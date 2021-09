Toutes les fonctionnalités iOS 15 que vous n’obtiendrez que plus tard

in

Il existe de nombreuses fonctionnalités qu’Apple n’a pas pu préparer pour le lancement avant les débuts d’iOS et d’iPadOS 15, ce qui n’est pas inhabituel. Certaines fonctionnalités iOS prennent généralement un peu plus de temps pour se préparer aux heures de grande écoute, et Apple publie ces fonctionnalités dans les mises à jour iOS.



Ci-dessous, nous avons rassemblé les ajouts d’iOS 15 qui n’étaient pas prêts au lancement d’iOS 15 et seront implémentés dans les mises à jour ‌iOS 15‌ à venir plus tard cette année et l’année prochaine.

SharePlay

Une fonctionnalité FaceTime, SharePlay était disponible pendant la majeure partie de la période de test bêta, mais elle était boguée et en août, Apple a confirmé qu’elle ne serait pas implémentée lors du lancement de ‌iOS 15‌.



SharePlay est un moyen pour les utilisateurs de faire plus sur les appels FaceTime avec leurs amis et leur famille, offrant des options pour regarder la télévision ensemble, écouter de la musique et partager l’écran.

Lors de son lancement, SharePlay sera disponible dans ‌iOS 15‌‌, ‌‌iPadOS 15‌‌, ‌macOS Monterey‌ et tvOS 15. À l’heure actuelle, Apple teste SharePlay dans les bêtas iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1 qui sont disponibles pour les développeurs.

Héritage numérique

Digital Legacy est une fonctionnalité qui permet aux amis ou aux membres de la famille d’une personne d’accéder à leurs données en cas de décès.

Les utilisateurs pourront définir un contact hérité et cette personne pourra accéder à son identifiant Apple et à ses informations personnelles telles que des photos après sa mort.

À l’heure actuelle, si quelqu’un décède avec un iPhone, un iPad ou un Mac verrouillé, il est souvent difficile, voire impossible, d’accéder à l’appareil, auquel Digital Legacy s’attaquera.

Digital Legacy n’a jamais été actif dans la version bêta et on ne sait pas encore quand il pourrait être prêt pour le lancement.

Clés et identifiants dans Wallet

Les serrures compatibles HomeKit pourront être stockées dans l’application Wallet à l’avenir, afin que vous puissiez déverrouiller votre porte d’entrée sans avoir à télécharger une application tierce d’un fabricant d’accessoires. Les fabricants d’accessoires HomeKit doivent implémenter cette fonctionnalité et Apple dit qu’elle sera déployée après le lancement de ‌iOS 15‌.



De même, les identifiants numériques et les permis de conduire pourront être stockés dans l’application Wallet. Les premiers États à prendre en charge la fonctionnalité incluront l’Arizona et la Géorgie, suivis du Connecticut, de l’Iowa, du Kentucky, du Maryland, de l’Oklahoma et de l’Utah.

Le calendrier exact du déploiement est inconnu pour le moment, mais Apple travaille également avec la TSA pour permettre l’acceptation des identifiants numériques dans certains aéroports.

Apple doit conclure des accords avec chaque État, il peut donc s’écouler un certain temps avant que les identifiants numériques ne soient disponibles pour tous les utilisateurs d’iPhone‌ aux États-Unis.

Rapport de confidentialité de l’application

Le rapport sur la confidentialité des applications, qu’Apple prévoit de déployer intégralement plus tard cette année, vous indiquera quelles applications utilisent les autorisations de confidentialité qui leur ont été accordées, comme l’accès à la caméra, au microphone et à l’emplacement.



Le rapport de confidentialité de l’application est partiellement mis en œuvre via un paramètre « Enregistrer l’activité de l’application » qui peut être activé pour enregistrer un résumé de 7 jours de l’activité de l’application, mais la mise en œuvre complète est répertoriée comme à venir.



À l’heure actuelle, vous pouvez télécharger un fichier JSON contenant des données sur la façon dont les applications accèdent à vos données, mais à terme, Apple utilisera ces données pour générer un rapport de confidentialité des applications complet et facile à lire.

Accessoires compatibles Siri

Apple autorise les fabricants d’accessoires ‌HomeKit‌ à intégrer la fonctionnalité Siri dans leurs appareils dans ‌iOS 15‌, mais il faudra du temps aux fabricants d’appareils pour implémenter cette fonctionnalité et elle ne sera pas disponible au lancement.



L’intégration ‌Siri‌ permettra à tout appareil ‌HomeKit‌ compatible de la maison d’envoyer des messages, de définir des rappels, de contacter des membres de la famille, de contrôler des appareils, etc.

Notez que l’utilisation de ‌Siri‌ via un appareil tiers nécessitera un HomePod mini pouvant être utilisé pour acheminer les demandes.

Contrôle universel

Fonctionnalité ‌iPadOS 15‌ et ‌macOS Monterey‌, Universal Control permettra à un seul périphérique d’entrée comme une souris ou un clavier d’être utilisé pour contrôler plusieurs Mac ou iPad en même temps.



Universal Control n’a jamais été mis en œuvre pendant le processus de test bêta et il n’est pas disponible avec le lancement de ‌iPadOS 15‌, Apple disant qu’il arrivera plus tard à l’automne. Étant donné que ‌macOS Monterey‌ n’arrivera que plus tard dans l’année, il est fort possible que le lancement de ‌macOS Monterey‌ verra également le lancement d’Universal Control.

Trouver mon support réseau pour les AirPod

Peu de temps avant le lancement de ‌iOS 15‌, Apple a mis à jour sa page de fonctionnalités ‌iOS 15‌ pour noter que la fonctionnalité Find My pour les AirPods ne sera lancée que plus tard cet automne.



La prise en charge ‌Find My‌ pour ‌AirPods‌ est conçue pour fonctionner avec les AirPods Pro ou AirPods Max, tirant parti du réseau ‌Find My‌ pour les localiser en cas de perte.