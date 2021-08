Toutes les médailles et diplômes d’Espagne

08/07/2021

Trois médailles d’or, sept d’argent et six de bronze, c’est le record de l’Espagne aux Jeux Olympiques en cours le 11 de la compétition. Seize médailles qui composent l’effort de tous les athlètes espagnols présents à l’épreuve de Tokyo. Nous passons en revue les détails des récompenses ci-dessous.

Médailles d’or

1 – Alberto Fernández et Fátima Gálvez, médaille d’or à Tyr, fosse mixte

Le couple espagnol a décroché, le 31 juillet, la première médaille d’or pour l’Espagne dans la catégorie fosse mixte après avoir battu Marco Berti et Alessandra Perilli (Saint-Marin) par 41-40.

2 – Sandra Sánchez, médaille d’or en Kata

Les débuts du karaté aux Jeux Olympiques se sont terminés par une médaille d’or historique de Sandra Sánchez pour l’Espagne et pour la compétition. Celui de Talavera de la Reina a donné la deuxième médaille d’or espagnole dans la modalité kata. Le karatéka a battu Kiyou Shimizu (Japon) en finale par 28,06 points contre 27,88.

3 – Alberto Ginés, médaille d’or en escalade

Alberto Ginés a remporté la troisième médaille d’or et ce fut l’une des grandes surprises de ce que nous avons des Jeux. L’Estrémadure a gagné dans le premier test de vitesse mais est tombé à la quatrième place après le bloc et a de nouveau rallié le test de difficulté

Médailles d’argent

4 – Adriana Cerezo, médaille d’argent en Taekwondo

A 17 ans, celui d’Alcalá de Henares a remporté, le premier jour, la première médaille à l’Espagne, l’argent dans une finale serrée avec Panipak Wongpattanakit (Thaïlande). Une deuxième position qui semblait en or pour l’avoir obtenue lors de ses premiers Jeux.

5 – Maialen Chorraut, médaille d’argent en K1 Slalom Kayak

Le Donostiarra a obtenu la deuxième position dans le K1 individuel. Chourraut a terminé la descente avec un temps stratosphérique de 106,63 secondes, seulement dépassé par l’Allemande Ricarda Funk (105,50), intraitable. La troisième place est revenue à l’Australienne Jessica Fox, qui a été la plus rapide mais a ajouté une pénalité de quatre secondes.

6 – Ray Zapata, médaille d’argent en gymnastique artistique dans la modalité au sol

Rayderley Zapata a décroché l’argent lors de la finale masculine au sol en clouant pratiquement toutes les diagonales et en battant, en plus, des rivaux tels que Nikita Nagorni -septième- récemment sacré, avec ses coéquipiers de Russie, champion de gymnastique artistique masculine par équipes à Tokyo 2020.

7 – Teresa Portela, médaille d’argent en Canoë, K1-200

Celui de Cangas a remporté l’argent en canoë dans la modalité K1-200. Portela a terminé le test avec un temps de 38 883 secondes, seulement dépassée par l’imbattable Néo-Zélandaise Lisa Carrington qui a atteint le record olympique (38 120) et sa troisième médaille d’or consécutive après celles obtenues à Londres 2012 et Rio 2016.

8 – Damián Quintero, médaille d’argent en Kata

Damián Quintero a remporté la médaille d’argent après s’être incliné en finale face au Japonais Ryo Kiyuna, numéro 3 mondial, au Nippon Budokan.

9 – Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo et Rodrigo Germade, médaille d’argent en canoë, K4-500

Le quatuor espagnol de K4 composé de Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo et Rodrigo Germade a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve de canoë K4 500 mètres, obtenant la quatorzième médaille pour l’Espagne aux Jeux de Tokyo.

10 – Water-polo féminin, médaille d’argent

L’équipe espagnole de water-polo a décroché l’argent après avoir chuté en finale contre les États-Unis au Tatsumi Aquatic Center, dans un match où les Américaines ont été de loin supérieures aux Espagnoles (5-14).

Médailles de bronze

11 – David Valero, médaillé de bronze en VTT

Valero était la deuxième médaille espagnole après avoir remporté le bronze dans l’épreuve masculine de vélo de montagne. Le grenadin de 33 ans a franchi la ligne d’arrivée en troisième position à 34 secondes du vainqueur après avoir effectué un retour sensationnel dans la dernière section de l’épreuve, qui s’est déroulée sur le nouveau parcours de VTT d’Izu, un parcours de 4 100 km, avec une dénivellation de 150 mètres.

12 – Pablo Carreño, médaille de bronze en Tennis

Pablo Carreño a remporté la médaille de bronze en tennis individuel masculin aux Jeux Olympiques en battant le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, 6-4, 6-7, 6-3.

13 – Ana Peleteiro, médaille de bronze en athlétisme dans la modalité triple saut

Ana Peleteiro a remporté la médaille de bronze dans la modalité triple saut aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’athlète galicienne a battu le record espagnol à deux reprises (14,87). Avant de faire le dernier, il avait déjà décroché le bronze grâce à son incroyable saut.

14 – Joan Cardona, médaille de bronze en Voile, classe Finn

L’Espagnol et débutant Joan Cardona a remporté le bronze dans la catégorie voile finlandaise après une dernière journée de crise cardiaque. L’Espagnol a conquis la médaille à ses débuts aux Jeux dans une catégorie qui ne sera plus à Paris 2024.

15 – Jordi Xammar et Nico Rodríguez, médaille de bronze à la voile, 470

Jordi Xammar et Nico Rodríguez ont remporté la médaille de bronze dans la catégorie voile 470 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le Catalan et le Galicien ont terminé à la cinquième place de la « Medal Race », une position qui leur a valu d’accrocher celle qui représente la deuxième médaille dans ce sport aux Jeux. Xammar et Rodríguez est la 21e médaille de la voile olympique et continue d’être le sport espagnol le plus réussi aux Jeux Olympiques.

16 – Handball, médaille de bronze

L’équipe espagnole de handball n’a pas manqué son grand rendez-vous et a battu l’Egypte 31-33 dans un match difficile pour accrocher une médaille de bronze pour la quatrième fois dans des Jeux après Atlanta 96, Sydney 2000 et Pékin 08.

Diplômes Olympiques

Mireia Belmonte, modalité de natation style 400m

Ander Elosegi, Canoë slalom C1

Hugo González, nage 100m dos

Paula Badosa, tennis

Garbiñe Muguruza, tennis

Nikoloz Sherazadishvili, judo

Caetano Horta et Manel Balasteguiaviron léger en deux de couple

Jaime Canalejo et Javier Garcia, aviron mode deux sans barreur

Aina Cid et Virginia Diaz, aviron mode deux sans barreur

Nuria Villarrubla, slalom C1 modalité canoë

José Antonio García, Beatriz Ferrer-Salat et Severo Jurado, modalité de dressage par équipe équestre

Nicolas Garcia, modalité de natation 200m dos

Gazimagomed Jalidov, catégorie boxe de moins de 81 kilos

Enmanuel Reyes Pla, catégorie boxe de moins de 91 kilos

Andrés Mata, haltérophilie dans la catégorie 81 kg

Eusébio Caceres, modalité de saut en longueur d’athlétisme

Cayetano García et Pablo Martínez, canoë dans la catégorie C2 1 000Tamara Echegoyen et Paula Barceló, naviguez en mode 49er FX

Iago López et Diego Botín, voile catégorie hommes 49er

Tara Pacheco et Florian Trittel, Voile de modalité Nacra 17

Gabriel Escobar, catégorie boxe moins de 52 kilos

Équipe masculine de hockey sur gazonSélection de hockey sur gazon fémininSélection de basket-ball fémininSélection de basket-ball masculinMarcos Ruiz, catégorie haltérophilie de + 109kg

Adrien Ben, modalité athlétisme 800m

Carlos Arevalo, Canoë-kayak en modalité K1-200

Saul Craviotto, Canoë-kayak en modalité K1-200

Asier Martinez, modalité athlétisme 110 m haies

Antia Jácome, canoë modalité C1-200

Iñigo Peña et Paco Cubelos, modalité canoë K2 1000m

lvaro Martin, modalité d’athlétisme marche de 20 kilomètres

Diego Garcia, modalité d’athlétisme marche de 20 kilomètres

Marc Tur, modalité d’athlétisme 50 kilomètres à pied

Maria Perez, modalité d’athlétisme marche de 20 kilomètres

Mohamed Katir, modalité d’athlétisme 5 000

Albert Torres et Sebastian Mora, cyclisme sur piste