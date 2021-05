Toutes les mises à jour OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro en un seul endroit

Mise à jour: 7 mai 2021 (14 h 54 HE): Comme d’habitude, les mises à jour pour les derniers téléphones OnePlus arrivent rapidement et furieusement. Aujourd’hui, la nouvelle mise à jour OnePlus 9 arrive sous le nom d’Oxygen OS 11.2.5.5. Il porte avec lui le correctif de sécurité Android de mai 2021, ainsi que quelques corrections et modifications notables. Voir le changelog ci-dessous:

SystèmeAmélioration des performances de charge Correction du problème de faible probabilité de retard du clavier Correction des problèmes connus et amélioration de la stabilité du systèmeCaméraAmélioration de l’effet HDR dans certaines scènes de prise de vue Amélioration des performances de balance des blancs de la caméra arrièreRéseauAmélioration de la stabilité du réseaula communicationAmélioration des performances de la connexion Wi-Fi

Comme toujours, cette mise à jour sera déployée via OTA de manière incrémentielle. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne l’avez pas encore reçu. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Bienvenue dans le hub de mises à jour de la série OnePlus 9. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Android du trio, y compris les versions logicielles passées et à venir.

Comme les versions précédentes des produits phares de la société, les OnePlus 9, 9 Pro et 9R fonctionnent sur Oxygen OS, le skin Android de OnePlus. Oxygen OS est connu pour sa mise à jour relativement rapide et sa longue prise en charge, assurez-vous donc de mettre cette page en signet et de la revoir souvent.

OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro arrive sur le marché avec un design rafraîchi, un écran AMOLED de 6,7 pouces, un processeur Snapdragon 888 et un nouveau partenariat de caméra Hasselblad pour une meilleure imagerie.

OnePlus 9 Rapport qualité / prix

Le OnePlus 9 s’appuie sur des générations de performances solides avec une configuration de caméra améliorée, un chargement sans fil et un assortiment d’autres technologies haut de gamme. Ce n’est pas un téléphone bon marché, mais il représente toujours un bon rapport qualité-prix.

Mises à jour de la série OnePlus 9

Version stable actuelle: Android 11Quand le OnePlus 9 recevra-t-il Android 12? Octobre 2021 (estimé)

Les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R ont été annoncés le 23 mars 2021. Alors que les 9 et 9 Pro seront disponibles sur les marchés mondiaux, le 9R est limité à l’Inde pour le moment. Nous nous attendons à voir au moins deux mises à jour Android majeures arriver sur ces modèles – Android 12 plus tard cette année et Android 13 en 2022.

Quelques jours après le lancement du téléphone, OnePlus a mis à jour le premier jour les OnePlus 9 et 9 Pro. Surnommée Oxygen OS 11.2.1.1.LEx5DA pour les variantes indiennes et 11.2.1.1.LEx5AA / BA pour les modèles mondiaux et européens, la mise à jour devrait être disponible pour ceux qui ont précommandé les appareils. Il est clair que OnePlus souhaite offrir à ceux qui achètent le téléphone au cours de la première semaine une expérience plus raffinée.

Oxygen OS 11.2.2.2 a atterri comme la deuxième mise à jour de la série OnePlus 9 le 1er avril. La mise à jour a apporté de nombreuses améliorations aux systèmes de caméra des téléphones, une modification du mode sombre et des améliorations supplémentaires du système. Le correctif de sécurité Android de mars 2021 a également été inclus.

Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro ont obtenu Oxygen OS 11.2.3.3 le 6 avril. La troisième mise à jour rapide a touché la consommation d’énergie du système des deux téléphones et a apporté des améliorations à la caméra et au réseau.

Peu de temps après, le 19 avril, Oxygen OS 11.2.4.4 a été déployé. Cela a apporté le correctif de sécurité d’avril 2021 ainsi que quelques correctifs, notamment une poignée d’améliorations de la caméra.

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus 9 vous bascule dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire!

Cherchez-vous une autre mise à jour de l’appareil? Dirigez-vous vers notre suivi général des mises à jour Android 11 sur le lien.