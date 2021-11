Toutes les meilleures offres sur toutes les meilleures technologies

Table des matières

Un Prime Day annulé et une pandémie en cours mettent les acheteurs canadiens de mauvaise humeur. Heureusement, les offres de cette année commencent plus tôt que jamais, et cela s’annonce comme un événement d’un mois. Donc, si vous magasinez chez notre voisin du Nord, voici les meilleures offres du Black Friday disponibles au Canada.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du Black Friday dans plusieurs catégories. La plupart de ces premières offres proviennent directement d’Amazon, bien que certains excellents choix de Best Buy également.

Nous surveillons de près tous les principaux détaillants tout au long du mois et nous tiendrons cette page à jour avec toutes les dernières offres. Assurez-vous donc de revenir ici régulièrement pour profiter des nouvelles offres au fur et à mesure qu’elles apparaissent.

Comme vous l’avez probablement deviné, tous les prix que vous voyez sont en dollars canadiens. Prêt à commencer à économiser ? Allons-y.

Faits rapides du Black Friday Canada

Officiellement, le Black Friday 2021 aura lieu le vendredi 26 novembre 2021. Alors qu’il a commencé aux États-Unis, la tradition des ventes du Black Friday s’est depuis étendue à l’international. Le Black Friday est suivi quelques jours plus tard par le Cyber ​​Monday, avec des offres exclusives en ligne disponibles le 29 novembre 2021.

Que puis-je attendre du Black Friday cette année ?

Le Black Friday est devenu de plus en plus un achat en ligne au fil des ans, et cela ne fera que s’accélérer cette année. Grâce au coronavirus, nous nous attendons à ce que presque tous les achats se fassent en ligne. Par conséquent, vous devrez être rapide pour obtenir les offres les plus convoitées dans votre panier.

Nous nous attendons également à ce que de nombreuses offres du Black Friday saignent tout au long du week-end jusqu’aux vacances du Cyber ​​Monday. C’est encore un autre résultat de la présence en ligne croissante de la fête du shopping.

Meilleurs détaillants Black Friday au Canada

Tous les grands magasins participeront sans aucun doute au Black Friday 2021. Amazon proposera des offres à durée limitée tous les jours du mois, alors assurez-vous de consulter régulièrement leur page pour quelques offres éphémères.

Nous vous tiendrons au courant de ce que chacun a de mieux à offrir, mais vous pouvez parcourir les sélections respectives par vous-même via les liens vers les pages d’offres de chaque point de vente ici :

Walmart, en particulier, a prévu plusieurs événements Black Friday. Tout d’abord, les premières offres commencent le 17 novembre, à partir de 21 h HNE. Après cela, il y aura un événement Toy and Gaming commençant le 25 novembre à minuit HNE, avec le lancement officiel des ventes du Black Friday à 21 h HNE le même jour. Enfin, les offres de la Cyber ​​Week débuteront le 28 novembre à 21 h HNE. En savoir plus sur ce à quoi s’attendre de chaque événement à partir du lien du détaillant ci-dessus.

Meilleures offres du vendredi noir anticipé au Canada

Black Friday Canada 2021 : toutes les offres

Téléphones intelligents

Robert Triggs / Autorité Android

Il n’y a pas de mauvais moment pour mettre à niveau votre téléphone. En ce moment, vous pouvez économiser sur plusieurs modèles haut de gamme. Voici quelques-uns des meilleurs choix :

Téléphones intelligents

Comprimés

Eric Zeman / Autorité Android

Même si elles n’ont peut-être pas remplacé les ordinateurs portables comme prévu, les tablettes sont toujours très amusantes. C’est un excellent moyen d’appeler les membres de votre famille par vidéo, surtout si vous ne pouvez pas être ensemble pendant la période des Fêtes. Découvrez ces offres :

Casques et écouteurs

Adam Molina / Autorité Android

Les vacances peuvent être assez bruyantes et vous devez parfois tout régler. Voici les meilleures offres que nous avons pu trouver sur les écouteurs, les haut-parleurs et plus encore :

Offres casques Offres écouteurs

Haut-parleurs et barres de son

Vous cherchez quelque chose pour remplir la pièce de son ? Ces offres sur les haut-parleurs sont un moyen abordable de divertir vos invités ou de vous divertir.

Offres sur la barre de son Offres sur les enceintes Bluetooth

Maison intelligente

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Si vous voulez vous simplifier la vie, pourquoi ne pas rendre votre maison un peu plus intelligente ? Voici des haut-parleurs, des appareils électroménagers et bien plus que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone ou avec votre voix :

Téléviseurs et moniteurs

Que vous souhaitiez profiter de votre film de vacances préféré ou regarder une bûche de Noël crépiter à l’écran, un bon téléviseur est indispensable. Découvrez ces offres sur les derniers téléviseurs et moniteurs :

Offres TV Offres moniteurs

Ordinateurs portables

À ce stade, nous sommes principalement habitués à travailler à domicile, mais vous devez parfois effectuer vos tâches en déplacement. Voici quelques bonnes affaires sur les ordinateurs portables qui peuvent vous remettre sur la bonne voie après la période des Fêtes :

Prêt-à-porter

Montre intelligente Samsung Galaxy Watch Active 2 vs Fossil Gen 5

Après avoir emballé les livres de vacances, il est peut-être temps de définir une résolution favorable au fitness pour 2021. Le suivi de vos pas est un excellent moyen de commencer, alors essayez ces vêtements portables pour la taille :

Jeux

Oliver Cragg / Autorité Android

Soyons honnêtes, le jeu est bien plus amusant que le fitness, surtout maintenant que nous avons de nouvelles consoles dans lesquelles plonger. Voici quelques offres sur les derniers et meilleurs jeux, accessoires et plus encore :

Appareils photo

Même si nous avons tous des appareils photo intégrés à nos téléphones, ils ne sont pas toujours le moyen idéal pour prendre une photo. Découvrez ces offres d’appareils photo pour améliorer votre jeu de photographie :

Divers Offres du Vendredi fou au Canada

Jonathan Feist / Autorité Android

Si nous donnions une catégorie à chaque accord, nous serions ici toute la journée. Voici les meilleures offres sur certains excellents produits qui ne semblent aller nulle part ailleurs :

Ce sont toutes les meilleures offres du Black Friday Canada actuellement proposées. Assurez-vous de vérifier fréquemment les mises à jour au fur et à mesure que d’autres sont disponibles !