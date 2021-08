Toutes les nouvelles fonctionnalités et détails en un seul endroit

TL;DR

Huawei a discrètement annoncé EMUI 12. Le skin Android est livré avec une multitude de modifications de l’interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités.

Huawei a discrètement annoncé une nouvelle version de son logiciel EMUI pour les utilisateurs mondiaux. EMUI 12 succède à EMUI 11 avec une interface utilisateur plus propre et plusieurs nouvelles fonctionnalités. Le look du dernier skin Android est inspiré par Harmony OS 2.0. Alors que Huawei devrait également apporter le nouveau système d’exploitation à ses téléphones existants, il semble que la société ne soit pas prête à abandonner complètement EMUI.

Modifications de la conception et de l’interface utilisateur d’EMUI 12

EMUI 12 est livré avec une interface repensée. Huawei utilise des coins et des dégradés plus arrondis tout en s’en tenant à un format de couleur noir, bleu et blanc. De nouvelles animations rendent également l’interface utilisateur plus dynamique. Huawei dit qu’il a été inspiré par la façon dont les objets célestes se déplacent dans l’univers. EMUI 12 permet également aux utilisateurs d’ajuster le poids de la police sur leurs téléphones à l’aide d’un curseur.

Les utilisateurs peuvent désormais glisser vers le bas depuis n’importe quel écran pour ouvrir le panneau de configuration. Ici, ils pourront accéder rapidement à la lecture audio, aux paramètres Wi-Fi, au Bluetooth, aux commutateurs de raccourcis, etc. Il existe également une nouvelle section Device Plus dans le panneau de configuration à partir de laquelle les utilisateurs peuvent appuyer sur les icônes MatePad/MateBook pour activer la collaboration multi-écrans avec leurs tablettes et ordinateurs portables Huawei. Cela permettra aux utilisateurs de passer des appels, d’envoyer des messages, de vérifier leurs photos et de modifier des fichiers depuis leur téléphone sur l’écran de leur tablette ou de leur ordinateur portable.

Le centre de notifications est également séparé du panneau d’accès rapide. Il apparaît maintenant en glissant vers le bas depuis le coin supérieur gauche de l’écran.

Système de fichiers distribué

EMUI 12 introduit également un nouveau système de fichiers distribués. Il fournit un accès instantané aux photos et aux documents téléphoniques sur vos ordinateurs portables. Huawei dit que l’expérience s’apparente à l’accès à un lecteur de disque sur votre ordinateur portable, sans avoir besoin de câbles. Cependant, la fonction est limitée à certains téléphones Huawei et MateBooks exécutant PC Manager 11.1 ou supérieur.

Appels vidéo fluides

Enfin, EMUI 12 introduit une astuce de productivité soignée mais de niche qui améliore sa fonction d’appels vidéo MeeTime existante. Il prend désormais en charge l’intégration multi-appareils permettant aux utilisateurs de transférer en toute transparence leurs appels vidéo de leurs téléphones vers les téléviseurs Huawei Vision. Bien sûr, ces derniers ne sont disponibles que dans une poignée de pays, donc la fonctionnalité n’est pas quelque chose que la plupart des utilisateurs de Huawei finiront par apprécier.

Disponibilité d’EMUI 12 et appareils éligibles

Malheureusement, Huawei n’a pas annoncé de feuille de route pour le déploiement d’EMUI 12. Nous ne savons pas non plus quels téléphones sont en ligne pour obtenir le nouveau logiciel. La société a précédemment annoncé la disponibilité de la mise à jour stable Harmony OS 2.0 pour 65 appareils. Cependant, à notre connaissance, cette liste est toujours limitée aux appareils lancés en Chine.

Nous mettrons à jour cet article lorsque Huawei aura annoncé plus de détails sur le déploiement d’EMUI 12.