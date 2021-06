L’un des plus grands festivals de heavy metal/hard rock au monde, le Hellfest en France, revient en 2022. Les organisateurs rattrapent leur retard de deux ans en passant à deux week-ends en 2022 : du 17 au 19 juin et du 23 au 26 juin. Metallica, Guns N’ Roses, Faith No More, et Ongles de neuf […] More