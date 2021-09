Toutes les notes des 100 meilleurs joueurs ont été divulguées et confirmées, y compris Haaland

EA a confirmé certaines des notes des 100 meilleurs joueurs de FIFA 22 pour les hommes et les femmes, tandis que le reste a été divulgué, notamment Erling Haaland.

Le prochain volet d’EA sur le football à la traîne et les voyous de tacle de glisse devrait être lancé au tout début du mois d’octobre. Il sera en concurrence directe avec le free-to-play eFootball PES 2022 qui devrait être lancé sur PlayStation, Xbox et PC le 30 septembre.

Que votre loyauté réside dans les combinaisons chez Konami ou EA, la bonne nouvelle est que vous pourrez très bientôt entrer dans les corps et les chaussures sponsorisées de vos footballeurs préférés.

FIFA 22 : Date de sortie de l’essai d’accès anticipé d’EA Play et comment jouer 20 heures à FIFA 22 Ultimate Team | bande annonce officielle

BridTV

4148

Équipe ultime de FIFA 22 | bande annonce officielle

https://i.ytimg.com/vi/_9ib6l-asIY/hqdefault.jpg

843617

843617

centre

13872

Les 100 meilleures notes des joueurs de FIFA 22

Les notes officielles des 100 meilleurs joueurs de FIFA 22 à ce jour sont disponibles ci-dessous :

Lionel Messi – 93 Robert Lewandowski – 92 Cristiano Ronaldo – 91 Kevin De Bruyne – 91 Kylian Mbappe – 91 Neymar Jr – 91 Jan Oblak – 91 Harry Kane – 90 N’Golo Kante – 90 Manuel Neur – 90 Marc-André Ter Stegen – 90 Gianluigi Donnarumma – 89 Karim Benzema – 89 Virgil Van Djik – 89 Joshua Kimmich – 89 Heung Min Son – 89 Alisson – 89 Thibaut Courtois – 89 Casemiro – 89 Ederson – 89 Mohammed Salah – 89 Sadio Mane – 89

Fuites

Vous trouverez ci-dessous les notes des 100 meilleurs joueurs de FIFA 22 :

Luis Suarez – 88 Erling Haaland – 88 Romelu Lukaku – 88 Raheem Sterling – 88 Keylor Navas – 88 Toni Kroos – 88 Sergio Ramos – 88 Bruno Fernandes – 88 Ciro Immobile – 87 Sergio Aguero – 87 Angel Di Maria – 87 Jadon Sancho – 87 Trent Alexander Arnold – 87 Andrew Robertson – 87 Hugo Lloris – 87 Wojciech Szczesny – 87 Leon Goretzka – 87 Luka Modric – 87 Paul Pogba – 87 Frenkie De Jong – 87 Marco Veratti – 87 Paulo Dybala – 87 Marquinhos – 87 Ruben Dias – 87 Thomas Muller – 87 Jamie Vardy – 86 Gerard Moreno – 86 Riyard Mahrez – 86 Jao Cancelo – 86 Lorenzo Insigne – 86 Kingsley Coman – 86 Jordi Alba – 86 Samir Handanovič – 86 Koen Casteels – 86 Marcos Llorente – 86 Thiago – 86 Fabinho – 86 Parejo – 86 Rodri – 86 Sergio Busquets – 86 Mats Hummels – 86 Aymeric Laporte – 86 Raphael Varane – 86 Giorgio Chiellini – 86 Milan Skriniar – 86 Kalidou Koulibaly -8 Bernardo Silva – 86 Antoine Griezmann – 86 Lautaro Martínez – 86 Edinson Cavani – 85 Pierre- Emerick Aubameyang – 85 Serge Gnabry – 85 Achraf Hakimi – 85 Kyle Walker – 85 Carvajal – 85 Eden Hazard – 85 Oyarzabal Marcus Rashford – 85 Kasper Schmeichel – 85 Yann Sommer – 85 Peter Gulacsi – 85 Sergej Milinković-Savić – 85 Koke – 85 Ilkay Gundogan – 85 Jorginho – 85 Roberto Firmino – 85 Memphis Depay – 85 Wilfred Ndidi – 85 Thiago Silva – 85 Leonardo Bonucci – 85 Matthijs de Ligt – 85 Stefan de Vrij – 85 Marco Reus – 85 Alejandro Gomez – 85 David Silva – 85 Leroy Sane – 84 Jack Grealish – 84 Luke Shaw – 84

Tout ce qui précède est une gracieuseté de Fut Mind qui a divulgué les 1 000 meilleurs joueurs.

Quelle est la note des joueurs FIFA 22 d’Erling Haaland ?

La note de joueur divulguée pour Erling Haaland est de 88 et il s’agit d’une légère amélioration par rapport à 87 dans FIFA 21.

La plupart des scores divulgués et confirmés semblent raisonnables, bien qu’il y ait quelques sourcils. Cristiano Ronaldo a curieusement été rétrogradé de 92 à 91 alors qu’il était le meilleur buteur de la Serie A lors de la saison 20/21, et Mohammed Salah a également été étrangement rétrogradé de 90 à 89.

Les 87 de Wojciech Szczesny semblent terriblement gentils car il fait beaucoup d’erreurs pour la Juventus, et Bruno Fernandes devrait être supérieur à 88 et plus proche de Kevin De Bruyne. Le maestro portugais a marqué 18 buts et aidé 12 au cours de la saison 20/21 de Premier League, tandis que De Bruyne n’était pas l’homme principal de Manchester City et il a aidé le même mais n’en a marqué que six.

EA SPORTS: Toutes les notes des joueurs de Man United divulguées pour FIFA 22

Dans d’autres nouvelles, le statut de jeu croisé de Call of Duty Vanguard et comment jouer à la bêta gratuite