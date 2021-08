Toutes les nouvelles et anciennes mises à jour logicielles au même endroit

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus Nord. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour du Nord original. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de l’appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. OnePlus envoie généralement régulièrement les mises à jour du système d’exploitation Oxygen au OnePlus Nord, mais la disponibilité peut être affectée par la variante, l’opérateur et la région.

Version stable actuelle : Android 11

Quand le OnePlus Nord recevra-t-il Android 12 ? 2022 (Estimation)

Dernières mises à jour OnePlus Nord

23 août 2021: Oxygen OS 11.1.5.5 est désormais déployé auprès des utilisateurs de Nord en Inde, en Amérique du Nord et en Europe. La mise à jour ajoute Bitmoji AOD et une fonction de capture d’écran à l’affichage ambiant. La mise à jour apporte également une “stabilité améliorée du système” et le correctif de sécurité Android d’août 2021.

Voir le changelog complet ci-dessous :

Système

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.08 Amélioration de la stabilité du système

Affichage ambiant

Nouvellement ajouté la fonction de capture d’écran pour AOD Nouvellement ajouté Bitmoji AOD, co-conçu avec Snapchat, qui animera l’affichage ambiant avec votre avatar Bitmoji personnel. Votre avatar sera mis à jour tout au long de la journée en fonction de votre activité et des choses qui se passent autour de vous (Chemin : Paramètres > Personnalisation > Horloge sur affichage ambiant > Bitmoji)

Comme toujours, cette mise à jour sera déployée via OTA de manière incrémentielle. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne l’avez pas encore reçu. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Mises à jour précédentes de OnePlus Nord

J10 juillet 2021: Oxygen OS 11.1.4.4 apporte des correctifs supplémentaires au OnePlus Nord. Il était largement axé sur les réglages du système et abordait la consommation d’énergie, les notifications et la surchauffe de l’appareil. Le correctif de sécurité Android de juin 2021 a également été inclus.

27 mai 2021: Oxygen OS 11.1.1.3 est déployé sur le OnePlus Nord. Le correctif a apporté plusieurs correctifs aux processus système, à l’application Appareil photo et au gestionnaire de fichiers. Il comprenait également le correctif de sécurité Android de mai 2021.

27 avril 2021: Oxygen OS open beta 5 déployé avec des correctifs de caméra, des améliorations de la connectivité réseau et des correctifs pour les bogues généraux inclus.

15 mars 2021: Le OnePlus Nord a obtenu Oxygen OS 11.1.1.1, qui a servi de correctif pour éliminer les bogues dans la version originale d’Android 11.

1er mars 2021 : La première version stable d’Android 11 pour le OnePlus Nord est arrivée début mars. Il a apporté un long journal des modifications, avec des ajustements de l’interface utilisateur, des améliorations de l’affichage ambiant et du mode sombre, et de nouveaux ajouts à la galerie.

23 février 2021: La dernière version stable d’Oxygen OS 10, numérotée 10.5.11, a apporté un bref journal des modifications avec le correctif de sécurité Android de janvier 2021.

28 décembre 2020: Oxygen OS 10.5.10 est arrivé avant une multitude de versions bêta d’Android 11. Il a apporté le correctif de sécurité de décembre 2020 et l’ajout du OnePlus Store en Inde.

Si vous avez repéré une mise à jour OnePlus Nord que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.