Toutes les mises à jour OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro au même endroit

Bienvenue dans le hub de mise à jour de la série OnePlus 9. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles pour chaque appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. OnePlus envoie généralement les mises à jour du système d’exploitation Oxygen aux OnePlus 9 et 9 Pro, le 9R recevant des mises à jour distinctes.

Version stable actuelle : Android 11

Quand le OnePlus 9 recevra-t-il Android 12 ? Octobre 2021 (Estimation)

Dernières mises à jour OnePlus 9, 9 Pro et 9R

17 septembre 2021: OnePlus déploie une nouvelle mise à jour d’Oxygen OS (11.2.9.9) sur les OnePlus 9 et 9 Pro. La mise à jour ajoute le correctif de sécurité de septembre 2021 et apporte également le tout nouveau mode appareil photo Hasselblad XPan. Il existe également une multitude d’ajustements liés à l’appareil photo et d’autres corrections de bugs divers.

Voir le changelog complet ci-dessous :

Caméra

Algorithmes de récupération d’images HDR optimisés et réduction du bruit dans plusieurs scènes Résoudre les problèmes de netteté excessive dans les scénarios de mode automatique Stabilité améliorée de la balance des blancs automatique en mode automatique Balance des blancs automatique optimisée lors du passage de l’appareil photo principal à l’appareil photo ultra-large Réduction de la surbrillance des images en mode Nightscape Amélioration de la plage dynamique dans des conditions de faible luminosité Amélioration du taux de réussite lors de la prise de vue d’objets en mouvement Mise à jour de la solution d’optimisation de la mémoire et réduction du temps de lancement de l’application de l’appareil photo native jusqu’à 50 % Réduction du décalage dans l’aperçu de l’appareil photo et optimisation du décalage de l’obturateur quelques scénarios

Système

Optimisation de l’expérience de charge sans fil Mise à jour du correctif de sécurité Android jusqu’en septembre 2021 Correction des problèmes connus et amélioration de la stabilité

Comme d’habitude, la mise à jour se déroulera progressivement. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Précédentes mises à jour OnePlus 9, 9 Pro et 9R

29 juillet : OnePlus déploie Oxygen OS 11.2.4.4 sur le OnePlus 9R. La mise à jour ajoute le correctif de sécurité de juillet au téléphone et apporte également la fonction Bitmoji AOD qui permet aux utilisateurs de placer un avatar sur leur écran d’affichage permanent qui change en fonction de l’activité et d’autres facteurs. Les correctifs pour les “problèmes connus” sont regroupés dans la mise à jour avec le package GMS mis à jour.

19 juillet : OnePlus a déployé Oxygen OS 11.2.8.8 sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Il a ajouté une grande fonctionnalité pour les utilisateurs d’Ambient Display – Bitmoji AOD. Cela permet aux utilisateurs de placer un avatar sur leur écran d’affichage permanent qui change en fonction de l’activité et d’autres facteurs. La mise à jour a également corrigé certains “problèmes connus” et ajouté le correctif de sécurité Android de juillet 2021.

6 juin 2021: Les OnePlus 9 et 9 Pro ont obtenu Oxygen OS 11.2.7.7, ce qui a apporté des améliorations de la consommation d’énergie et des ajustements de l’appareil photo, y compris une option HDR pour l’enregistrement vidéo sur le OnePlus 9 Pro.

4 juin 2021 : Oxygen OS 11.2.3.3 déployé spécifiquement pour le OnePlus 9R. Le correctif a résolu les problèmes de consommation d’énergie du téléphone “dans des scénarios spécifiques”.

29 mai 2021: Oxygen OS 11.2.6.6 a apporté quelques améliorations liées à l’appareil photo ainsi que des ajustements en général aux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

18 mai 2021: Oxygen OS 11.2.1.2 est maintenant déployé sur le OnePlus 9R. Selon le journal des modifications, la mise à jour apporte une multitude de correctifs système, résout un problème de synchronisation de Notes et améliore les jeux OnePlus, la galerie et la stabilité de l’appareil photo. La mise à jour inclut également le correctif de sécurité Android de mai 2021.

7 mai 2021: Oxygen OS 11.2.5.5 débarque sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Il a amélioré les performances de charge, résolu plusieurs problèmes système et la stabilité du réseau et amélioré les performances Wi-Fi. Il a également apporté des améliorations aux effets HDR et à la balance des blancs des systèmes de caméra. Le correctif de sécurité de mai 2021 a complété le changelog.

19 avril 2021: Oxygen OS 11.2.4.4 est arrivé sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Il a apporté le correctif de sécurité d’avril 2021, de nombreux correctifs et des améliorations des performances de la caméra.

Si vous avez repéré une mise à jour de la série OnePlus 9 que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.