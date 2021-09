Toutes les grandes annonces de produits aujourd’hui — .

L’événement matériel d’automne annuel d’Amazon n’a pas exactement le sex-appeal de l’industrie qu’Apple apprécie systématiquement pour ses lancements de produits à la même période chaque année. Mais cela ne veut pas dire non plus que le géant de l’électronique grand public basé à Seattle derrière des produits désormais omniprésents comme les haut-parleurs Kindle et Echo ne fait pas une tonne de nouvelles lors de ces extravagances de produits. Nous passerons en revue les annonces d’événements Amazon de Productpalooza d’aujourd’hui ci-dessous, avec tous les gros titres sortant de l’événement sur invitation de mardi – comme l’annonce du nouvel Echo Show 15, et bien plus encore.

Le vice-président principal d’Amazon pour les appareils et les services, David Limp, a donné le coup d’envoi de l’événement. Il a fait quelques remarques sur la vision de l’entreprise : « comment nous pouvons concevoir la technologie pour améliorer encore la vie des clients ». Continuez à lire ci-dessous pour les faits saillants de l’événement.

Thermostat intelligent Amazon

Amazon décrit cela comme « un thermostat intelligent et abordable certifié Energy Star qui fonctionne avec Alexa et offre aux clients un moyen simple de garder leur maison confortable et économe en énergie. Nous avons travaillé avec les experts qui fabriquent les thermostats Honeywell Home pour apporter 130 ans d’expérience à Amazon Smart Thermostat.

Faits supplémentaires : Amazon Smart Thermostat fonctionnera avec la plupart des systèmes CVC 24 V, et son prix est de 59,99 $ avec les précommandes à partir d’aujourd’hui. Après avoir appliqué les remises des fournisseurs de services publics, certains clients éligibles pourront obtenir un thermostat intelligent Amazon pour 10 $. Et d’autres, pour rien du tout.

Spectacle d’écho 15

Maintenant, nous nous tournons vers le plus grand écran intelligent jamais commercialisé par Amazon. À propos de l’Echo Show 15 à 249,99 $, Amazon dit que ce sera «le nouveau cœur numérique de votre maison, réunissant toutes les choses qui font vibrer votre foyer en un seul endroit».

Il peut être fixé au mur ou posé sur un support, en mode portrait ou paysage. Il possède également un grand écran de 15,6 pouces et prend en charge le streaming vidéo 1080p.

De plus, à propos de l’Echo Show 15, d’Amazon : il est alimenté par le processeur Neural Edge AZ2 de nouvelle génération d’Amazon. Ce processeur permet à Echo Show 15 de pouvoir reconnaître une personne inscrite dans une nouvelle fonctionnalité : l’identifiant visuel. Selon Amazon, «Avec l’identification visuelle, Alexa peut désormais vous reconnaître lorsque vous êtes dans le champ de vision de la caméra Echo Show. Une fois qu’Alexa vous reconnaît, l’affichage ambiant affiche un contenu personnalisé pour vous.

Cela inclut des choses comme votre calendrier et votre musique. Soit dit en passant, cette nouvelle fonctionnalité est facultative, ce qui signifie que les utilisateurs devront s’inscrire pour l’utiliser. Amazon dit également que tout le traitement des images se fera sur l’appareil. Et les utilisateurs peuvent supprimer leur profil d’identification visuelle à tout moment.

Alexa

L’année prochaine, les utilisateurs d’Alexa auront la possibilité d’apprendre à Alexa à reconnaître les sons dans leur maison. Par exemple, si votre réfrigérateur émet un bip lorsqu’il est ouvert ? Vous pouvez entraîner Alexa à reconnaître ce son. Et pour vous envoyer une notification afin que vous puissiez éviter que votre nourriture ne se détériore.

Amazon a également publié aujourd’hui des statistiques intéressantes sur Alexa, telles que le fait que les clients ont connecté plus de 200 millions d’appareils domestiques intelligents à Alexa. La société a également lancé Alexa Together, un nouveau service destiné à aider les membres âgés de la famille pour 19,99 $/mois après une période d’essai gratuite de six mois pour les nouveaux clients (ou un essai d’un an pour les clients Care Hub existants). « Alexa Together comprend une fonction de réponse urgente, permettant un accès mains libres 24h/24 et 7j/7 à une ligne d’assistance d’urgence professionnelle. Il est également compatible avec les appareils tiers qui peuvent détecter quand quelqu’un est tombé à la maison.

« Les proches âgés peuvent choisir de configurer Remote Assist, ce qui vous permet de les aider à tirer le meilleur parti d’Alexa à distance. En tant que soignant, vous pouvez faire des choses comme définir des rappels sur les appareils de votre proche ou lier un service de musique afin qu’il puisse facilement jouer ses chansons préférées. Vous pouvez également ajouter des contacts à leur compte Alexa afin qu’ils puissent appeler leurs amis et leur famille en mains libres.

Vue Halo

Pour aller plus loin, Amazon a également annoncé aujourd’hui un rival Fitbit sous la forme de Halo View. Ce bracelet à 79,99 $ est livré avec un écran couleur AMOLED qui affiche des mesures de santé et un suivi de l’entraînement, entre autres statistiques. Il promet également jusqu’à sept jours d’autonomie et se décline en trois couleurs de bracelet de sport. Amazon dit également que “la capsule élégante du groupe comprend plusieurs capteurs pour fournir des informations très précises pour alimenter les informations sur la santé de Halo, avec un capteur optique pour surveiller la fréquence cardiaque et l’oxygène dans le sang, un capteur de température de la peau et un accéléromètre”. De plus, il peut se recharger complètement en moins de 90 minutes.

Sur une note connexe, Amazon a également parlé d’un nouveau service appelé Halo Fitness – “un tout nouveau service avec des centaines d’entraînements de qualité studio pour aider les membres à bouger plus et mieux. Les cours sont dirigés par des experts de l’industrie et intégrés au matériel Halo. Et Halo Fitness arrive aux membres Halo à partir de la fin de l’année.

Ring Alarm Pro, Ring Virtual Security Guard et un drone de sécurité domestique

Nous avons également reçu des annonces liées à Ring aujourd’hui. Un autre gadget dévoilé par Amazon est le Ring Alarm Pro à 249,99 $, une situation de base avec un routeur Wi-Fi intégré qui comprend des détecteurs d’alarme et de mouvement, ainsi qu’une surveillance professionnelle et une protection contre les menaces en ligne.

Pendant ce temps, le nouveau compagnon Ring Virtual Security Guard est un service d’abonnement qui permet aux clients de demander à une entreprise de sécurité professionnelle de surveiller visuellement leurs caméras Ring. « Avec ce service, vous choisissez lesquelles de vos caméras sont surveillées. Si l’on détecte un mouvement lorsque votre Ring Alarm est armée, un professionnel de la sécurité vérifie rapidement le flux en direct et peut répondre à toute activité indésirable.

« … Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui et les clients à accès anticipé bénéficieront du service gratuitement pendant une durée limitée. Après cela, la surveillance de Rapid Response commencera à 99 $ par mois, par emplacement.

Maintenant, disons un mot sur la Always Home Cam, la caméra volante intérieure autonome de Ring qui peut être attachée à un drone. Cela coûte 249,99 $, et voici ce qu’Amazon en dit. « Lorsque vous êtes absent, il vous suffit d’appuyer sur un bouton dans l’application Ring pour suivre un itinéraire préplanifié et vous montrer ce qui se passe. Il peut également être configuré pour effectuer des itinéraires en fonction d’un événement déclenché, comme voler vers un capteur Ring Door Alarm lorsqu’il est déclenché en mode Absent. Et la liste d’invitation pour cela s’ouvre aujourd’hui.

Sonnette vidéo clignotante

La gamme de Blink s’élargit avec la première génération de sonnette vidéo Blink à 49,99 $. « La nouvelle sonnette vidéo Blink offre une sécurité abordable, facile à utiliser et fiable à votre porte d’entrée et constitue la première étape idéale pour les clients cherchant à créer un système de sécurité domestique intelligent », a déclaré Mike Harris, directeur de l’exploitation de Blink. « La sonnette vidéo Blink est conçue pour chaque maison – elle est dotée de fonctionnalités de sécurité intelligentes utiles telles que des zones de détection de mouvement personnalisées pour surveiller les zones qui comptent le plus pour vous et votre famille. Avec l’ajout d’une sonnette vidéo à la gamme de caméras de sécurité intelligentes de Blink, y compris la nouvelle caméra Blink Floodlight, vous pouvez voir qui est à votre porte, garder un œil sur les colis et protéger toute votre maison, où que vous soyez.

Blink Video Doorbell propose également une vidéo HD 1080p jour et nuit, un son bidirectionnel, des alertes d’application de carillon et plus encore.

Robot domestique Astro

Dernier point mais non le moindre : si la perspective de débourser 999 $ pour un robot Amazon avec intégration Alexa qui roule dans votre maison et interagit avec vous semble excitante ? Aujourd’hui est ton jour de chance.

Peut-être l’annonce la plus lointaine d’aujourd’hui, l’Astro nouvellement annoncé, selon Amazon, “est un nouveau type de robot domestique qui intègre Alexa, du matériel avancé, des logiciels, de la vision par ordinateur et de l’IA d’une toute nouvelle manière”. En utilisant la vue en direct ainsi qu’une application d’accompagnement, les utilisateurs peuvent envoyer le robot Astro pour vérifier des pièces spécifiques à la maison. Il peut également vérifier les choses, les personnes et même les animaux domestiques.

L’utilisateur pourra également définir des zones hors limites pour indiquer à Astro où ne pas entrer dans la maison. Vous pouvez également définir un mode « ne pas déranger ». Cela minimisera combien Astro se déplace à certains moments spécifiés.

“Astro vous apportera directement toutes vos fonctionnalités Alexa préférées telles que la musique, les actualités, les podcasts et les minuteries”, a annoncé Amazon. “Ou, si vous passez un appel vidéo, Astro se déplacera avec vous dans la maison, afin que vous puissiez continuer la conversation.”

Source de l’image : Amazon