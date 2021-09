Toutes les grandes nouvelles PS5 de l’événement de Sony

Sony a organisé son PlayStation Showcase annuel jeudi, et il y a eu une tonne d’annonces. Au cours des dernières années, cela aurait été la principale émission E3 de Sony, mais à la place, nous obtenons une diffusion en direct sur YouTube. Néanmoins, c’était l’une des vitrines de jeux les plus excitantes que nous ayons vues de quiconque dans l’industrie cette année. Il y a eu quelques révélations très attendues, comme le remake de KOTOR et la suite de Marvel’s Spider-Man, ainsi que d’énormes surprises, comme un jeu Wolverine. Vous pouvez regarder toutes les bandes-annonces de la PlayStation Showcase 2021 de Sony ci-dessous.

Chaque bande-annonce de PlayStation Showcase 2021

Star Wars : Remake des Chevaliers de l’Ancienne République

L’un des jeux Star Wars les plus appréciés de tous les temps fait enfin l’objet d’un remake. C’est la première fois que le jeu sera disponible sur consoles PlayStation, près de deux décennies après sa sortie originale.

Projet Eve

Extrait du synopsis : « Project Eve est un jeu d’action-aventure qui se déroule dans un avenir pas si lointain sur la Terre en ruine contre des ennemis inconnus. »

Les pays des merveilles de la petite Tina

Nous faisons une pause dans le monde de Borderlands pour jouer à un RPG d’épées et de sorcellerie avec Tiny Tina. Mais ne vous inquiétez pas, Tiny Tina’s Wonderlands semble toujours regorger d’armes folles.

Pardon

Extrait du synopsis : « Mystérieusement transportée de New York, Frey Holland se retrouve piégée dans le magnifique et cruel pays d’Athia avec un bracelet magique et sensible enroulé autour de son bras. Son nouveau compagnon cynique “Cuff” aide Frey à naviguer à travers les paysages tentaculaires d’Athia. Ce nouveau RPG d’action époustouflant sera disponible sur PS5 au printemps 2022.

Alan Wake remasterisé

Extrait du synopsis : « Incarnez l’auteur troublé Alan Wake, qui part à la recherche désespérée de sa femme photographe disparue, Alice. La ville endormie de Bright Falls dans le nord-ouest du Pacifique n’est pas ce qu’elle paraît. Une présence malveillante se cache dans le noir, et une histoire d’horreur dont Alan ne se souvient pas avoir écrit se réalise.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V sortira sur sa troisième génération consécutive de consoles en mars 2022. Rockstar Games a amélioré les graphismes et amélioré le jeu, mais c’est toujours GTA V.

Ghostwriter : Tokyo

Extrait du synopsis : « Tokyo est envahie par des forces surnaturelles mortelles, perpétrées par un dangereux occultiste connu sous le nom de Hannya, faisant disparaître la population de Tokyo en un instant. Alliez-vous à une puissante entité spectrale dans sa quête de vengeance et maîtrisez un puissant arsenal de capacités pour démêler la sombre vérité derrière la disparition alors que vous FACEZ À L’INCONNU dans Ghostwire: Tokyo. Tango Gameworks prévoit de sortir Ghostwire: Tokyo au printemps 2022.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Contrairement au jeu Avengers de Square Enix, Guardians of the Galaxy est un jeu d’action-aventure en solo. Sans tout le multijoueur et l’équilibrage, peut-être que celui-ci trouvera plus de succès.

Chasse au sang

Extrait du synopsis : « Rejoignez la Chasse au sang et devenez le vampire ultime ! Bloodhunt est un jeu de bataille royale gratuit se déroulant dans l’univers Vampire: The Masquerade. Une trahison perfide a déclenché une guerre parmi les vampires, qui sont également ciblés pour être annihilés par une société secrète connue sous le nom d’Entité. Utilisez vos pouvoirs surnaturels, vos armes et votre intelligence dans ce jeu de bataille royale palpitant pour dominer la nuit et restaurer la mascarade.

Boucle de la mort

Deathloop sera enfin lancé pour la PS5 le 14 septembre, mais Bethesda voulait nous donner un dernier aperçu à l’avance. Comme son nom l’indique, Deathloop suit un homme piégé dans une boucle temporelle. Il doit tuer huit cibles avant qu’elles ne le tuent et avant qu’un assassin rival puisse les éliminer.

Exposition Kid A Mnesia

Extrait du synopsis : « Un univers numérique/analogique à l’envers créé à partir d’œuvres d’art originales et d’enregistrements pour commémorer les 21 ans de Kid A et Amnesiac de Radiohead. À venir en novembre 2021.

Tchia

Extrait du synopsis : « Une aventure tropicale en monde ouvert. Grimpez, planez, nagez et naviguez avec votre bateau autour d’un magnifique archipel dans ce bac à sable basé sur la physique. Utilisez la capacité Soul Jumping de Tchia pour prendre le contrôle de tout animal ou objet que vous pouvez trouver, et Jam sur votre ukulélé entièrement jouable. Un jeu inspiré de la Nouvelle-Calédonie.

Uncharted : Collection Legacy of Thieves

Uncharted: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy sont tous deux remasterisés pour PS5. À mon avis, ce sont les deux meilleurs jeux de la franchise, et j’ai hâte de les voir sur PS5.

Le carcajou de Marvel

Nous ne savons pas encore grand-chose à ce sujet, mais nous n’en avons vraiment pas besoin. Insomniac Games – la même équipe qui a créé Spider-Man et Miles Morales de Marvel – a la possibilité de créer un jeu Wolverine. Je me fiche de ce à quoi il ressemble, je le jouerai quand il sortira.

Gran Turismo 7

Il faudra attendre mars prochain pour Gran Turismo 7, mais c’est vrai que c’est joli,

Spider-Man 2 de Marvel

Oh, et si le jeu Wolverine ne suffisait pas, Insomniac Games travaille également sur Spider-Man 2. Peter Parker et Miles Morales semblent faire équipe dans celui-ci, et ce sera probablement une nécessité étant donné que Venom semble être le grand méchant de cette suite.

Dieu de la guerre : Ragnarok

Il n’y avait pas de meilleure façon de terminer une vitrine digne de l’E3 qu’avec une bande-annonce de gameplay complète de la suite de God of War. God of War de Santa Monica Studio était facilement l’une des meilleures exclusivités PS4, et nous attendons avec impatience un aperçu de God of War: Ragnarok depuis que Sony l’a annoncé l’année dernière. Cela ressemble plus à God of War, et nous ne pouvions pas vraiment demander plus.

C’est tout ce que nous avons vu jeudi au PlayStation Showcase 2021.