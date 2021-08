Une source proche du couple a déclaré à Page Six que Meghan passerait son anniversaire aux côtés de son mari, le prince Harry, et de leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Il a noté que les rumeurs sur une éventuelle fête sont “Totalement faux” et que soi-disant, le royal l’emmènera dans un promenade romantique et intime jusqu’à un endroit près de chez lui à Montecito, en Californie.