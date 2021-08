Toutes les mises à jour OnePlus Nord CE en un seul endroit

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus Nord CE. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour du Nord CE. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de l’appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. OnePlus envoie généralement assez régulièrement les mises à jour d’Oxygen OS à ses appareils, et nous nous attendons au même traitement pour le Nord CE.

Version stable actuelle : Android 11

Quand le OnePlus Nord CE recevra-t-il Android 12 ? Fin 2021 (Estimation)

Dernières mises à jour OnePlus Nord CE

24 août 2021 : Le OnePlus Nord CE bénéficie d’une nouvelle mise à jour en Inde, en Amérique du Nord et en Europe. Numéroté Oxygen OS 11.0.6.6, le correctif inclut la mise à jour de sécurité Android de juillet 2021, la mise à niveau GMS de juin et des fonctionnalités améliorées de l’appareil photo.

Voir le changelog complet ci-dessous :

Système

Amélioration des performances du système Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.07 Mise à niveau de Google GMS vers 2021.06

Caméra

Effets de caméra optimisés pour prendre de meilleures photos

Comme toujours, la mise à jour se déroule par incréments, alors ne vous inquiétez pas trop si vous n’y avez pas déjà accès. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Mises à jour précédentes du OnePlus Nord CE

30 juillet 2021: OnePlus a déployé Oxygen OS 11.0.5.5 sur le Nord CE. Le correctif corrige les problèmes de surchauffe du téléphone et corrige d’autres problèmes connus. L’appareil photo a reçu des retouches pour la clarté de l’image, la cohérence de la balance des blancs et le mode Nightscape.

5 juillet 2021: Le correctif de sécurité de juin 2021 est déployé sur le OnePlus Nord CE. Oxygen OS 11.0.4.4 a également apporté des améliorations aux performances générales du téléphone, notamment la vitesse de charge et le déverrouillage du visage. Le système de caméra a également vu un peu d’amour, avec un bruit réduit dans les zones sombres des photos Nightscape et plus encore.

juin 2021: Oxygen OS 11.0.3.3 a été déployé sur l’appareil à la mi-juin. Il a apporté des améliorations aux modes photo et vidéo HDR, Nightscape et 1080p 60fps. Des améliorations de la « stabilité de la communication » et des correctifs généraux du système ont également été inclus.

Juin 2021 : Le Nord CE a reçu sa première mise à jour sous la forme d’Oxygen OS 11.0.2.2. La mise à jour a apporté des améliorations à la stabilité de l’appareil, aux performances du portrait selfie et à l’étalonnage des couleurs de l’écran. Il a également emballé le correctif de sécurité Android de mai 2021.

Si vous avez repéré une mise à jour Nord CE que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.