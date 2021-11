Toutes les nouveautés d’iOS 15.2 bêta 2 : contacts hérités, améliorations de ma messagerie électronique, et plus encore

Apple a publié aujourd’hui la deuxième version bêta d’une prochaine mise à jour iOS 15.2 destinée aux développeurs à des fins de test, et la mise à jour logicielle ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Ce guide met en évidence toutes les nouveautés que nous avons trouvées dans la deuxième version bêta d’iOS 15.2.

Avec Legacy Contacts, vous pouvez définir une personne de confiance pour pouvoir accéder à votre identifiant Apple et à vos données (ou « Digital Legacy ») après votre décès. La personne que vous désignez comme votre contact peut accéder à vos photos, messages, notes, fichiers, contacts, événements de calendrier, applications, sauvegardes d’appareils, etc. Les mots de passe du trousseau iCloud restent inaccessibles, tout comme les médias sous licence.



L’option Contact hérité est accessible en ouvrant l’application Paramètres, en sélectionnant « Mot de passe et sécurité » et en choisissant « Contact hérité » dans la liste. À partir de là, vous pouvez sélectionner une personne de confiance pour accéder à votre compte après votre décès.

Rechercher mon objet perdu

Dans l’application Find My, Apple a ajouté une nouvelle option pour « Items That Can Track Me ». En appuyant dessus, les utilisateurs peuvent rechercher des éléments à proximité qui pourraient être utilisés pour suivre leur emplacement.



Lorsqu’elle est activée, la fonction Éléments inconnus recherche tout ce qui se trouve à proximité et informera les utilisateurs de toute façon s’il y a un appareil qui appartient à quelqu’un d’autre à proximité. Si un élément est détecté, Apple propose des instructions sur la façon de désactiver l’appareil afin qu’il ne puisse plus être utilisé à des fins de suivi.

Il existe également une option « Aide au retour des objets perdus » qui recherche également les appareils à proximité susceptibles d’être perdus, et fonctionne de la même manière que l’analyse de suivi. Si un appareil perdu est retrouvé, Apple fournit des instructions sur la façon de trouver à qui il appartient.

Application iPadOS TV

Dans iPadOS 15, Apple a introduit un nouveau design pour l’application TV. L’application TV dispose d’une barre latérale qui simplifie la navigation entre les différentes sections de l’application TV.



Dans iOS 15.2, il existe un onglet « Store » dédié dans l’application TV pour accéder aux films et aux émissions de télévision qui peuvent être achetés. Le nouveau design et l’ajout d’un onglet Store peuvent aider à séparer le contenu Apple TV+ du contenu payant, car le design existant a été déroutant pour certains utilisateurs.

Mode sombre toujours activé pour l’application CarPlay Maps

Le code dans iOS 15.2 suggère qu’il existe une nouvelle option pour activer le mode sombre en permanence pour l’application CarPlay Maps.

Masquer mon e-mail dans l’application Mail

Vous pouvez utiliser Masquer mon e-mail directement depuis l’application Mail après avoir installé la version bêta d’iOS 15.2. Lors de la rédaction d’un e-mail, appuyez simplement sur le champ « De » et sélectionnez l’option « Masquer mon e-mail » pour générer une adresse e-mail aléatoire.



Masquer mon e-mail est disponible pour tous ceux qui ont un forfait ‌iCloud‌+, et c’est une fonctionnalité utile pour protéger votre adresse e-mail.

Tous les e-mails envoyés à l’adresse e-mail aléatoire créée par Apple vous sont transférés afin que vous puissiez répondre si nécessaire, mais la personne à la réception ne voit pas votre véritable adresse e-mail. Et si vous commencez à recevoir des spams de quelqu’un, vous pouvez simplement supprimer l’adresse e-mail et y mettre un terme.

Afficher les modifications des restrictions de réparation

Apple a annoncé aujourd’hui à The Verge qu’il introduisait une mise à jour logicielle qui modifierait une politique de l’iPhone 13 qui rendait Face ID non fonctionnel lorsque des réparations étaient effectuées sur un écran cassé. Apple a un microcontrôleur qui associe l’iPhone 13‌ à son écran, et lors d’une réparation d’écran, le microcontrôleur doit être associé à l’écran à l’aide des outils d’Apple.

Les ateliers de réparation indépendants n’ont pas accès à ces outils et ils étaient mécontents de ne pas pouvoir facilement réparer les écrans. Apple supprime l’exigence d’appariement du microcontrôleur qui désactivait Face ID pour les modèles ‌iPhone 13‌ avec des écrans permutés, et le code suggère que le changement est dans la version bêta d’iOS 15.2.

Sécurité des communications

Avec la deuxième version bêta d’iOS 15.2, Apple active la sécurité des communications dans les messages pour les enfants. La fonctionnalité est conçue pour analyser les messages entrants sur les appareils des enfants à la recherche de nudité, et elle est facultative et doit être activée par les parents. Elle est limitée aux comptes des enfants et n’est pas la même que la fonctionnalité CSAM qu’Apple a encore en développement.

Bugs

Apple dit qu’il reste quelques bugs dans la version bêta. Le streaming dans l’application Musique peut entraîner une utilisation plus élevée du processeur et une décharge plus rapide de la batterie, et les utilisateurs qui importent un dossier de vaccination vérifiable ne peuvent pas l’ajouter à l’application Wallet pour le moment.

Commentaires sur les guides

Vous voyez une nouvelle fonctionnalité dans iOS 15.2 qui n’est pas répertoriée ici ? Faites le nous savoir dans les commentaires.