Toutes les informations dont vous avez besoin pour demander le rendez-vous ITV | Moteur

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la prise de rendez-vous ITV, y compris la procédure de prise de rendez-vous ITV en ligne.

La DGT a souligné à plusieurs reprises l’importance de transmettre l’ITV à tous les véhicules de la flotte espagnole. Ce test vérifie et approuve qu’un véhicule est en parfait état pour circuler sur les routes, sans compromettre la sécurité des occupants et celle du reste des usagers de la voie publique. Selon le véhicule et son âge, le test sera effectué à un intervalle différent, ce qui devient un processus de routine pour tous les conducteurs. Cela invite à la massification des stations ITV, alors allez-y sans d’abord prendre un rendez-vous ITV ça peut être délicat.

Pour éviter d’avoir à faire face à de longues files d’attente et de perdre trop de temps lors du passage de l’ITV de votre voiture ou moto, nous allons vous montrer ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la prise de rendez-vous à l’ITV, soit par téléphone ou par Internet.

Pourquoi demander un rendez-vous ITV ?

La raison la plus importante, et la principale, quand il s’agit de sdemander un rendez-vous à l’ITV c’est parce que le terme de force a expiré ou est sur le point de l’être. Selon le type de véhicule et son âge, vous devrez passer l’ITV tous les un ou deux ans, voire six mois dans le cas des camions utilitaires et des fourgonnettes.

La deuxième raison pour laquelle vous devriez prendre rendez-vous à l’ITV est de gagner du temps et éviter d’attendre. Si vous vous présentez à la date et à l’heure fixées pour votre rendez-vous, vous n’aurez pas à attendre que les autres conducteurs réussissent le test. Vous bénéficierez d’un « traitement préférentiel » lors des tests.

Puis-je passer l’ITV sans rendez-vous ?

Bien sûr. Tu peux allez à la station ITV que vous aimez le plus et passez le test. Cependant, après avoir effectué le paiement, vous devrez faire la queue et attendre que d’autres chauffeurs déjà arrivés, en plus de tous ceux qui viennent sur rendez-vous, effectuent les tests. Cela se traduit par un temps d’attente que, espérons-le, vous pouvez économiser si vous y allez à certaines heures où l’afflux de véhicules est moindre, même s’il est toujours conseillé d’anticiper tout contretemps et de demander un rendez-vous à l’ITV.

Demander un rendez-vous ITV en ligne : quel est le minimum requis et pourquoi ?

La première chose à faire est de sélectionner l’ITV dans lequel vous souhaitez passer les tests sur votre véhicule. Il est toujours intéressant d’en choisir un proche de chez soi, pour gagner du temps et du carburant lors de ses déplacements. Ensuite, recherchez le numéro de téléphone, l’adresse, les horaires et le site Web permettant de demander un rendez-vous chez ITV.

Vous pouvez prendre un rendez-vous ITV en ligne. Dans ce cas, ils vous demanderont des informations telles que l’immatriculation du véhicule, la date de la première immatriculation et vos coordonnées. Selon la société ITV et le nombre de stations dont elle dispose, vous pouvez choisir entre un centre ou un autre, apporter des modifications à la date et à l’heure et même ajouter la possibilité de transmettre l’ITV à une bande-annonce. Dans de nombreux cas, ils vous donnent également la possibilité d’effectuer le paiement à l’avance.

Lorsque vous allez passer le test, n’oubliez pas d’apporter la documentation de l’ITV avec vous. Cela comprend le permis de circulation et la carte de contrôle technique, en plus de l’argent nécessaire (si vous ne l’avez pas déjà payé).

Vertus et défauts des principales sociétés ITV en Espagne

Applus + Iteuve

Applus + Iteuve est une société ITV qui opère principalement dans les régions du centre, de l’est et du nord-est de l’Espagne, ainsi que dans les îles Canaries. Il dispose de stations en Aragon, Castilla-La Mancha, la Communauté Valencienne, Madrid, les îles Canaries, la Catalogne et le Pays Basque, avec un total de 59 centres où vous pouvez passer l’ITV à votre véhicule. Voici un lien vers leur site web.

Sycitv

Sycitv C’est une autre des principales sociétés ITV du pays. Ses stations fixes sont présentes à La Corogne, Lugo, Ourense et Pontevedra, où elle concentre principalement son activité. Au total, il y a 26 centres Sycitv où vous pouvez passer l’ITV en Galice. Visitez leur site Web sur ce lien.

Réseau Iteuvelesa

Une autre société nationale ITV importante est Réseau Itvelesa. Ses stations sont disponibles en Aragon, aux îles Canaries, en Cantabrie, en Castille-La Manche, en Castille et León, en Catalogne, à Madrid, à Murcie, à La Rioja, à Ceuta et au Pays basque, ce qui se traduit par plus de 70 centres dans toute l’Espagne. Ici, nous quittons votre site Web.

SGS itv

SGS itv est une autre entreprise qui opère à Madrid, Gran Canaria, Tenerife, Majorque, Saragosse, Teruel, Valence et Albacete. Au total, il propose jusqu’à 46 centres ITV répartis dans toute la géographie nationale. Ceci est votre page Web.

TÜV Rhénanie

TÜV Rhénanie est une autre des grandes sociétés ITV qui offrent ce service dans le pays. Ils sont présents en Castille-La Manche, en Catalogne, aux îles Baléares, à Madrid, à Murcie et en Navarre, avec un total de 38 stations ITV réparties dans ces communautés. Voici leur site internet.

