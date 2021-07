Toutes les meilleures tablettes pour enfants sont en vente sur Amazon cette semaine à partir de seulement 60 $

Il n’est pas toujours facile de divertir et d’apprendre à vos enfants pendant les mois d’été, mais heureusement, l’Amazon Fire Tablet Kids Edition est là pour sauver la situation. Ce sont de loin les meilleures tablettes pour enfants sur le marché en ce moment – et ce n’est pas simplement à cause du matériel.

Avec chaque Fire Tablet Kids Edition, Amazon inclut une année complète de service Kids+ gratuitement ainsi qu’une garantie de remplacement de 2 ans sans poser de questions. C’est une aubaine insensée pour les familles, même à prix régulier, mais grâce à une vente à durée limitée qui se déroule en ce moment, vous pouvez vous procurer la dernière édition d’Amazon Fire Tablet Kids pour aussi peu que 59,99 $ aujourd’hui ! La vente d’Amazon atteint chacune des tablettes standard Kids Edition ainsi que les nouvelles tablettes Kids Pro dans toutes les tailles et coloris.

La vente d’aujourd’hui peut vous faire économiser jusqu’à 40 % sur votre achat d’un appareil Fire Tablet Kids Edition ou Kids Pro. Ces tablettes pour enfants sont pratiquement les mêmes que les tablettes Amazon Fire standard disponibles pour tout le monde, bien qu’Amazon inclue quelques avantages afin qu’elle convienne mieux aux jeunes utilisateurs. Chaque tablette Kids Edition est livrée avec un étui à l’épreuve des enfants qui aide à la protéger, mais si quelque chose parvient à endommager la tablette, Amazon inclut également une garantie de remplacement de 2 ans avec chaque achat ; vous pouvez l’envoyer gratuitement pour un nouvel appareil pendant cette période de deux ans sans poser de questions.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cependant, le plus grand avantage de l’achat d’une tablette Kids Edition est l’inclusion de Kids+ pendant une année entière. Le service regroupe des émissions et des films adaptés à son âge, des jeux et applications éducatifs, des livres électroniques et des livres audio, et bien plus encore, votre enfant peut accéder à loisir sur sa tablette. Kids+ propose également des contrôles parentaux stellaires pour vous aider à vous assurer que votre enfant ne s’aventure pas sur des zones du Web trop matures pour son âge. Un an de Kids + est également inclus avec les achats de l’édition Echo Dot Kids (qui se trouve maintenant en vente pour 39,99 $).

Si vous recherchez le meilleur appareil Amazon Fire Tablet Kids Edition, n’oubliez pas de jeter un œil au nouveau Fire HD 10 Kids Pro en vente au prix de 129,99 $, équipé d’un écran Full HD de 10,1 pouces, de 32 Go de stockage et de 3 Go de RAM. , ainsi que toutes les fonctionnalités réservées aux enfants que nous avons mentionnées ci-dessus.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

