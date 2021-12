Toutes les offres spéciales du Nouvel An à regarder à la maison

À l’approche du réveillon du Nouvel An, nous avons rassemblé trois des plus grandes célébrations que les fans peuvent regarder avant que le ballon ne tombe. Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark mettra en vedette des performances d’Avril Lavigne et Travis Barker, Papa Yankee, Voyage, et plus encore. À Nashville, le Big Bash comprendra des représentations de Dame A, Dierks Bentley, et plus. Sur CNN, le New Year’s Eve Live animé par Anderson Cooper et Andy Cohen sera souligné par Katy Perry, Duran Duran, Terre, Air et Feu, et plus.

Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark

Interprètes : Ryan Seacrest, Liza Koshy, Ciara, Billy Porter, Roselyn Sánchez et Jessie James Decker ; Chlöe, Avril Lavigne & Travis Barker, Daddy Yankee, Big Boi, Polo G, Karol G, Måneskin, Walker Hayes, French Montana, Journey, AJR & Daisy the Great, Don Omar & Nia Garcia, Masked Wolf, Macklemore, OneRepublic et Mae Muller effectuer

Où regarder : abc

Lorsque: 20 h à 2 h HE

La fête du Nouvel An la plus célèbre de toutes, Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve devrait être animée par Ryan Seacrest, Ciara et bien d’autres. L’événement mettra en vedette les performances classiques de Times Square et le lâcher de balles, ainsi que des célébrations de Los Angeles, La Nouvelle-Orléans et de San Juan, Porto Rico. LL Cool J, testé positif au COVID-19, a malheureusement dû annuler sa prestation.

Réveillon du Nouvel An : Big Bash de Nashville

Interprètes : Bobby Bones et Rachel Smith animateurs ; Miranda Lambert, Sam Hunt, Dierks Bentley, Jason Aldean, Luke Bryan, Darius Rucker, Lady A, Zac Brown Band, Brooks & Dunn, Blake Shelton, Kelsea Ballerini, Jon Pardi, Gabby Barrett, Carly Pearce, Jimmie Allen, Cole Swindell, Ingrid Andress, Breland, Chris Janson, Lainey Wilson, Riley Green et King Calaway se produisent

Où regarder : CBS, Paramount+

Lorsque: 20 h à 1 h HE

CBS présentera Music City, USA aux fans de tous les États, alors que les plus grandes stars de la musique country se produiront dans des salles autour de Nashville. Certains de ces lieux comprennent des honky-tonks, des bars sur les toits et le centre commercial Bicentennial, se terminant par la baisse des notes de musique de minuit de la ville.

Réveillon du Nouvel An de CNN en direct

Interprètes : Anderson Cooper, Andy Cohen, Don Lemon, Alisyn Camerota et Dulce Sloan animateurs ; Katy Perry, Patti LaBelle, Duran Duran, Earth, Wind & Fire, Patti LuPone, William Shatner, Amanda Gorman, Leslie Jordan, David Arquette et Cheri Oteri se produisent

Où regarder : CNN

Lorsque: 20 h HE

CNN New Year’s Eve Live présentera la relation hilarante entre Anderson Cooper et Andy Cohen, ainsi qu’une performance de Katy Perry, qui se produira de sa nouvelle résidence à Vegas pour le spectacle.