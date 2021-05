Toutes les mises à jour OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro en un seul endroit

Bienvenue dans le hub de mise à jour de la série OnePlus 9. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de chaque appareil et vous avertirons en cas de déploiement d’une nouvelle mise à jour. OnePlus envoie généralement des mises à jour Oxygen OS aux OnePlus 9 et 9 Pro, le 9R recevant des mises à jour séparées.

Version stable actuelle: Android 11Quand le OnePlus 9 recevra-t-il Android 12? Octobre 2021 (estimé)

Dernières mises à jour OnePlus 9, 9 Pro et 9R

18 mai 2021: Oxygen OS 11.2.1.2 est en cours de déploiement sur le OnePlus 9R. Selon le journal des modifications, la mise à jour apporte une foule de correctifs système, résout un problème de synchronisation Notes et améliore les jeux OnePlus, la galerie et la stabilité de la caméra. La mise à jour comprend également le correctif de sécurité Android de mai 2021.

Comme toujours, cette mise à jour sera déployée via OTA de manière incrémentielle. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne l’avez pas encore reçu. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Mises à jour précédentes de OnePlus 9, 9 Pro et 9R

7 mai 2021: Oxygen OS 11.2.5.5 a atterri sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Il a amélioré les performances de charge, corrigé plusieurs problèmes système et la stabilité du réseau, et amélioré les performances Wi-Fi. Il a également apporté des améliorations aux effets HDR et à la balance des blancs des systèmes de caméra. Le correctif de sécurité de mai 2021 a complété le journal des modifications.19 avril 2021: Oxygen OS 11.2.4.4 est arrivé sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Il a apporté le correctif de sécurité d’avril 2021, de nombreux correctifs et des améliorations des performances de la caméra.6 avril 2021: Les OnePlus 9 et 9 Pro ont gagné Oxygen OS 11.2.3.3. La mise à jour a permis d’améliorer la consommation d’énergie du système et d’améliorer les performances de la caméra et du réseau.1 avril 2021: Oxygen OS 11.2.2.2 a atterri en tant que deuxième mise à jour des OnePlus 9 et 9 Pro. Il a apporté plusieurs améliorations aux systèmes de caméra des téléphones, une modification du mode sombre et des correctifs système supplémentaires. Il a également apporté le correctif de sécurité de mars 2021.24 mars 2021: Le premier patch pour les OnePlus 9 et 9 Pro est arrivé sous la forme d’Oxygen OS 11.2.1.1.

Si vous avez repéré une mise à jour de la série OnePlus 9 que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire! Vous cherchez une autre mise à jour? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.