Toutes les grandes publicités contiennent ces éléments

Jouons à un jeu. Les seules règles de ce jeu sont que vous devez répondre honnêtement à chaque question, et vous ne pouvez pas passer à la question suivante tant que vous n’avez pas la réponse à la dernière question que vous avez lue. Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour répondre à chaque question, mais chaque question doit être répondue et répondue honnêtement. Acceptez-vous de jouer ? Super! Commençons.

Quel est le dernier article que vous avez acheté ? Quel était le nom de la marque qui a produit l’article ? Qu’est-ce qui vous a poussé à acheter cet article ? Était-ce quelque chose que vous vouliez ? Ou quelque chose dont vous aviez besoin ? Comment avez-vous découvert l’article ? Où êtes-vous allé acheter cet article ? Et enfin, êtes-vous allé à l’endroit où vous avez acheté cet article dans le seul but d’acheter l’article ? Ou avez-vous décidé d’acheter l’article lorsque vous êtes arrivé là-bas ?

Je sais que vous pensez probablement, « Mec… qu’est-ce qui se passe avec les questions de type sondage ? »

Si j’étais vous, je le penserais certainement. La raison pour laquelle le jeu ne consistait qu’en des questions vous demandant les détails de votre dernier achat est qu’il s’agit d’un jeu de rappel de marque.

Le rappel de marque se produit lorsqu’un consommateur doit penser à une marque avant d’atteindre le point de vente. C’est important, car chaque publicité de marque est créée avec ces trois objectifs : Créer la notoriété de la marque. Ce qui conduit à l’attitude de la marque. Ce qui conduit finalement au rappel de la marque.

Alors maintenant que vous avez battu le jeu du rappel de marque et que vous connaissez les objectifs de chaque publicité. Voici les caractéristiques que contiennent toutes les grandes publicités.

Une revendication d’avantage clé mémorable

Une allégation d’avantage clé est une déclaration de ce qu’un produit ou service fournit principalement qui profitera au consommateur. C’est de loin la caractéristique la plus pertinente qu’une publicité devrait avoir pour évoquer le rappel de la marque. C’est parce que c’est l’élément d’une publicité qui vise spécifiquement à persuader le consommateur de prendre l’action souhaitée.

L’objectif principal de toute annonce est d’être mémorable dans l’esprit du consommateur. Et il n’y a qu’une seule façon pour une annonce (ou une personne d’ailleurs) d’être mémorable… et c’est d’évoquer l’émotion.

Voici un fait de la vie; les gens se souviennent de choses qui les touchent émotionnellement d’une manière ou d’une autre. Prenez-vous par exemple. Je suis sûr que vous vous souvenez où vous étiez lorsque votre équipe sportive préférée a remporté le plus gros match de votre vie. Et qui était là pour vous lors de votre dernière cérémonie de remise des diplômes. Ou où vous étiez lorsque vous avez appris que l’une de vos célébrités préférées est décédée. Vous vous souvenez probablement aussi de la première fois où vous avez eu des ennuis à l’école et même de quel administrateur scolaire vous craigniez qu’il vous dénonce.

Nous nous souvenons de ces choses parce qu’elles sont liées à nos émotions les plus fortes. La façon de susciter l’émotion de votre public dans une publicité est de vous assurer que votre publicité comporte l’un des éléments suivants :

Joie – Quelque chose qui fera que le public se sentira mieux quand il le verra. Ce qui les amènera à agir pour obtenir plus de ce bon sentiment. Cela prend souvent la forme d’humour, d’inspiration, d’assurance ou de nostalgie. La peur – Quelque chose qui amènera votre public à agir afin d’éviter un destin indésirable. Actions.

Une revendication d’avantage clé mémorable peut également prendre la forme d’un nouveau slogan. Quelle que soit la méthode utilisée, pour être vraiment mémorable, une publicité doit toucher une émotion.

Un convoyeur à distance

Un convoyeur à distance est un crochet qui attire l’attention qui articule indirectement l’allégation d’avantage clé dans une publicité. Ce qui rend un convoyeur à distance si efficace, c’est qu’il choque le public par l’effet de surprise – tout en transmettant l’avantage clé au consommateur.

Un exemple de convoyeur à distance dans une publicité pourrait être une publicité pour des camionnettes Ford avec un éléphant marchant jusqu’à un camion, puis se tenant debout sur le lit du camion pour montrer à quel point les lits des camions sont spacieux et solides.

L’élément éloigné de la publicité serait l’éléphant. Parce qu’il ne correspond pas aux paramètres typiques d’une publicité pour camions. Ainsi, il attirera l’attention du consommateur. Le convoyeur serait l’éléphant montant sur le lit du camion, et le camion résistant à sa taille et à son poids.

Les convoyeurs à distance sont conçus pour attirer l’attention du public, tout en articulant ce qu’il contient pour qu’il prenne l’action souhaitée.

Un autre exemple d’un convoyeur à distance serait les publicités pour Trix, où le lapin veut tellement les céréales qu’il ne se soucie pas que ce soit pour les enfants. Ces publicités sont géniales parce que la télécommande (Le lapin) indique que la céréale est si bonne – que même si elle est créée pour les enfants, il ne peut pas y résister. Assez intelligent non?

Une déclaration de culture

L’objectif d’une annonce n’est pas toujours de vendre un produit ou un service. Parfois, le but d’une publicité est simplement de façonner la perception dans la société. En fait, certaines des publicités les plus percutantes sont celles qui n’ont aucune intention de vendre quoi que ce soit ; et n’ont aucun avantage direct pour le consommateur. Le but de ces publicités est simplement de faire une déclaration culturelle qui mène à la sensibilisation.

Cependant, pour que la publicité soit considérée comme géniale… elle doit toujours être mémorable.

L’une des publicités les plus mémorables de tous les temps est la publicité mettant en vedette l’animation « Rosie The Riveter », avec la légende « Nous pouvons le faire ». Cette publicité a eu un impact car elle représentait les femmes qui travaillaient dans les usines et les chantiers navals pendant la Seconde Guerre mondiale. L’annonce a résonné auprès de tant de personnes car elle représentait le fait que les femmes pouvaient faire des travaux qui étaient perçus à l’époque comme étant réservés aux hommes. Ainsi, représentant l’égalité des sexes.

L’annonce a eu un tel impact que ‘Rosie The Riveter’ est devenue un symbole du Mouvement de libération des femmes.

Conclusion

Chaque publicité a un but. Et comme indiqué précédemment, ce but est d’évoquer soit la conscience, l’attitude ou le rappel. La meilleure façon de le faire est de s’assurer que l’annonce est mémorable. Voici un dernier jeu, pensez à la publicité la plus mémorable que vous ayez vue en grandissant. Quel élément de la liste ci-dessus contenait-il ? La réponse à votre question est ce qui a contribué à rendre cette annonce géniale.

Auteur : DeJuan Wright

DeJuan Wright est le fondateur et directeur de marque de Decryption, une société de marketing spécialisée dans l’aide aux startups à progresser grâce à la stratégie de marque et aux solutions de marketing de contenu. Le décryptage se concentre sur l’intensification de la notoriété de la marque et la culture de l’attitude de la marque spécifiquement pour les startups.

DeJuan a plus de 12 ans d'expérience dans l'image de marque, la coordination du marketing numérique,…