, d’un zoom arrière 2x, d’une plage dynamique étendue pour la vidéo et d’un enregistrement 1080p à 25 ips, 30 ips et 60 ips.

La caméra arrière de l’iPad mini est également de 12MP comme l’iPad Air, mais elle gagne un flash True Tone à quatre LED. Cet ajout est probablement dû à la nature plus portable de l’iPad mini. Les capacités de la caméra vidéo se sont considérablement améliorées. L’iPad mini gagne la possibilité de filmer des vidéos HD 1080p à 25 ips et 30 ips ainsi qu’une nouvelle plage dynamique étendue pour des vidéos jusqu’à 30 ips.

Processeur amélioré

Une autre différence matérielle majeure est le processeur embarqué. L’iPad mini est doté de la toute nouvelle puce A15 Bionic de 5 nanomètres qui se trouve également dans l’iPhone 13, tandis que l’iPad Air continue d’utiliser la puce A14 de l’année dernière.

Comme cela a été rapporté par plusieurs points de vente, l’A15 semble être une amélioration marginale par rapport à la puce A14, vous ne remarquerez donc pas nécessairement de différences de performances lors d’une utilisation quotidienne. Mais vous pouvez obtenir une année supplémentaire de mises à jour logicielles à long terme.

Compatibilité 5G

Les modèles iPad mini cellulaires sont compatibles 5G, contrairement à l’iPad Air qui reste uniquement LTE. Apple a également ajouté la compatibilité pour 2 bandes LTE gigabit supplémentaires. Bien que la 5G ne fasse pas une différence significative pour beaucoup de gens, elle le sera pour les personnes qui vivent dans des zones où la 5G est importante et plus rapide que la LTE.

Pixels d’affichage plus denses

Bien que la principale différence entre l’iPad mini et l’iPad Air réside dans la taille de leurs écrans, la qualité de ces écrans divergent également. L’iPad mini a un écran Liquid Retina de 2266 × 1488 et mesure 326 pixels par pouce. L’écran de l’iPad Air est de 2360 × 1640 et de 264 pixels par pouce. La densité de pixels de l’iPad mini est bien supérieure à celle de l’iPad Air.

Les autres caractéristiques de l’écran restent les mêmes que celles de l’iPad Air. Le mini a également True Tone, une couleur large P3, une plastification complète et un revêtement oléophobe. Il devient également aussi brillant que 500 nits comme l’iPad Air.

Nouvelles options de couleurs saisonnières

Les seules différences visuelles évidentes entre l’iPad Air et l’iPad mini sont les options de couleur. L’iPad mini est disponible en trois nouvelles couleurs : rose, starlight et violet en plus du gris sidéral ordinaire. L’iPad Air est toujours disponible en bleu ciel, or rose, vert, argent et gris sidéral. En d’autres termes, le nouvel iPad mini correspond mieux aux appareils Apple les plus récents comme l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7.

Prix ​​et disponibilité

Le nouvel iPad mini commence à 499 $, 100 $ de moins que l’iPad Air. Avec les spécifications techniques améliorées, c’est une bonne affaire. La seule chose importante que vous perdez avec l’iPad mini est la compatibilité avec le clavier intelligent et le clavier magique. Bien qu’il soit peu probable que les acheteurs qui choisissent l’iPad mini veuillent l’utiliser avec un clavier de toute façon.

L’iPad mini est disponible dans les deux mêmes configurations de 64 Go et 256 Go avec une connectivité cellulaire en option. Vous pouvez commander le nouvel iPad mini dès maintenant et il sera disponible en magasin ou livré le vendredi 24 prochain.

iPad Air 5ème génération ?

On ne sait pas quand Apple mettra à jour l’iPad Air avec les fonctionnalités ajoutées à l’iPad mini comme les meilleurs appareils photo, 5G et processeur A15. MacOtakara a déjà signalé que nous verrons un nouveau modèle dans le courant de 2022. Il devrait inclure un écran amélioré, la 5G, deux caméras, etc. Bien que prendre cela avec un grain de sel, car le même rapport a indiqué que l’iPad mini ne connaîtrait pas une refonte majeure de sa conception comme il l’a fait hier. DigiTimes a également déclaré que l’iPad Air adoptera probablement un écran OLED pour la première fois. On peut probablement s’attendre à ce que le prochain iPad Air vienne dans les mêmes nouvelles couleurs que l’iPad mini s’il est dévoilé début 2022.

