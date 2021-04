Toutes les nouvelles et anciennes mises à jour logicielles en un seul endroit

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Mise à jour: 29 avril 2021 (5 h HE): Les utilisateurs de OnePlus Nord peuvent désormais installer une nouvelle version bêta sur leurs appareils. Oxygen OS Open Beta 5 apporte un certain nombre de corrections de caméra, des améliorations de la connectivité réseau et corrige également les «bogues généraux».

Lisez le journal des modifications complet ci-dessous.

SystèmeRéseauAmélioration de la capacité de détection du réseau sans fil Amélioration de la vitesse de la connexion Wi-FiGestionnaire de fichiersCorrection d’un problème d’affichage anormal avec l’écran lors de la copie de fichiers vers OTGCaméraCorrection du problème selon lequel l’aperçu pouvait s’afficher anormalement en mode Nightscape Tripod Correction du problème selon lequel l’appareil photo ne répondait plus lors de la définition de la photo de profil dans Contact Correction du problème de suppression du cadre avec les vidéos prises par l’appareil 1080P 60FPS

OnePlus note qu’il est recommandé de s’assurer que la batterie de votre Nord est supérieure à 30% et qu’au moins 3 Go de stockage sont disponibles avant d’installer des versions ou des mises à jour. Comme il s’agit également d’une version bêta, la société avertit qu’elle pourrait être moins stable que ses versions officielles.

Si vous avez déjà une version bêta installée sur votre Nord, cette mise à jour devrait arriver en tant que OTA. Si vous avez l’intention de passer du canal stable à une version bêta ouverte, assurez-vous de lire notre guide pratique au préalable!

Article original: 10 août 2020 (5 h 09 HE): Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus Nord. Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur les mises à jour logicielles nouvelles et historiques pour le OnePlus Nord. Nous listerons la version actuelle du logiciel du téléphone et mettrons régulièrement à jour le hub au fur et à mesure du déploiement de nouvelles mises à jour.

Les téléphones OnePlus utilisent le skin exclusif de la société appelé Oxygen OS basé sur Android. OnePlus est généralement très bon avec les mises à jour logicielles et le OnePlus Nord ne devrait pas être différent.

Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris et consultez-la souvent pour découvrir les nouveautés du Nord.

OnePlus Nord

Après des années à ne publier que des produits phares de premier plan, OnePlus est de retour dans la catégorie milieu de gamme avec le OnePlus Nord. Cela coupe certains coins, mais nous pensons que beaucoup de gens aimeront vraiment ce téléphone, en particulier à cause de son prix de 379 £.

Mises à jour OnePlus Nord

Version stable actuelle: Oxygen OS basé sur Android 10Quand OnePlus Nord obtiendra-t-il Android 11?: Mars 2021 (estimé)

Le OnePlus Nord a été officiellement lancé le 21 juillet avec Oxygen OS 10.5 basé sur Android 10. Tout comme les autres téléphones OnePlus, le OnePlus Nord bénéficiera également de deux ans de mises à jour logicielles et de trois ans de mises à jour de sécurité – Android 11 en 2020 et Android 12 en 2021 Il pourrait même obtenir une mise à niveau vers Android 13 en 2022, car le OnePlus 3T a reçu quatre versions d’Android au cours de sa durée de vie (Marshmallow, Nougat, Oreo et Pie).

OnePlus a déployé (h / t Gadgets360) Oxygen OS 10.5.1 sur le OnePlus Nord juste un jour après son lancement. Le logiciel a apporté des améliorations pour le capteur de profondeur et la qualité de l’image intérieure. Il a également optimisé l’efficacité énergétique pour l’enregistrement vidéo 4K à 60 ips et amélioré l’expérience globale d’enregistrement vidéo.

Quelques jours plus tard, OnePlus a annoncé Oxygen OS 10.5.2 pour le OnePlus Nord. Il est livré avec un micrologiciel nouvellement adapté pour les OnePlus Buds, optimise le processus de démarrage de la caméra avec des gestes, améliore les appels vidéo et introduit le correctif de sécurité de juillet 2020 sur le téléphone. Il a également optimisé l’efficacité énergétique pour la prise de vue vidéo 4K avec la caméra frontale, ainsi que d’autres améliorations de stabilité.

Début août, le OnePlus Nord a commencé à obtenir sa troisième mise à jour logicielle sous la forme d’Oxygen OS 10.5.3. C’était un petit et juste apporté quelques améliorations de stabilité du système.

Le 10 août, OnePlus a commencé à déployer Oxygen OS 10.5.4 pour OnePlus Nord. Cette mise à jour améliore la vitesse de lancement de l’application Galerie, améliore l’expérience d’affichage et corrige un problème de lecture de musique en arrière-plan lors de l’utilisation de la caméra frontale. La mise à jour améliore encore la qualité des appels vidéo, la précision des couleurs et la balance des blancs des selfies en basse lumière, ainsi que le dynamisme et la précision des couleurs de la caméra macro.

Plus tard le 24 août, OnePlus a déployé Oxygen OS 10.5.5 sur OnePlus Nord. La mise à jour a apporté un certain nombre de corrections de bogues système et d’améliorations de la puissance du téléphone. Il a également amélioré la clarté de l’image de la caméra frontale dans des conditions de faible éclairage ainsi que la clarté de la caméra macro.

Début septembre, OnePlus a poussé Oxygen OS 10.5.7 dans le Nord. La mise à jour n’était pas extrêmement excitante, mais a apporté des améliorations à la consommation d’énergie et à la stabilisation vidéo 4K 60fps. Étonnamment, le correctif de sécurité Android pour août était absent de l’équation.

En octobre, Oxygen OS 10.5.8 a introduit le correctif de sécurité de septembre dans le Nord, ainsi que des modifications du système et des optimisations de la caméra, de l’écran et du matériel réseau.

Plus tard ce mois-là, OnePlus a déployé Oxygen OS 10.5.9 sur OnePlus Nord. Il se concentrait principalement sur les mises à jour de Game Space. Certains ajustements du système, des correctifs Bluetooth et des mises à jour de stabilité du réseau ont également été présentés. La mise à jour a également apporté le correctif de sécurité Android pour octobre dans le Nord.

En décembre, OnePlus a déployé Oxygen OS 10.5.10 sur le téléphone avec le correctif de sécurité Android de décembre.

Début janvier 2021, la première version bêta d’Oxygen OS 11 est arrivée sur le Nord. Outre la mise à jour majeure d’Android 11, la mise à jour comprenait également une nouvelle interface utilisateur, de nouveaux styles d’horloge, un mode sombre et une nouvelle interface d’étagère.

Fin janvier, la deuxième mise à jour bêta d’Oxygen OS 11 a fait son apparition. Il a apporté un long journal des modifications, avec des correctifs aux problèmes système et des ajustements à la caméra et aux applications de messagerie. Il présentait également le correctif de sécurité Android pour janvier 2021.

OnePlus a déployé la troisième mise à jour bêta d’Oxygen OS 11 début février. Il s’agissait principalement d’une mise à jour de correction de bogues qui résolvait un certain nombre de problèmes de système, de caméra, d’affichage ambiant et d’horloge.

La société a déployé une mise à jour 10.5.11 stable le 23 février. Elle n’a fourni qu’une «meilleure stabilité du système» et le correctif de sécurité de janvier 2021.

Le 1er mars, OnePlus aurait commencé à proposer la version stable d’Android 11 à certains utilisateurs. La mise à jour, baptisée Oxygen OS 11.AC01BA, pèserait près de 3 Go.

Cette mise à jour a été interrompue le 11 mars après qu’un certain nombre de bogues ont été signalés. Un correctif a été fourni aux utilisateurs de Nord plus tard cette semaine, numéroté Oxygen OS version 11.1.1.1.

Le déploiement d’Android 11 a repris fin mars avec Oxygen OS 11.1.1.2. La mise à jour a amélioré la consommation de la batterie, corrigé l’application Calculatrice et amélioré la stabilité du réseau sur les variantes mondiales. Le correctif de sécurité de mars 2021 a également été inclus.

Ce sont toutes les mises à jour OnePlus Nord que nous connaissons jusqu’à présent.

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus Nord vous bascule dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire!

