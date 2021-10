Toutes les meilleures offres jusqu’à présent

Le Black Friday approche à grands pas. Bien que vous puissiez traiter l’événement comme un autre Prime Day, où vous vérifiez principalement les offres d’Amazon, la réalité est que d’autres détaillants sont prêts à offrir des remises importantes. Notamment, Walmart proposera d’excellentes offres en magasin et en ligne, et cela vaut vraiment la peine de les vérifier.

L’événement de magasinage du Black Friday aura lieu le 26 novembre, nous sommes donc encore loin des offres que nous nous attendons à voir. Cela dit, nous nous attendons à voir des offres avant le Black Friday lui-même – il vaut donc la peine de garder un œil sur les informations à l’approche du Black Friday.

Sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur les meilleures offres Walmart Black Friday. Et découvrez notre couverture complète du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Offres Walmart Black Friday vs Cyber ​​Monday

Source de l’image : AP Photo/Richard Drew

Dans le passé, le Black Friday était le meilleur moyen d’obtenir des offres en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday était le foyer des offres en ligne. Récemment, cependant, cela a changé. De nos jours, vous pouvez obtenir des offres en ligne incroyables le Black Friday – et finalement, tout se transforme en un événement de magasinage d’une journée.

Au final, nous nous attendons à ce que la qualité des offres soit similaire le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Néanmoins, il est important de noter que certaines des offres disponibles le Black Friday peuvent ne pas être disponibles le Cyber ​​Monday, donc si vous voyez une offre incroyable, cela vaut la peine d’appuyer sur la gâchette.

Offres Walmart Black Friday de l’année dernière

Apple iPad Mini 2021 Retour Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’année dernière, nous avons vu des offres incroyables sur toutes sortes de produits de Walmart. Cela comprenait des offres incroyables sur des choses comme le Roku Streaming Stick +, qui était disponible pour 29 $ au lieu de son prix normal de 49 $. Les Beats Powerbeats étaient également disponibles à prix réduit, à 99 $ au lieu des 149 $ normaux.

En fin de compte, toutes sortes de technologies bénéficieront de réductions sur le Black Friday, y compris les écouteurs, les ordinateurs portables, les produits Apple, etc.

Les meilleures offres Walmart en ce moment

Vous ne voulez pas attendre le Black Friday ? Il existe de bonnes affaires sur les produits de Walmart dont vous pouvez profiter dès maintenant. Voici une courte liste de certaines de nos offres Walmart Black Friday préférées.