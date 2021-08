Toutes les mises à jour OnePlus Nord N10, OnePlus Nord N100 en un seul endroit

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus Nord N10 et OnePlus Nord N100. Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur les mises à jour logicielles nouvelles et historiques pour le duo Nord à petit budget. Nous répertorierons la version actuelle du logiciel pour les téléphones et mettrons régulièrement à jour le hub au fur et à mesure du déploiement de nouvelles mises à jour.

Comme les autres téléphones OnePlus, les Nord N10 et Nord N100 fonctionnent sur Oxygen OS, le skin Android maison de la société. Oxygen OS est connu pour ses mises à jour rapides, alors assurez-vous de mettre cette page en signet et de passer souvent.

Version stable actuelle pour Nord N10: Android 11

Version stable actuelle pour Nord N100: Android 10

Quand les OnePlus Nord N10 et Nord N100 recevront-ils Android 12 ? Android 11 sera la dernière mise à jour majeure des Nord N10 et N100.

Dernières mises à jour OnePlus Nord N10 et N100

26 août 2021 : Après que le Nord N10 ait reçu une mise à jour pare-chocs sous la forme d’Oxygen OS 11 le mois dernier, le dernier patch est un peu plus discret. Numéroté Oxygen OS 11.0.1 dans l’UE et 11.0.3 en Amérique du Nord, le micrologiciel apporte une « stabilité améliorée du système » et corrige les problèmes connus. Plus important encore, il apporte également le correctif de sécurité Android d’août 2021.

Voir le changelog ci-dessous

Système

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.08 Amélioration de la stabilité et résolution des problèmes connus

Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour du système sur votre appareil.

Précédentes mises à jour OnePlus Nord N10 et N100

26 juillet 2021: Le OnePlus Nord N10 a reçu Android 11 lors de sa première et dernière mise à jour majeure vers Android 11. Le micrologiciel, étiqueté 11BE89BA/11BE86AA, a apporté une multitude de changements, notamment une nouvelle interface utilisateur, plusieurs réglages de l’appareil photo, des améliorations des jeux et le mode d’affichage ambiant .

24 mai 2021 : OnePlus a commencé à déployer OxygenOS 10.5.14 pour le Nord N10. La version comprenait les correctifs de sécurité Android pour mai 2021, des correctifs pour les problèmes connus, des améliorations de la stabilité du système et des optimisations de connectivité. Une mise à jour similaire a été déployée sur le OnePlus Nord N100. La mise à jour (OxygenOS 10.5.10 dans l’UE et OxygenOS 10.5.8 en Amérique du Nord) comprenait les derniers correctifs de sécurité, corrections de bogues et améliorations.

14 avril 2021 : OnePlus Nord N10 et N100 ont reçu une nouvelle mise à jour du système d’exploitation Oxygen avec quelques améliorations du réseau et du système. La mise à jour est fournie avec le correctif de sécurité Android de mars 2021. D’autres changements dans la mise à jour comprenaient une consommation d’énergie améliorée, une stabilité du système améliorée, des performances et une stabilité améliorées sur le transfert Wi-Fi et une stabilité améliorée de la communication et du réseau 5G.

29 mars 2021 : Le Nord N100 s’est doté d’une nouvelle version logicielle. Numérotée comme Oxygen OS 10.5.8 dans l’UE et 10.5.6 en Amérique du Nord, la mise à jour a apporté plus d’améliorations à la consommation d’énergie du système et au correctif de sécurité Android de février 2021.

20 février 2021: OnePlus a déployé des mises à jour complètes pour les OnePlus Nord N10 et Nord N100. Le premier a reçu Oxygen OS 10.5.10 dans l’UE et 10.5.11 sur d’autres marchés. La mise à jour a apporté le correctif de sécurité Android de février 2021 et quelques optimisations du système. Le Nord N100 a obtenu Oxygen OS 10.5.7 dans l’UE et 10.5.5 en Amérique du Nord. Il a apporté des améliorations de la consommation d’énergie, le correctif de sécurité Android de janvier 2021 et des améliorations de la stabilité du système.

J10 janvier 2021 : OnePlus Nord N10 a reçu Oxygen OS 10.5.9. Il s’agissait d’une mise à jour légère, abordant les améliorations des performances du système et la stabilité du réseau.

22 décembre 2020: OnePlus a mis à jour le Nord N10 avec Oxygen OS 10.5.8. La mise à jour résout les problèmes système, les performances de la caméra et la stabilité du réseau. Il comprenait également le correctif de sécurité Android de décembre. OnePlus a déployé la version logicielle 10.5.5 en Europe et 10.5.4 en Amérique du Nord sur les appareils OnePlus Nord N100. La mise à jour a apporté le correctif de sécurité Android de décembre 2020, des améliorations de la consommation d’énergie, un nouveau bouton de paramètres rapides, des corrections de bugs et bien plus encore.

10 novembre 2020: OnePlus a distribué la première mise à jour pour le OnePlus Nord N10 5G pour les utilisateurs en Europe. Oxygen OS 10.5.5 a amélioré la consommation d’énergie, les performances de l’appareil photo et le correctif de sécurité Android de novembre à l’appareil.

3 novembre 2020 : OnePlus a déployé Oxygen OS 10.5.1 sur le Nord N100 le 3 novembre. La mise à jour s’est largement concentrée sur la rationalisation des fonctionnalités du système et des applications spécifiques. Des ajustements ont été apportés aux transferts Wi-Fi, Bluetooth et à l’application appareil photo. L’écran « expérience tactile et d’interaction » de l’écran du Nord N100 a également été amélioré avec cette mise à jour.

C’est toutes les mises à jour que nous connaissons pour le moment.

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus Nord N100 vous utilisez dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire ! Cherchez-vous une autre mise à jour de l’appareil ? Dirigez-vous vers notre tracker général de mise à jour Android 11 sur le lien.