Toutes les offres jusqu’à présent

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Cyber ​​Monday approche à grands pas. Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du Black Friday, et quelques jours plus tard, c’est le grand événement shopping du Cyber ​​Monday. En ce qui concerne les offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday, il y en a toujours une tonne d’excellentes. Des téléviseurs aux appareils domestiques intelligents, il y a beaucoup à aimer. Mais beaucoup de gens regardent les ventes pour une chose : les ordinateurs.

Alors que les ordinateurs portables deviennent de plus en plus puissants, il y a encore quelque chose à dire pour un excellent ordinateur de bureau. Les ordinateurs de bureau peuvent être plus puissants que les ordinateurs portables, et ils permettent souvent une extension et plus de ports. Le Black Friday tombe le 26 novembre — et quelques jours plus tard, le 29 novembre, c’est le Cyber ​​Monday.

Nous mettrons à jour ce guide à mesure que nous nous rapprochons du grand événement. Vous pourrez avoir une meilleure idée de ce qui va réellement se passer à mesure que nous nous rapprochons des dates. Découvrez toute notre couverture pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday.

Offres Mac Cyber ​​Monday 2021

Les ordinateurs Mac d’Apple ont beaucoup à offrir et, récemment, ils se sont améliorés. L’iMac, par exemple, a été récemment mis à jour avec un nouveau design coloré et de nouveaux composants internes. C’est un super ordinateur. Le Mac Mini est un classique d’Apple, avec son petit facteur de forme et son prix bon marché. Voici les meilleures offres Mac du Cyber ​​Monday 2021.

Apple iMac 2020 avec écran Retina 5K (27 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD) Prix catalogue : 1 799,00 $ Prix : 1 699,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres de bureau Windows Cyber ​​Monday 2021

Si vous êtes un fan de Windows, vous avez de la chance – il existe de nombreuses offres de bureau adaptées à vos besoins. Voici les meilleures offres d’ordinateurs de bureau Windows que nous avons pu trouver pour le Cyber ​​Monday 2021.

Ordinateur de bureau Dell OptiPlex 9020 Small Form, processeur Intel Core i7 3,4 GHz, 32 Go de RAM, 1… Prix catalogue : 449,99 $ Prix : 417,51 $ Vous économisez : 32,48 $ (7%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur de bureau Acer Aspire TC-1660-UA92 | Processeur Intel Core i5-10400 6 cœurs de 10e génération | 12 Go 2666MHz… Prix catalogue : 619,99 $ Prix : 549,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Dell Inspiron 3891 Compact Desktop Computer Tower – Intel Core i5-10400, 16 Go de RAM DDR4, 256 Go… Prix catalogue : 749,99 $ Prix : 699,98 $ Vous économisez : 50,01 $ (7 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur de bureau professionnel HP EliteDesk 800 G3 Mini Intel Quad-Core i5-6500T jusqu’à 3.1G, 16G DDR4,256G… Prix catalogue : 263,99 $ Prix : 248,00 $ Vous économisez : 15,99 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur de bureau Lenovo IdeaCentre 3 07ADA SFF, AMD Athlon Silver 3050U 2,3 GHz, 4 Go de mémoire, 1 To de disque dur, DVD… Prix catalogue : 341,98 $ Prix : 319,49 $ Vous économisez : 22,49 $ (7%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres tout-en-un Windows Cyber ​​Monday 2021

Les ordinateurs tout-en-un simplifient l’achat d’un nouvel ordinateur. Les ordinateurs tout-en-un ont un écran intégré et ils sont généralement livrés avec un clavier et une souris, ce qui signifie que tout ce que vous avez à faire est de les brancher et de commencer à les utiliser. Voici les meilleures offres tout-en-un Windows du Cyber ​​Monday 2021.

Ordinateur de bureau tout-en-un HP 24 pouces à écran tactile, processeur AMD Athlon Gold 3150U, 8 Go de RAM,… Prix catalogue : 679,99 $ Prix : 598,00 $ Vous économisez : 81,99 $ (12 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur tout-en-un Lenovo IdeaCentre AIO 3i 24 pouces, processeur Intel Core i5-10400T, gr… Prix catalogue : 899,99 $ Prix : 847,22 $ Vous économisez : 52,77 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Comment obtenir les meilleures offres d’ordinateurs de bureau Cyber ​​Monday

Apple iMac 2021 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Lorsque vous regardez les années passées, vous verrez que les offres informatiques ont tendance à commencer à être annoncées à la fin du mois d’octobre. Bien sûr, les événements d’annonce pour les produits nouvellement mis à jour se produisent généralement juste avant la saison des vacances, afin que les gens sachent quelles nouvelles versions ils peuvent acheter. L’événement Apple Unleashed est arrivé et nous avons reçu des mises à jour sur les puces M1 Pro et M1 Max. Le MacBook Pro 2021 a également été récemment annoncé.

Nous pouvons presque garantir que vous bénéficierez d’une remise sur certains modèles précédents, y compris l’iMac 2021 (potentiellement). Vous allez probablement voir le prix de l’iMac 2020 baisser, permettant aux gens de les saisir. Dell a commencé à annoncer sa vente Black Friday. Vous pourrez obtenir le bureau de jeu Alienware Aurora Ryzen Edition R10 pour 360 $ de réduction. HP a également présenté sa sélection de guides de cadeaux de vacances.

Cyberlundi contre vendredi noir

Tout-en-un HP 27-dp0188qe Source de l’image : HP

L’année dernière, il y a eu une plus grande pression pour acheter plus de vos cadeaux de vacances en ligne, grâce à la pandémie. Cette tendance à magasiner plus tôt se poursuivra probablement. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’offres formidables à la fois le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Vous constaterez probablement que vous pourrez vous préparer pour les offres du Black Friday plus à l’avance, grâce aux annonces. Mais s’ils se vendent tous, Cyber ​​Monday sera là avec des offres tout aussi bonnes.

Des endroits comme HP et Dell ont toujours d’énormes offres Cyber ​​Monday. Mais vous êtes tout aussi susceptible de trouver d’excellentes options chez Best Buy, Target, Walmart et Amazon les 26 et 29 novembre. Les options du Black Friday sortiront avant celles du Cyber ​​Monday, mais le Cyber ​​Monday devrait sortir plus près de la date. De plus, Lenovo héberge actuellement des accords Dealbusters avec d’autres à venir dans les semaines à venir.

Offres sur les ordinateurs de bureau du Cyber ​​Monday pour les accessoires

Clavier et souris Logitech MK850 Performance Source de l’image : Logitech

En plus des ordinateurs de bureau, vous pourrez également faire de belles économies sur les accessoires. Ce n’est jamais une mauvaise idée d’avoir une souris, un clavier, un disque dur externe, des clés USB supplémentaires, etc. Les cas pour ces articles seront également notés. Les moniteurs sont également une grande option. Gardez un œil sur Logitech, Razer et bien d’autres pour d’éventuelles grosses affaires sur les claviers, en particulier les claviers mécaniques. Si vous êtes un joueur, c’est aussi un besoin important. Pour les autres options, les points de vente que nous avons mentionnés ci-dessus sont tous d’excellents choix. Ces deux sociétés répertorient déjà des guides de cadeaux de vacances.

À l’heure actuelle, Amazon a une tonne d’options. Il y a une grande vente sur le stockage SSD Samsung. Il existe également des SSD externes WD. Il y a 6% de réduction sur les routeurs maillés Google Wifi. Ce ne sont également que quelques-unes des options des premières offres Black Friday d’Amazon.

Offres sur les ordinateurs de bureau du dernier Cyber ​​Monday

Certains des grands fabricants ont réalisé d’énormes ventes l’année dernière, et nous nous attendons à la même chose. Vous allez pouvoir obtenir un Dell pour moins cher. Un Acer pour votre famille est certainement en jeu. L’année dernière, vous avez pu obtenir une gamme complète d’ordinateurs de bureau Dell à moindre coût, notamment le Vostro 3000, l’Inspiron 3880, le XPS 8940 et plus encore. Apple avait mis en vente le Mac Mini Desktop pour 50 $ de réduction. Alienware avait de belles remises sur Aurora R10 AMD Ryzen 7 Desktop. Les options seront de nouveau disponibles cette année.

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.