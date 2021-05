Toutes les mises à niveau clés que vous devez connaître

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL; DR

Android 12 bénéficie de nouvelles fonctionnalités de confidentialité intéressantes. Vous verrez maintenant un tableau de bord de confidentialité, de meilleures commandes de micro et de caméra, des autorisations de localisation approximatives, et plus encore. Les fonctionnalités feront leurs débuts dans Android 12 Beta 2.

Google a amélioré les fonctionnalités de confidentialité sur Android au cours des deux dernières années. Android 11 a introduit des mises à niveau de confidentialité pratiques en révoquant automatiquement les autorisations d’application inutilisées, en introduisant un stockage limité, etc. Désormais, Android 12 vise à faire monter les choses d’un cran.

Fonctionnalités de confidentialité d’Android 12

Lors de I / O 2021, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour Android 12 afin de rendre la collecte de données par les applications plus transparente. Les nouveaux outils offrent également aux utilisateurs un contrôle plus granulaire sur les autorisations des applications pour les aider à mieux gérer comment et quand les applications accèdent à leurs informations. Jetons un coup d’œil à certaines des principales améliorations de la confidentialité dans Android 12.

Tableau de bord de confidentialité

Android 12 introduit un nouveau tableau de bord de confidentialité qui donne aux utilisateurs une vue détaillée de la façon dont les applications accèdent à leurs informations. Lorsque vous l’ouvrez, vous verrez un tableau de bord récapitulatif qui vous montre un aperçu du nombre d’applications qui ont accédé à votre emplacement, à votre caméra et à votre microphone au cours des dernières 24 heures.

Vous pouvez obtenir des détails plus détaillés en appuyant sur les options dédiées pour chacune des trois autorisations. Lorsque vous le faites, vous pourrez voir une chronologie détaillée des applications qui ont utilisé cette autorisation particulière au cours d’une journée. Vous verrez également combien de temps une application a utilisé une autorisation et si elle a été utilisée en arrière-plan ou au premier plan.

Le tableau de bord de confidentialité prendra en compte toutes les applications de votre appareil, y compris les applications tierces et celles de Google.

Gérer les autorisations

Dans le nouveau tableau de bord de confidentialité sur Android 12, les utilisateurs auront accès à une option pour modifier les autorisations des applications. Vous verrez un paramètre Gérer les autorisations sur la page d’affichage de la chronologie à partir de laquelle vous pourrez révoquer une autorisation particulière d’une application.

Autorisations du micro et de la caméra

Une autre fonctionnalité de confidentialité dédiée à l’amélioration de la transparence sur Android 12 provient des nouveaux indicateurs de micro et de caméra. Vous verrez maintenant une icône verte en forme de pilule dans le coin supérieur droit de votre écran lorsque les capteurs du micro et de la caméra de votre téléphone sont en cours d’utilisation. Lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez savoir exactement quelle application utilise les capteurs en temps réel. Vous pouvez également révoquer directement les autorisations de cette notification si vous ne souhaitez pas qu’une application utilise votre micro et votre caméra.

Il peut arriver que vous souhaitiez révoquer complètement l’accès au micro et à la caméra de votre téléphone. Peut-être êtes-vous assis dans une réunion très sensible ou dans un environnement où vous n’êtes pas à l’aise avec les applications qui écoutent et regardent. Android 12 vous permettra de bloquer complètement l’accès au micro et à la caméra avec de nouvelles options dans le menu des paramètres rapides. Vous pouvez cliquer dessus pour révoquer les autorisations du micro et de la caméra pour toutes les applications de votre appareil à la fois.

Autorisations de localisation approximatives

De nombreuses applications nécessitent un accès à votre emplacement exact pour fonctionner correctement. Prenez, par exemple, Google Maps. L’application ne peut pas vous indiquer l’itinéraire si elle ne sait pas exactement où vous vous trouvez. Cependant, une application météo peut ne pas avoir besoin d’un tel accès à une localisation précise. Il peut probablement encore vous indiquer les prévisions météorologiques pour votre voisinage général, et cela suffit.

En gardant cela à l’esprit, Google a introduit des autorisations de localisation approximatives sur Android 12. Vous pourrez désormais choisir le niveau d’autorisations de localisation – approximatif ou précis – que vous souhaitez attribuer à une application. L’option de localisation approximative fournira aux applications un emplacement flou au lieu de localiser où vous vous trouvez.

Cœur de calcul privé

Sous le capot, le Private Compute Core de Google pour Android fait également l’objet d’une mise à niveau. Il maintient les systèmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique qui traitent les données des utilisateurs isolés du reste du système d’exploitation.

Google utilise déjà Android Private Compute Core pour des fonctionnalités telles que les réponses intelligentes et les sous-titres en direct. Désormais, l’entreprise s’assure qu’elle fonctionne sans accès à aucun réseau, renforçant ainsi la confidentialité et la sécurité des données.

Quand les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Android 12 arriveront-elles?

Selon un article de blog des développeurs Android (h / t 9to5Google), la plupart des paramètres de confidentialité – y compris le tableau de bord de confidentialité – sont configurés pour arriver dans Android 12 Bêta 2. Cependant, la fonction d’autorisations de localisation approximative est actuellement disponible pour tester si vous avoir la version bêta 1 installée. La bêta 2 sera probablement disponible le mois prochain.

Voilà donc toutes les fonctionnalités et outils de confidentialité clés disponibles sur Android 12. Google a promis d’ajouter plus de fonctionnalités de confidentialité à Android 12 plus tard cette année. Quelle nouvelle fonctionnalité pensez-vous être la plus utile pour vous? Répondez à notre sondage ci-dessus et faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous.

