Toutes les meilleures nouvelles fonctionnalités iOS 15 qu’Apple n’a pas révélées à la WWDC – .

Lorsque Apple a lancé son keynote WWDC la semaine dernière avec de nouvelles améliorations impressionnantes de FaceTime, j’ai supposé que l’entreprise, comme par le passé, allait garder le meilleur pour la fin. Et vu que les améliorations de FaceTime étaient vraiment cool, j’ai pensé que le reste du discours allait être passionnant et plein de surprises.

Mais il s’avère que je me trompais complètement. Le discours d’ouverture de la WWDC 2021 était exceptionnellement ennuyeux par rapport à ce que nous avons vu ces dernières années. Cependant, cela ne veut pas dire qu’iOS 15 est sur le point d’être un raté d’une mise à jour. Au contraire, au cours des derniers jours, les développeurs ont déniché une pléthore de fonctionnalités iOS 15 impressionnantes qu’Apple n’a tout simplement pas eu le temps de mentionner lors de sa présentation principale la semaine dernière. Qu’il suffise de dire qu’iOS 15 est une mise à jour beaucoup plus convaincante que vous ne le pensez autrement.

À la lumière de ce qui précède, nous avons compilé une liste de certaines des meilleures nouvelles fonctionnalités iOS 15 qu’Apple n’a pas mentionnées la semaine dernière, alors plongeons-nous directement.

Mises à jour de sécurité sans mise à jour – Parce que les nouvelles versions d’iOS peuvent être boguées, certaines personnes retardent la mise à jour de leur système d’exploitation pendant des semaines, voire des mois. Et bien que cela puisse assurer le bon fonctionnement des choses, éviter une mise à jour iOS a historiquement signifié que les utilisateurs ne pouvaient pas installer de mises à jour de sécurité importantes. Avec iOS 15, cependant, les utilisateurs pourront mettre à jour les mises à jour de sécurité séparément.

Meilleure sélection de texte – La loupe d’agrandissement pour la sélection du curseur de texte est enfin de retour avec iOS 15. Comme le note Apple, vous pourrez « sélectionner exactement le texte que vous voulez avec un curseur amélioré qui agrandit le texte que vous regardez.

Aucune limite pour la dictée sur l’appareil – iOS 15 permet désormais aux utilisateurs de dicter des messages sans limite de temps. Sous iOS 15, les dictées sur l’appareil atteignaient un maximum de 60 secondes.

Nouvelles options de planification dans Apple Maps – Cette fonctionnalité est attendue depuis longtemps, mais il vaut mieux tard que jamais. Apple Maps sous iOS 15 permettra aux utilisateurs d’accéder aux itinéraires tout en spécifiant à quelle heure ils souhaitent partir ou à quelle heure ils souhaitent arriver.

Notifications push en cas de pluie – iOS 15 inclut la prise en charge des notifications push lorsqu’il est sur le point de commencer à pleuvoir, à neiger ou à grêler.

Glisser-déposer entre les applications – Une fonctionnalité de bureau standard arrive enfin sur l’iPhone. Comme le montre l’exemple ci-dessous, vous pouvez faire glisser une image de l’application Photos directement dans l’application Mail.

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Tirez pour actualiser la fonctionnalité pour Safari mobile – Pas un gamechanger, mais certainement utile.

Ajuster l’heure et les dates des photos – Le tri des photos peut parfois être frustrant lorsque votre appareil pense qu’une ancienne photo est en fait nouvelle, ce qui peut arriver lors de l’importation de photos dans certaines circonstances. Avec iOS 15, vous pourrez régler manuellement la date et l’heure de n’importe quelle photo de votre photothèque.

Augmentation temporaire du stockage iCloud lors de la sauvegarde de votre appareil – Apple écrit : « Désormais, lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous pouvez utiliser ‌iCloud‌ Backup pour déplacer vos données vers votre nouvel appareil, même si vous manquez de stockage. ‌iCloud‌ vous accordera autant de stockage que nécessaire pour effectuer une sauvegarde temporaire, gratuitement, jusqu’à trois semaines. Cela vous permet d’obtenir automatiquement toutes vos applications, données et paramètres sur votre appareil.

Alertes de séparation – Notes d’Apple : « Si vous laissez un appareil, un AirTag ou un article tiers compatible, votre iPhone vous alertera par des notifications et Find My vous indiquera comment accéder à votre article. »

Désactiver les alertes pour FaceTime – Si vous essayez de parler via FaceTime et que l’option muet est activée par inadvertance, vous recevrez une alerte vous permettant de réactiver le son.

Projecteur amélioré – Avec iOS 15, vous pouvez activer la recherche Spotlight à partir de l’écran de verrouillage et du centre de notifications.

Localisez votre iPhone même s’il a été effacé – Remarques d’Apple : « La fonction Localiser mon réseau et le verrou d’activation peuvent localiser votre appareil même après son effacement. Pour s’assurer que personne n’est trompé dans l’achat de votre appareil, l’écran Hello montrera clairement que votre appareil est verrouillé, localisable et toujours à vous.

Configurer un ancien contact – Pour ne pas devenir trop morbide, mais la dure réalité est que lorsqu’un être cher décède, accéder à son iPhone peut être impossible si l’appareil est sécurisé. Avec iOS 15, les gens peuvent désigner un « Legacy Contact » qui pourra « accéder à votre compte et à vos informations personnelles en cas de décès ».

