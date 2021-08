Toutes les mises à jour logicielles nouvelles et anciennes au même endroit

in

Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus Nord 2. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour du Nord de deuxième génération. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de l’appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. OnePlus envoie généralement régulièrement les mises à jour du système d’exploitation Oxygen sur ses appareils Nord, mais la disponibilité peut être affectée par la variante, l’opérateur et la région.

Le OnePlus Nord 2 bénéficiera de deux ans de mises à niveau majeures d’Android (Android 12 et Android 13) et de trois ans de correctifs de sécurité.

Version stable actuelle : Android 11

Quand le OnePlus Nord 2 recevra-t-il Android 12 ? 2021-22 (Estimation)

Dernières mises à jour OnePlus Nord 2

30 août 2021: Oxygen OS 11.3.A.10 est désormais déployé sur les appareils OnePlus Nord 2 en Inde, selon les utilisateurs de OnePlus. Selon une capture d’écran publiée sur les forums OnePlus (via XDA-Developers), la mise à jour apporte une optimisation de la puissance pour les joueurs, des correctifs pour le système de déverrouillage du visage et la mise à jour de sécurité d’août 2021. La mise à jour pèse 245 Mo.

Voir le changelog complet ci-dessous.

Système

Amélioration de la stabilité du système PUBG optimisé et d’autres jeux mobiles pour réduire la consommation d’énergie du système Correction du problème selon lequel le déverrouillage du visage peut échouer dans certaines scènes Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.08

Caméra

Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil. Comme toujours, cette mise à jour sera déployée via OTA de manière incrémentielle. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne l’avez pas encore reçu.

Mises à jour précédentes du OnePlus Nord 2

3 août 2021: Oxygen OS 11.3.A.08 a déployé des améliorations de la stabilité du système et des ajustements au système de caméra du Nord 2. Ce dernier comprenait des optimisations de l’effet de fonctionnalité HDR et une amélioration des «performances de prise de vue».

23 juillet 2021: Oxygen OS 11.3.A.05 a été la première mise à jour logicielle du Nord 2. Pour XDA-Developers, elle a apporté plusieurs optimisations du système ainsi que des améliorations liées à la caméra et au réseau.

Si vous avez repéré une mise à jour OnePlus Nord 2 que nous n'avons pas, donnez-nous un pourboire !