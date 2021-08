Toutes les mises à jour du Samsung Galaxy Z Flip au même endroit

Bienvenue dans le hub de mise à jour de la série Samsung Galaxy Z Flip ! Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur les mises à jour logicielles pour le Samsung Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Flip 5G. Nous vous indiquerons les versions logicielles actuelles de chaque appareil et vous informerons également du lancement de nouvelles mises à jour.

Version stable actuelle : Android 11

Quand le Galaxy Z Flip recevra-t-il Android 12 ? Décembre/Janvier 2021 (estimation)

Dernière mise à jour du Samsung Galaxy Z Flip

31 août 2021 : Samsung lance une autre mise à jour pour le Galaxy Z Flip juste avant septembre. La mise à jour, portant le numéro de firmware F700FXXU8EUH5, apporte la mise à jour One UI 3.1.1 attendue. La nouvelle révision de l’interface utilisateur comprend le panneau de mode Flex (qui oblige les applications à s’adapter aux écrans pliés) et la prise en charge de Drag and Split (qui divise efficacement les écrans pliés en deux écrans). Le correctif de sécurité Android de septembre 2021 est également inclus dans la mise à jour.

Selon SamMobile, la mise à jour arrive actuellement sur les modèles européens, alors attendez-vous à ce que le correctif arrive sur davantage de marchés dans les prochains jours. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en appuyant sur Paramètres > Mise à jour du logiciel.

Mises à jour précédentes du Samsung Galaxy Z Flip

5 août 2021: Une mise à jour a apporté la mise à jour de sécurité d’août et rien d’autre au téléphone à clapet de Samsung.

28 mai 2021: Un correctif apportant la mise à jour de sécurité de juin a été déployé fin mai. Par SamMobile, la mise à jour contient la version du firmware F707BXXS3DUE1.

15 avril 2021 : Le modèle 4G a commencé à recevoir une mise à jour avec le correctif de sécurité d’avril au milieu du mois. La mise à jour est également arrivée sur les variantes 5G plus tard en avril.

17 février 2021 : Une grosse mise à jour s’est produite lorsque Samsung a annoncé la disponibilité de One UI 3.1 pour le Galaxy Z Flip (et une foule d’autres téléphones). Il apporte un mode Single Take amélioré, un outil de gomme d’objet, un enregistrement multi-micro et plus encore.

Décembre 2020 : Les modèles Galaxy Z Flip 4G et 5G ont tous deux reçu la mise à jour One UI 3.0 à la fin de l’année dernière. La mise à jour basée sur Android 11 a fourni les ajouts habituels d’Android 11 ainsi que la plupart des modifications attendues des fonctionnalités de Samsung. Il a également apporté le correctif de sécurité de décembre 2020.

22 août 2020 : La mise à jour One UI 2.5 a été déployée sur le Galaxy Z Flip 4G. Cela a apporté pas mal d’options d’enregistrement vidéo, la possibilité de demander un mot de passe Wi-Fi à un contact et quelques autres ajustements. Nous avons également reçu la mise à jour de sécurité d’août 2020.

15 février 2020 : Exactement une semaine après son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip 4G a reçu sa première mise à jour logicielle. Selon SamMobile, la mise à jour logicielle du Galaxy Z Flip 4G a apporté le mode Single Take à l’appareil photo. La fonctionnalité était censée être disponible sur le téléphone dès la sortie de la boîte, mais il semble que Samsung était pressé de sortir le téléphone de la porte. La mise à jour a également apporté le correctif de sécurité de février 2020.

Faites-nous savoir quelle mise à jour Galaxy Z Flip vous utilisez dans les commentaires. De plus, n’hésitez pas à nous donner un pourboire si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée !