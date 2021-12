Toutes les nouvelles armes et objets du chapitre 3 de Fortnite

Fortnite Chapter 3, Season 1 est là, et cela signifie qu’il en va de même pour un nouveau pool de butin. Plus qu’une simple pile d’armes à feu et d’objets à gagner, le nouveau chapitre 3 de Fortnite signifie que de toutes nouvelles armes, objets de guérison et bien plus sont disponibles pour les joueurs sur la nouvelle île d’Artémis. Voici à quoi s’attendre pour les nouvelles armes et objets lorsque vous vous présentez.

Fortnite Chapitre 3 – Nouvelles armes

Il y a plusieurs nouvelles armes sur Artemis, dont au moins une conçue par The Seven eux-mêmes. Les voici par nom, ainsi que par le type de fonctionnalités dont ils disposent.

Fusil d’assaut Ranger : conçu pour les tirs à moyenne et longue portée, il s’agit du nouveau fusil d’assaut par défaut du chapitre 3MK-7 : conçu par The Seven et doté d’une lunette à point rouge unique à la première personne pour viser le fusil à pompe Striker : un repensé « pumpy » avec des dégâts d’éclatement élevésFusil à pompe automatique : nécessite des quartiers plus proches que le pumpy, mais le compense par une cadence de tir plus rapide et un temps de rechargement amélioré Pistolet à bras : le nouveau pistolet par défaut pour le chapitre 3, saison 1 avec des dégâts de tir à la tête élevés à courte portéeStinger SMG : Une option fiable à courte et moyenne portée lorsque vous affrontez des joueurs ou leurs builds Tireur d’élite à verrou de chasseur : tire trois coups mortels par clip, et un seul coup sur la cible peut abattre les joueursLe MK-7 est surpuissant au lancement et susceptible d’être nerf.

Les joueurs réclament déjà un nerf MK-7 car il est à la fois extrêmement précis et mortel, en particulier avec la nouvelle portée à la première personne qui fait ses débuts sur Fortnite. En dehors de cela, les premières impressions de la communauté Fortnite sont que les fusils de chasse sont, le cas échéant, un peu plus faibles que d’habitude. Cela devrait entraîner une nouvelle méta au cours de la saison – bien que nous ne sachions pas encore ce qu’Epic a prévu pour les correctifs.

Fortnite Chapitre 3 – Nouveaux objets

Quant aux objets, il en existe plusieurs, dont de nouveaux objets de guérison. D’une bombe aérosol de type Resident Evil à quelque chose de curieusement appelé Guzzle Juice, voici ce que vous trouverez dans le monde ouvert.

Med-Mist : un spray de guérison qui peut être appliqué pendant la course, et qui guérit également les alliés à proximité. élément qui vous permet de ranger le butin pour les tours ultérieurs (En savoir plus sur les tentes Fortnite)Vaults: Caches de butin verrouillés qui nécessitent au moins deux personnes pour s’ouvrir, bien que la personne avec vous n’ait pas besoin d’être votre coéquipier – ou même un joueur humain (Lire en savoir plus sur les coffres fortnites)Couronnes de la victoire : un objet augmentant l’XP accordé aux meilleurs joueurs d’une manche, ce qui en fait une cible de grande valeur pour les autres (En savoir plus sur les couronnes de victoire Fortnite)

En plus de toutes ces choses, nous avons également un aperçu complet du pass de combat du chapitre 3, saison 1, qui comprend Spider-Man et The Foundation, qui est joué par The Rock.

