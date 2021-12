L’incroyable élan de Grand Funk n’ont montré aucun signe d’arrêt alors qu’ils atteignaient la fin de 1974 avec leur deuxième album de l’année, leur neuvième sortie en studio et leur 11e LP en un peu plus de cinq ans. L’album en question, avec beaucoup de points d’exclamation dans le titre et encore plus de muscles ondulant sur la pochette, était All The Girls In The World Beware !!! Il est entré dans le palmarès Billboard le 21 décembre 1974.

Il s’agissait du deuxième album studio du groupe en l’espace de neuf mois et fait partie d’une séquence dans laquelle tous leurs 11 premiers longs interprètes à faire les best-sellers sont désormais certifiés au moins or en Amérique, trois platine et deux multi-platine. Où le Sortie en mars 1974 Shinin’ On avait été produit par Todd Rundgren, All The Girls était dirigé par Jimmy Iener et présenté par une autre des grandes reprises de Grand Funk.

Shinin’ On a été conduit par le remake n°1 du groupe de « The Loco-motion » de Little Eva, et voici maintenant leur interprétation rock de « Some Kind Of Wonderful ». Plutôt que la chanson souvent reprise de Gerry Goffin/Carole King, associée entre autres aux Drifters de leur version R&B Top 10, c’est le numéro écrit par John Ellison, qui l’a enregistré avec son groupe Soul Brothers Six en 1967.

Cet enregistrement n’a atteint que la 91e place du classement des singles aux États-Unis, et une reprise l’année suivante du Fantastic Johnny C a culminé à la 87e place. Grand Funk a vu l’occasion de saisir le grand succès, et leur lecture de « Wonderful » a dûment atteint la troisième place. Cela a été suivi par un original de Mark Farner, « Bad Time », qui est devenu le deuxième single de Girls et un autre gros 45, atteignant le n ° 4.

L’album comprenait cinq autres chansons écrites ou co-écrites par Farner, et une reprise de la chanson R&B des années 1960 de Howard Tate écrite par Jerry Ragovoy et Mort Schuman, « Regardez Granny Run Run ». Les arrangements de cordes sur le LP étaient de Tony Camillo, qui avait coproduit et arrangé Gladys Knight et « Midnight Train To Georgia », lauréat d’un Grammy des Pips. Camillo aurait sa propre gloire dans les charts en 1975 lorsque le single dance « Dynomite », crédité à Bazuka de Tony Camillo et sorti sur A&M, a atteint le Top 10 américain.

