Toutes les grandes entreprises de semi-conducteurs intéressées par une opportunité indienne : Rajeev Chandrasekhar, ministre d’État chargé de l’électronique et de l’informatique

Le gouvernement a récemment annoncé un programme d’incitation de Rs 76 000 crore pour le développement de semi-conducteurs et d’un écosystème de fabrication d’écrans. L’idée est d’attirer des entreprises mondiales dans l’espace pour installer des unités de conception et de fabrication dans le pays. Le ministre d’État à l’électronique et à l’informatique Rajeev Chandrasekhar s’est entretenu avec Kiran Rathee de FE concernant la politique et d’autres projets pour le secteur de l’électronique. Il a également exprimé son point de vue sur les lignes directrices intermédiaires et le projet de loi sur la protection des données. Extraits :

Comment la politique des semi-conducteurs de Rs 76 000 crore changera-t-elle l’écosystème de la fabrication de produits électroniques en Inde ?

L’Inde a pendant de nombreuses années pensé aux semi-conducteurs, mais n’a jamais été capable de le faire. Ce qui s’est passé avec le paquet de Rs 76 000 crore, c’est que c’est un signal au monde que l’Inde est très sérieuse. Il s’agit d’une approche écosystémique qui traite de la conception et de l’innovation des semi-conducteurs d’un côté et de la fabrication de l’autre.

Quelles entreprises de semi-conducteurs sont ciblées par le gouvernement pour installer leurs usines en Inde ?

En ce qui concerne les entreprises intéressées, je peux vous assurer et je le dis en toute responsabilité, chaque grande entreprise mondiale de semi-conducteurs est profondément intéressée par l’observation et l’étude de l’opportunité indienne. Ils croient que c’est le bon moment pour l’Inde.

L’industrie a exigé des incitations plus élevées pour le matériel informatique PLI. Le gouvernement considérera-t-il les demandes?

Le PLI matériel informatique a été lancé au milieu de [the pandemic], elle a donc souffert du fait qu’elle a été lancée à l’époque qui n’était pas la plus opportune. Nous voulons que le matériel informatique ait autant de succès que le secteur des appareils mobiles. C’est notre engagement, notre vision et notre objectif. Pour cela, il y a un certain nombre de mesures que nous prenons et que nous continuerons à prendre, y compris l’examen constant des performances des PLI, les performances de ceux qui utilisent des PLI. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour faire de l’Inde une destination pour le matériel informatique dans les années à venir.

Il y a eu des demandes pour une extension d’un an du programme PLI du matériel informatique. Quelle est la mise à jour à ce sujet ?

Nous examinerons positivement toutes ces demandes dans un cadre partenarial très concerté. Nous sommes très ouverts, nous voulons nous associer, nous voulons que toutes ces entreprises réussissent.

L’industrie des téléphones portables a demandé des réductions de droits d’importation sur certains produits comme les PCBA et les chargeurs. Le gouvernement tiendra-t-il compte de ces demandes?

Oui, il est clair et évident qu’il y a certains éléments d’une structure qui créent des inconvénients vis-à-vis de la concurrence avec des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et la Chine. Pour nous assurer que la fabrication est compétitive, nous nous sommes engagés avec l’industrie sur les structures de droits, les problèmes de droits et les aberrations de droits et nous avons fait nos recommandations au ministère des Finances.

La commission parlementaire mixte a déposé son rapport sur le projet de loi sur la protection des données. Quelle est votre opinion là-dessus ?

Je ne commenterai pas le projet de loi sur la protection des données car il ne nous est toujours pas transmis par le Parlement. Tout ce que je peux dire, c’est que notre approche de la protection des données est que même si nous protégeons les droits du citoyen indien, nous voulons le faire sans créer de perturbation majeure ou augmenter le coût de la conformité ou réduire la facilité de faire des affaires pour les investisseurs et les entreprises et les start-up. Nous pensons que la facilité de faire des affaires et la facilité de vivre, c’est-à-dire les droits des citoyens et la capacité des entreprises à investir, à croître et à faire des affaires en Inde, doivent être à la fois abordées et respectées de manière égale.

Les directives intermédiaires sont en place. Toutes les entreprises se sont-elles conformées, principalement en ce qui concerne le premier expéditeur des messages ?

Toutes les entreprises se sont conformées aux directives intermédiaires. Si vous ne vous conformez pas, la règle 4 entre en jeu et vous perdez les dispositions de la sphère de sécurité et devenez non intermédiaire. Sur le point limité du premier expéditeur, WhatsApp est allé en justice et le gouvernement indien a répondu très clairement qu’il n’y avait aucune intention ou aucun risque de violer la vie privée de qui que ce soit, par un tribunal ou une autorité légale appropriée, insistant sur un premier l’auteur du contenu illégal.

