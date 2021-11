Toutes les fonctionnalités que vous ne pouvez obtenir qu’avec le DLC Happy Home Paradise d’Animal Crossing

À ce doux et doux catalogue.Capture d’écran : Nintendo

Animal Crossing: le nouveau DLC de New Horizons, Happy Home Paradise, change la donne pour les villageois qui aiment décorer. Non seulement cela ajoute beaucoup plus de façons de faire preuve de créativité, mais cela ajoute également une tonne de fonctionnalités pour embellir votre île principale.

Tous ces éléments se déverrouillent au fil du temps, vous devrez donc continuer à concevoir des maisons de vacances et des installations dans Happy Home Paradise pour avoir accès à tous. Beaucoup d’entre eux ont également des améliorations à découvrir. Je suis toujours en train de construire mon propre CV de décoration d’intérieur, donc j’ajouterai plus de détails et de fonctionnalités au fur et à mesure que je les découvrirai.

Je ne mentionne également que les fonctionnalités que vous pouvez réellement utiliser dans votre maison. Ainsi, bien que vous puissiez modifier la taille des pièces dans Happy Home Paradise, par exemple, nous n’en parlerons pas ici.

polonais

L’une des premières fonctionnalités que vous découvrez dans Happy Home Paradise, polir les meubles, ajoute un joli éclat au décor, et vous pouvez contrôler à quel point un article dégage de l’éclat. Mais le polissage commence vraiment à devenir amusant lorsque vous obtenez la mise à niveau, qui vous permet d’ajouter un éclairage bokeh, de la vapeur, du brouillard froid, des papillons, des tourbillons sombres et d’autres effets soignés à vos articles. Vous pouvez également utiliser des conceptions personnalisées, faisant littéralement n’importe quoi émaner de vos meubles comme certains du dieu de la domesticité. La façon dont ils émettent à partir des objets change également en fonction de l’effet de polissage principal que vous utilisez, créant encore plus de variation.

G/O Media peut toucher une commission

13 $ de rabais

Nouveau Pokémon Snap – Nintendo Switch

La délicieuse suite que nous n’aurions jamais pensé voir

20 ans plus tard, nous avons enfin plus de contenu à explorer et 171 Pokémon de plus à prendre en photo pendant qu’ils dansent et mangent des pommes.

Le seul inconvénient est que cela ne semble pas fonctionner sur les meubles placés à l’extérieur.

Lire la suite: Oh Deer, Shino est le nouveau villageois Animal Crossing le plus populaire de la mise à jour

Éclairage ambiant

New Horizons m’a impressionné juste en ayant ses options d’éclairage jaune et blanc doux dès le lancement. Mais maintenant, vous pouvez définir l’ambiance avec une gamme de couleurs et ajuster la luminosité ou l’intensité de cet effet. Les lampes fonctionnent également si vous souhaitez avoir une variété de couleurs.

Utiliser ou ne pas utiliser Windows

Certaines des options de papier peint livrées dans Animal Crossing ont des fenêtres. Il existe différents styles, formes et nuances. Mais avec Happy Home Paradise, vous pouvez activer et désactiver ces fenêtres à volonté. C’est une fonctionnalité assez simple, mais c’est toujours agréable d’avoir plus d’options.

Revêtement de sol d’entrée

Vous savez ce petit couloir que vous voyez lorsque vous entrez pour la première fois dans votre maison ou dans l’une de ses pièces ? Cela a toujours été un bois d’aspect basique. Mais maintenant, vous pouvez personnaliser cela. Peut-être qu’un simple carreau a du sens pour une cuisine ou une salle de bain. Ou peut-être souhaitez-vous simplement un bois plus foncé pour mieux se coordonner avec votre revêtement de sol. Les options de moquette et de pierre sont également une chose. Cela modifie également les escaliers lorsqu’ils sont visibles. C’est un petit détail, mais c’est incroyable à quel point le bon réglage ici peut lier une zone ensemble, surtout si vous déplacez la caméra dans cette direction.

Compteurs

D’accord, alors oui. Il y avait techniquement déjà des compteurs dans New Horizons. Mais pas comme ça. C’étaient des meubles qui avaient des comptoirs, mais les nouveaux comptoirs de Happy Home Paradise se connectent les uns aux autres et offrent de simples cloisons basses. J’ai adoré les utiliser comme demi-murs ou comme simples îlots de cuisine. Ils existent en deux hauteurs, dont aucune n’est trop haute.

Regardez ces cloisons. Isabelle sait ce qui se passe.Capture d’écran : Nintendo

Cloisons de séparation

Ai-je mentionné les partitions? C’est exact. Vous pouvez avoir un mur entier séparant les zones. Cela a été une bénédiction pour le spa/salle de bain sur lequel j’ai travaillé car, soyons honnêtes, les chambres sont un peu trop grandes pour une salle de bain. Mais c’est aussi rebutant de prendre un bain relaxant en vue des toilettes. Je suis sûr que j’utiliserai ces murs de bien d’autres façons, mais je mentirais si je disais que ce n’est pas la première chose qui me vient à l’esprit.

Ceux-ci sont également super sympas si vous entrez dans New Horizons pour la première fois ou si vous recommencez. Si vous n’avez que quelques pièces et que vous essayez de tirer le meilleur parti de votre espace, ces cloisons de séparation sont très pratiques.

Lire la suite: Animal Crossing: Comment faire pousser du blé et d’autres cultures pour des recettes alimentaires

Paysages sonores

Les joueurs d’Animal Crossing sont réputés pour avoir créé tant de salles à thème magnifique, et les nouvelles options de « paysage sonore » leur permettront d’aller encore plus loin. Bien sûr, nous aurons toujours les morceaux de KK Slider pour mettre l’ambiance, mais ils ne vont pas loin. Désormais, les paysages sonores vous permettent d’ajouter les sons des bavardages légers, de la circulation, de l’océan, des craquements ou de nombreux autres sons ambiants. La fonction de paysage sonore a également des niveaux que vous pouvez mettre à niveau pour débloquer plus de sons, alors restez-y, surtout si vous n’êtes pas impressionné par les offres initiales.

Le catalogue change la donne

Ecoutez. La nouvelle fonctionnalité « catalogue » est assez facilement la meilleure partie de Happy Home Paradise. Dans le passé (avant ce DLC, naturellement), obtenir tous les objets que vous vouliez pour votre décoration était un jeu de dés. The Nook’s Cranny transportait des sélections aléatoires d’articles, et s’ils n’avaient pas exactement le meuble que vous vouliez, vous deviez attendre qu’ils le fassent. Et même s’il était en stock, il n’aurait peut-être pas été dans la couleur que vous vouliez. Honnêtement, cela ressemblait trop à la vraie vie.

Entrez dans le catalogue de Happy Home Paradise. Le déverrouillage prend un certain temps, mais une fois que vous l’avez obtenu, vous pouvez commander tout ce qui est disponible dans votre catalogue de décoration à la demande, et dans le coloris exact que vous préférez. Quand j’ai appris que je pouvais acheter presque n’importe lequel de ces articles à la demande ? Je pense que je suis mort. C’est en fait un nègre qui compose cet article.

Pour utiliser le catalogue, vous parlez à Wardell pour acheter des articles en utilisant Poki, la monnaie des îles Happy Home Paradise. La seule limitation est que vous ne pouvez acheter que des choses qui peuvent réellement être mises en vente. Par exemple, lorsque vous regardez votre catalogue à la borne, vous remarquerez certains articles, issus de bricolages ou de cadeaux de votre maman ou de Gulliver, que vous ne pouvez pas acheter. Wardell ne peut pas vous aider, mais tout le reste ? Wow. Un accès aussi facile à toutes ces bonnes choses pourrait être la principale raison de choisir Happy Home Paradise. Je suis peut-être mort, mais au moins je suis au paradis des créateurs.