Toutes les mises à jour OnePlus Nord CE en un seul endroit

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus Nord CE. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour du Nord CE. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de l’appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. OnePlus envoie généralement assez régulièrement les mises à jour d’Oxygen OS à ses appareils, et nous nous attendons au même traitement pour le Nord CE.

Version stable actuelle : Android 11

Quand le OnePlus Nord CE recevra-t-il Android 12 ? Fin 2021 (Estimation)

Dernières mises à jour OnePlus Nord CE

17 juin 2021: Le Nord CE aurait reçu sa première mise à jour. Selon une notification de mise à jour reçue par @NirmalTV (via MySmartPrice), Oxygen OS 11.0.2.2 est en cours de déploiement pour les utilisateurs en Inde. La mise à jour améliore quelques fonctionnalités du système et de l’appareil photo et s’ajoute également au correctif de sécurité Android de mai 2021. OnePlus n’a pas encore confirmé la disponibilité de la mise à jour dans son forum, il n’est donc pas clair quand un déploiement plus large commencera. Néanmoins, vous pouvez voir le changelog ci-dessous.

Système Amélioration de la précision de la couleur de l’écran Correction des problèmes connus et amélioration de la stabilité Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.05 Appareil photo Amélioration de la photographie de portrait de face

Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

