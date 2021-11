Toutes les influences étranges, criminelles et réelles

La dernière saison d’American Horror Story est venue et repartie, livrant une paire d’histoires tirées de l’histoire et de la réalité pour faire peur. Eh bien, autant de réalité qu’il est permis dans certains de ces moments fantastiques.

Alors que l’exagération et le surnaturel jouent un rôle majeur dans la série, les inspirations et les influences du monde réel font comprendre que ces horreurs ne sont pas seulement du fourrage pour la télévision.

Ci-dessous, nous passerons en revue certaines des influences les plus notables au cours des différentes saisons, en évitant les références plus apparentes comme les nombreux cultes référencés dans la série d’anthologies ou la réunion de tueurs en série qui s’est produite lors de Devil’s Night dans American Horror Story: Hotel. En parlant de cela, nous ignorerons également l’hôtel Cecil en raison de l’attention récente du vrai monde du crime sur le décès tragique d’Elisa Lam. Bien que cela ait été troublant et effrayant pendant un certain temps, la vérité l’a rendu très réel et tragique.

Veuillez faire défiler vers le bas pour jeter un œil à certaines des vraies horreurs, des histoires vraies et des personnes qui ont aidé à créer les contes dans American Horror Story. La vérité peut finir par être plus intéressante que la fiction qui y fait référence.

Valérie Solanas

(Photo : Bettmann/.)

L’une des rares vedettes de la saison Cult est venue de Valerie Solanas, jouée par Lena Dunham dans la série et surtout connue pour avoir tenté de tuer Andy Warhol en réalité. Solanas a écrit le Manifeste SCUM et incarnera ces pensées tout au long de sa vie en tant que féministe radicale. Sa tentative de meurtre de Warhol en 1968 est directement couverte dans la série. Mais ensuite, la série franchit quelques étapes supplémentaires pour la relier aux meurtres du Zodiac.

Betty et Barney Hill

(Photo : .)

Asylum plonge également dans la réalité pour sa représentation de Kit Walker et de sa femme Alma. Alors que Walker est enfermé dans l’asile titulaire en raison des meurtres de Bloody Face, l’histoire globale de Walker, Alma et sa relation ultérieure avec Grace sont caractéristiques de l’enlèvement de Betty et Barney Hill. L’enlèvement présumé de Betty et Barney Hill en 1961 est devenu un livre à succès qui a été suivi d’un film de 1975. Le couple métis a eu une forte influence dans Kit et Alma, bien que les races aient été inversées pour les homologues fictifs.

Edouard Mordrake

Une légende urbaine du XIXe siècle raconte l’histoire de Mordrake avec un visage derrière la tête qui pouvait rire, chuchoter, pleurer et bien plus encore. Selon la légende, Mordrake voulait que les médecins lui retirent le visage et prétendait qu’il lui murmurait de mauvaises choses la nuit. La vérité derrière l’histoire est discutable, mais elle constitue certainement un horrible fourrage dans la culture pop.

Josef Mengele et Nellie Bly

(Photo : Archives Hulton/Bettmann/.)

Bien qu’ils ne soient pas connectés dans la vie réelle ou dans la série Asylum, l’influence du médecin nazi évadé et de « l’ange de la mort » Josef Mengele, ainsi que les actions de Nellie Bly sous couverture dans un hôpital psychiatrique de New York, ont créé une paire de personnages au cœur de la deuxième saison : la journaliste Lana Winters et le Dr Arthur Arden. Ni l’un ni l’autre ne sont des copies exactes de leurs inspirations du monde réel, mais ils influencent une tonne d’ADN dans les deux.

Ancolie

La mort et la fusillade de Tate Langdon de la première saison découlent directement de la tragique fusillade dans une école de Littleton, dans le Colorado. Certains des moments de l’épisode révélant l’horrible trame de fond de Tate ont été tirés directement d’histoires racontées par des survivants du massacre de Columbine.

La comtesse

Alors que le vampire de Lady Gaga prend beaucoup plus d’influence de Catherine Deneuve et de sa tentatrice vampire dans The Hunger, il y a aussi une certaine influence du monde réel. Elizabeth Bathory était une comtesse hongroise mieux connue comme tortionnaire de jeunes femmes, mangeant de la chair humaine et se baignant dans le sang de ses victimes.

Le Dahlia noir

(Photo : Bettmann/.)

La première saison d’American Horror Story semble presque apprivoisée à la réflexion de la série, en particulier avec les influences du monde réel qui y sont présentées. Les meurtres d’infirmières de Richard Speck ont ​​joué un rôle en début de saison, suivis du rôle de Murder House dans le tristement célèbre meurtre de Black Dahlia. Alors que la réalité n’a jamais résolu la mort d’Elizabeth Short en 1947, le meurtre a offert beaucoup de fourrage pour un vrai crime.

Madame Delphine LaLaurie et Marie Laveau

La saison Coven d’AHS s’est beaucoup inspirée du mythe de la Nouvelle-Orléans et de la mythologie vaudou que l’on peut trouver dans la ville. Madame LaLaurie et Marie Laveau ont déjà établi des noms dans l’histoire de la ville, mais AHS les a réunis avec de la vraie sorcellerie et de la sorcellerie pour devenir des éléments mémorables de l’expérience AHS.

John Wayne Gacy

(Photo : Bettmann/./FX)

Alors que la série a présenté de nombreux tueurs en série et criminels infâmes, le clown tueur de John Wayne Gacy a influencé un membre plus emblématique de la série. Twisty the Clown est devenu le monstre emblématique de la saison Freak Show, jouant à un jeu mortel avec une trame de fond tragique. Bien que Gacy n’ait jamais été aussi monstrueux, ses actes rivalisaient avec ce qui était montré à l’écran et des lignes floues avec des tueurs fictifs découpés dans un tissu similaire. Pourtant, l’image du clown et l’infamie de Gacy doivent beaucoup au personnage.

Richard Ramirez, le traqueur nocturne

Un autre long métrage d’hôtel est revenu à la fin de la saison 1984 pour jouer une partie plus diabolique de l’histoire globale. Le Night Stalker, de son vrai nom Richard Ramirez, a tenu Los Angeles en proie à la peur grâce à l’imagerie satanique et à ses crimes brutaux. Sa capture fut aussi un moment charnière dans la réalité, semi ignoré dans la série grâce à l’influence surnaturelle du Diable. C’est ridicule, mais c’est une fin amusante pour le fictif Ramirez qui ne se termine jamais vraiment. Le vrai Ramirez est mort d’un cancer derrière les barreaux alors qu’il était assis dans le couloir de la mort.

HH Holmes

Une grande partie de la plupart des saisons se trouve fermement ancrée dans une véritable histoire. La saison des hôtels a été fortement influencée par les crimes de HH Holmes à Chicago au tournant du siècle. L’hôtel du meurtre de Holmes est devenu un chapitre cauchemardesque du vrai folklore du crime, mettant en évidence les pousses graissées, les pièges mortels et les aspects de la construction. Mêlée à l’hôtel Cecil et à certains aspects célèbres d’Hollywood hanté, la saison a porté un coup.

