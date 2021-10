Toutes les marques d’oignons que vous devez jeter maintenant

La FDA a publié cette semaine une poignée de rappels qui concernent tous différents types d’oignons. Qu’il suffise de dire que si vous avez tendance à cuisiner avec des oignons, ou même si vous avez un kit repas qui contient des oignons comme ingrédient, vous voudrez garder un œil attentif sur les marques d’oignons énumérées ci-dessous. Le rappel d’oignons, comme si c’était souvent le cas avec les aliments, est dû au potentiel de contamination par les salmonelles.

Les marques soumises au rappel de l’oignon

Alors que les kits de repas sont devenus plus populaires, HelloFresh est devenu l’une des options de kits de repas les plus savoureuses. Malheureusement, tous les produits HelloFresh aux oignons qui étaient disponibles pour les consommateurs avant le 8 septembre 2021 sont rappelés. Une liste des codes produits HelloFresh et des dates de semaine de production peut être consultée ici.

Ensuite, la FDA a émis un rappel pour les oignons fournis par Keeler Family Farms. Les oignons ici étaient disponibles sous la marque Green Giant Fresh dans des sacs de 2, 3 et 5 livres. Les oignons en cause sont de la variété rouge, jaune et blanche et étaient disponibles à l’achat entre le 15 juillet et le 30 juillet 2021. Plus d’informations sur ce rappel sont disponibles ici. Notez que les oignons de Keeler Family Farms étaient disponibles dans les magasins à travers le pays dans les 50 États.

Certains oignons emballés de Keeler Family Farms étaient également disponibles dans des sacs à mailles de 25 et 50 livres. À ce jour, les oignons de Keeler Family Farms ont causé plus de 650 maladies et 202 hospitalisations dans 37 États.

EveryPlate, qui est une autre entreprise de kits de repas, rappelle également tous les kits avec des oignons qui étaient disponibles du 7 juillet au 8 septembre 2021. Les codes de produit et les dates de production des oignons et des kits de repas en cause peuvent être consultés ici. Comme les deux rappels ci-dessus, ce rappel découle également de la possibilité de contamination par les salmonelles.

Par la suite, les oignons de ProSource Produce LLC font également l’objet d’un rappel. ProSource Produce opère à partir de l’Idaho et rappelle les oignons crus, en rouge, jaune et blanc importés de Chihuahua, au Mexique, entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021. Les oignons impliqués ici se sont finalement retrouvés dans une variété d’emballages de marque , y compris Big Bull, Peak Fresh Produce, Sierra Madre, Markon First Crop., Markon Essentials, Rio Blue, ProSource, Rio Valley et Sysco Imperial.

Une liste d’oignons que vous devez jeter

Voulez-vous voir toutes les marques d’oignons dans une belle liste bien rangée? Voici:

Oignons rouges, jaunes et blancs Green Giant (Potandon Produce LLC) Oignons EveryPlate dans les kits de repas Oignons HelloFresh dans les kits de repas MVP oignons rouges, jaunes et blancs (Keeler Family Farms) ProSource Produce LLC oignons rouges, jaunes et blancs crus entiers vendus sous les noms de marque suivants : Big Bull Peak Fresh Produce Sierra Madre Markon First Crop Markon Essentials Rio Blue ProSource Rio ValleySysco Imperial

Si vous ne savez pas si vous avez ou non des oignons impactés, la chose la plus sûre à faire est de tous les jeter. Vous pouvez également contacter votre épicier pour toute question.

Les risques pour la santé liés à la salmonelle

La salmonelle est une raison courante derrière les rappels d’aliments. La salmonelle est une infection bactérienne très courante qui cause plus de 1,35 million d’infections par an. La bonne nouvelle est qu’une infection à la salmonelle n’est généralement pas incroyablement grave ou mortelle. En moyenne, les infections à salmonelles causent 27 000 hospitalisations et 420 décès chaque année.

La plupart des symptômes de la salmonelle ne durent que quelques jours à une semaine, tout au plus. Certains symptômes comprennent la diarrhée, la fièvre et des crampes d’estomac. Dans les cas graves, les antibiotiques peuvent aider à vaincre une infection à salmonelles. Le plus souvent, les gens sont capables de récupérer d’eux-mêmes en quelques jours.