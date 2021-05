Toutes les grandes émissions de télévision qui n’ont toujours pas été renouvelées ou annulées

Les Goldbergs (ABC)

Depuis huit saisons maintenant, The Goldbergs a offert au public une pléthore d’intrigues, de parodies, de références et plus encore imprégnées des années 1980, et bien qu’il y ait sans aucun doute des fans qui aimeraient voir l’émission traverser les années 90 et au-delà, cela a probablement gagné Cela n’arrive pas, étant donné que la jeune génération d’acteurs ne peut pas vraiment arrêter le temps. Et ils ne peuvent pas non plus forcer le public à être aussi grand que lors des saisons précédentes, la saison en cours marquant la première fois que The Goldbergs affiche en moyenne une note de démonstration inférieure à 1,0 pour les diffusions en direct. Avec une audience tombant régulièrement en dessous de 4 millions par épisode, ABC pourrait décider de trouver une autre série pour ancrer sa programmation du mercredi soir.