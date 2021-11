Toutes les louanges dues au point Dieu – Chris Paul est à nouveau

Chris Paul

*(Par James Posey pour Zenger) – Les soleils brillent, et il n’y a tout simplement pas d’autre moyen de le dire. Ils ont remporté 16 matchs d’affilée et ressemblent vraiment à une équipe en mission.

J’ai juste deux mots pour toi : Chris Paul. Son impact sur cette équipe et leur développement ne peut être nié, surtout après la course de la saison dernière.

Visiblement, ils ne sont pas satisfaits.

Tous ceux qui me connaissent savent que ce n’est un secret pour personne que j’ai de l’amour pour CP. J’ai expliqué pourquoi je pensais qu’il aurait dû être le joueur le plus utile la saison dernière, mais les électeurs se sont sentis différemment.

Je ne peux pas être en colère, cependant, car Nikola Jokic a fait un excellent parcours en saison régulière.

Les mots clés, cependant, sont la saison régulière.

Je sais, je sais, le prix MVP est pour la saison régulière, mais quand nous parlons de l’héritage de Chris, nous ne pouvons pas ignorer ce qu’il a pu accomplir avec Phoenix en séries éliminatoires l’année dernière.

Ce que je réalise après avoir joué dans la ligue pendant 12 ans et avoir été entraîneur pendant cinq ans, c’est que vos critiques trouveront toujours quelque chose de négatif à dire. Il y a beaucoup de gars qui pensent que les Suns se sont rendus en finale l’année dernière était une sorte de coup de chance, ignorant le fait que les blessures ont toujours fait partie du jeu.

Cette saison, cependant, Phoenix semble déterminé à prouver que ce n’était pas un hasard.

Du jour au lendemain, l’argument contre CP3 est passé du fait qu’il n’a jamais joué dans une finale NBA à qu’il n’a jamais remporté de finale NBA. C’est ce que nous appelons déplacer les poteaux de but.

Je me demande si ces mêmes critiques vont maintenant essayer de trouver un moyen de discréditer le fait qu’il a été nommé dans l’équipe du 75e anniversaire de la NBA ?

Cela fait quelques mois que je n’ai pas parlé à Chris, et la prochaine fois que je le ferai, je ne manquerai pas de lui dire mes félicitations. Le fait qu’il ait reçu cet honneur témoigne de sa grandeur et, à mon avis, montre que vous pouvez devenir considéré comme un grand joueur de tous les temps tout en jouant correctement le poste de meneur.

Ces derniers temps, nous avons commencé à tomber amoureux des meneurs de score et des meneurs de tir en premier. Ces gars avec un athlétisme explosif et une rapidité aveuglante. Et ce n’est pas un coup pour ce type de joueurs, mais depuis que je suis devenu le coéquipier de Chris à la Nouvelle-Orléans, j’ai vu de mes propres yeux que même s’il voulait gagner, il n’a jamais vraiment considéré la victoire comme la poursuite d’un objectif individuel.

Chris n’a jamais vraiment abordé le jeu avec un état d’esprit « Je dois faire ça », c’était toujours « nous » et, par conséquent, il a toujours voulu s’assurer qu’il avait les bons coups, mettait les gars dans les bonnes positions et exécutait les jeux. et le plan de match comme ils étaient censés le faire. Il ne s’est jamais soucié du nombre de points qu’il a marqués ou de la feuille de statistiques. Son état d’esprit a toujours été « juste gagner, et tout le reste prendra soin de lui-même ».

Il a toujours été le coéquipier ultime.

Lorsque mon séjour à Boston a pris fin après avoir remporté le championnat en 2008, j’ai eu la chance de me retrouver à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans venait de remporter une saison de 57 victoires, et CP et moi avions déjà une excellente relation. Il commandait déjà mon respect, et tout s’est mis en place au bon moment.

Ce dont je me souviens le plus d’avoir été le coéquipier de Chris, c’est la façon dont il s’est préparé pour chaque match. Il connaissait toujours le plan de match, connaissait toujours les forces et les faiblesses de l’opposition et était vraiment une extension de l’entraîneur-chef. Il connaissait ses missions et celles de ses coéquipiers et il serait généralement celui qui vous aiderait si vous aviez du mal à exécuter. Il était vraiment un général d’étage.

Ce qui est drôle, pour moi, c’est que Chris a vraiment toujours été le même joueur. Il a toujours été solide et partout où il est allé, il a eu du succès. Il semble qu’il ait littéralement dû prouver que les sceptiques se trompaient encore et encore avant que les gens ne veuillent lui offrir ses fleurs.

Pour lui d’aider à amener cette équipe d’Oklahoma City Thunder aux séries éliminatoires, puis les Suns à la finale… Il est devenu impossible d’essayer d’ignorer la façon dont il a réussi à élever chaque franchise pour laquelle il a joué. Ce genre d’impact a toujours été ma façon de définir la « valeur », c’est pourquoi je me sentais si fort pour lui en tant que MVP l’année dernière.

Certaines personnes pourraient soutenir que l’héritage d’un joueur devrait porter moins sur ce qu’il est capable d’accomplir au niveau individuel que sur ce qu’il est capable d’accomplir du point de vue de l’équipe. Il est sans égal à cet égard.

Tout ce dont on parle aujourd’hui, c’est que pour être un grand joueur, il faut avoir une bague de championnat. C’était cool d’être un grand joueur avec de bons chiffres qui échappaient à tout contrôle, mais plus tellement. Dans le passé, nous étions vraiment plus soucieux de maximiser notre potentiel individuel, mais la norme a changé. Maintenant, sans bague, cela obscurcit en quelque sorte la lumière sur ce que vous avez pu faire dans la ligue, et c’est tellement malheureux.

Avec ou sans championnat, CP est un grand joueur de tous les temps et un joueur auquel la jeune génération devrait aspirer à ressembler. Surtout les jeunes meneurs.

Maintenant, heureusement, cela devient clair; ce n’est plus rien qui peut être nié.

La saison 2021-22 est encore assez jeune, et les Warriors ont également l’air d’être en mission. Ce serait un régal de les voir s’affronter avec les Suns dans une bataille en séries éliminatoires, mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant de commencer à y penser.

Ce que je sais, c’est que tout doit se mettre en place pour que votre équipe finisse par être celle qui remporte le trophée. Les Suns sont évidemment parmi les rares équipes qui ont une chance légitime d’être la dernière debout, mais qu’ils le soient ou non ne devraient pas avoir d’impact sur la façon dont nous voyons Chris Paul ou son héritage.

L’un des 75 meilleurs à l’avoir fait, mon frère mérite tout notre respect. De la Nouvelle-Orléans à Los Angeles, en passant par Houston, Oklahoma City et Phoenix, il l’a mérité, et plus encore.

Toutes les louanges dues au Dieu Point.

