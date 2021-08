Toutes les mises à jour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro en un seul endroit

Bienvenue dans le hub de mise à jour de la série OnePlus 8. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des OnePlus 8 Pro et OnePlus 8. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles pour chaque appareil et vous alerterons en cas de déploiement d’une nouvelle mise à jour. OnePlus envoie généralement les mises à jour du système d’exploitation Oxygen vers les OnePlus 8 Pro et 8 ensemble, mais la disponibilité peut être affectée par la variante, l’opérateur et la région.

Version stable actuelle : Android 11

Quand la série OnePlus 8 recevra-t-elle Android 12 ? Début à mi-2022 (Estimation)

Dernières mises à jour OnePlus 8 Pro et OnePlus 8

17 août 2021: Oxygen OS 11.0.8.8 est une mise à jour pare-chocs pour les OnePlus 8 et 8 Pro. Le correctif apporte un long journal des modifications, y compris une multitude de nouvelles fonctionnalités pour l’affichage permanent. Bitmoji AOD est désormais disponible, tandis qu’il existe désormais également une nouvelle fonctionnalité de capture d’écran pour l’affichage.

OnePlus ajoute également son application Store aux appareils, tandis que des corrections de caméra et des ajustements de gestes de navigation sont également entrants. Enfin, le correctif de sécurité Android d’août 2021 est la cerise sur le gâteau.

Voir le changelog complet ci-dessous.

Système

OnePlus Buds Pro nouvellement adapté et a apporté de nouvelles fonctionnalités puissantes Nouvellement ajouté la fonction de capture d’écran pour AOD Correction du problème d’échec des gestes de navigation dans certaines scènes Amélioration de la stabilité du système et correction des problèmes connus Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.08

Caméra

Optimisation de l’effet du mode portrait de la caméra frontale

Boutique OnePlus

Un moyen intuitif et pratique de gérer votre compte OnePlus, d’obtenir une assistance facile d’accès, de découvrir des avantages intéressants réservés aux membres et d’acheter des produits OnePlus. (Veuillez noter qu’il peut être désinstallé)

Affichage ambiant

Bitmoji AOD nouvellement ajouté, co-conçu avec Snapchat, qui animera l’affichage ambiant avec votre avatar Bitmoji personnel. Votre avatar sera mis à jour tout au long de la journée en fonction de votre activité et des choses qui se passent autour de vous (Chemin : Paramètres > Personnalisation > Horloge sur affichage ambiant > Bitmoji)

La mise à jour est d’abord disponible pour les utilisateurs en Europe, mais sera bientôt diffusée en Inde et en Amérique du Nord.

Comme toujours, cette mise à jour sera déployée via OTA de manière incrémentielle. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne l’avez pas encore reçu. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Précédentes mises à jour OnePlus 8 Pro et OnePlus 8

9 juin 2021: Oxygen OS 11.0.7.7 a apporté des correctifs à l’appareil photo des appareils, en résolvant spécifiquement les problèmes de bouton d’obturateur du capteur 48MP. Le correctif de sécurité Android de juin 2021 a également été inclus.

26 mai 2021: Oxygen OS 11.0.6.6 est maintenant déployé sur les OnePlus 8 Pro et OnePlus 8. Le correctif apporte des améliorations à l’expérience de charge sans fil du 8 Pro, un certain nombre de corrections de bugs sur les deux appareils et le correctif de sécurité Android de mai 2021. Des correctifs pour les bogues de la galerie, du téléphone et des messages sont également inclus.

22 avril 2021: La neuvième version bêta d’Oxygen OS 11 a été déployée sur les OnePlus 8 et 8 Pro. La bêta ouverte 9 comprenait un long journal des modifications qui concernait principalement les améliorations du système. Il a également apporté le correctif de sécurité Android d’avril 2021.

29 mars 2021: Oxygen OS 11.0.5.5 n’a pas apporté de nouvelles fonctionnalités au OnePlus 8 Pro ou 8, mais a corrigé plusieurs bogues du système. Le correctif de sécurité Android de mars 2021 est arrivé en remorque.

22 mars 2021: OnePlus a commencé à diffuser la huitième version bêta ouverte d’Oxygen OS 11 pour les OnePlus 8 et 8 Pro. Parallèlement au correctif de sécurité Android de mars 2021, la mise à jour bêta a également apporté un certain nombre de correctifs pour le système, l’appareil photo et d’autres aspects des OnePlus 8 et 8 Pro.

27 février 2021: OnePlus a déployé la septième version bêta ouverte d’Oxygen OS 11 pour les OnePlus 8 et 8 Pro. Il a ajouté le correctif de sécurité de février aux téléphones et a résolu plusieurs problèmes système.

3 février 2021: La sixième bêta ouverte d’Oxygen OS 11 a apporté un long journal des modifications, qui comprenait le correctif de sécurité Android pour janvier 2021 et une multitude de modifications apportées aux applications Météo, étagère et espace de jeu.

22 décembre 2020: OnePlus a sorti la cinquième mise à jour bêta ouverte, apportant l’enregistrement de rembobinage pour l’espace de jeu, des ajustements d’animation de caméra selfie et la résolution d’un bogue d’appel Bluetooth. Il a également apporté le correctif de sécurité de décembre 2020 à la table.

Si vous avez repéré une mise à jour OnePlus 8 Pro ou une mise à jour OnePlus 8 que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? Assurez-vous de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.