Toutes les fois où My Body d’Emily Ratajkowski devient brutalement réel

En vedette dans Robin ThickeLa vidéo « Blurred Lines » de 2013 l’a catapultée à un nouveau niveau de gloire. Ce qui, naturellement, était mitigé alors qu’un débat s’ensuivait (principalement en ligne) pour savoir si la vidéo était misogyne, et Ratajkowski est devenue inextricablement liée à la fois à sa performance dévêtue et à la controverse.

Elle a ensuite défendu la vidéo, affirmant qu’elle avait passé un bon moment à la réaliser et qu’elle se sentait parfaitement en sécurité sur le plateau « étant en compagnie de nombreuses femmes en qui j’avais confiance et que j’aimais ».

Ce n’est que lorsque Ratajkowski a appris que Thicke attendait un bébé avec sa fiancée avril amour geary et est allé sur son Instagram, seulement pour découvrir qu’elle semblait être bloquée, qu’il s’est mis en place: elle n’avait rien fait pour offenser, mais sur le tournage de « Blurred Lines », écrit-elle, « Il a fait quelque chose qu’il était pas censé faire. » Elle allègue que la chanteuse était « un peu ivre » sur le plateau et, alors qu’elle dansait « aussi ridiculement que possible », elle a senti des mains froides prendre ses seins nus par derrière. Thicke « a souri avec un sourire maladroit et a trébuché en arrière, ses yeux cachés derrière ses lunettes de soleil », écrit-elle.

Il y eut une pause maladroite et Diane martel, le réalisateur lui a demandé si elle allait bien, et elle se souvient avoir hoché la tête et peut-être même souri pour insister sur le fait qu’elle allait bien. Mais en réalité, elle était choquée et ne savait pas vraiment quoi faire. Elle n’a pas réagi « comme j’aurais dû », se souvient-elle, ni aucune des autres dames sur le plateau. Ils ont juste continué à tirer.

Un représentant de Thicke n’a pas répondu aux demandes de commentaires lorsque cette anecdote du livre a fait l’actualité avant sa sortie. Martel a soutenu le récit de Ratajkowski selon lequel elle avait été tâtée au Sunday Times au Royaume-Uni. Mais Ratajkowski a précisé à Vanity Fair en octobre qu’elle ne se manifesterait pas, pour ainsi dire.

« C’est un peu étrange que même des gens bien intentionnés viennent me voir et me disent : ‘Je suis tellement contente que vous ayez parlé de Robin Thicke' », a-t-elle déclaré. « Et c’est comme, eh bien, non, je n’ai pas parlé. Et ce n’est pas du tout le message derrière cela. Il ne s’agissait pas de ‘Je dois raconter mon histoire d’agression sexuelle’ parce que ce n’est même pas comme ça que je vois Article. »

Elle a ajouté: « La partie sur laquelle peu de gens se concentrent, c’est que je m’amusais vraiment … De plus, cette autre chose s’est produite et cela en dit long sur le monde dans lequel nous vivons. Les deux choses existent en même temps. «