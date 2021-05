Toutes les opérations de fusions et acquisitions de produits de beauté de 2021 [Updated] – WWD

Mise à jour: 19 avril

Les accords de fusions-acquisitions dans le secteur de la beauté n’ont montré presque aucun signe de ralentissement, malgré la pandémie de coronavirus en cours.

Quelques semaines à peine après 2021, il y a déjà eu plusieurs opérations de fusions-acquisitions pour la beauté d’un milliard de dollars, y compris l’accord d’Estée Lauder Cos.Inc pour acquérir le reste de Deciem, la société mère de The Ordinary, et Shiseido signant un accord de vente. ses activités de soins personnels à CVC Capital.

Il y a également eu de plus petites transactions, car les capital-risqueurs continuent de soutenir les entreprises de beauté.

Voici une liste des transactions M&A beauté jusqu’à présent en 2021:

janvier

Paper Cosmetics, une marque de déodorants naturels et durables s’adressant directement aux consommateurs, a clôturé un tour de table. Les conditions n’ont pas été divulguées.

SuperOrdinary a reçu un investissement minoritaire d’Alliance Consumer Growth. SuperOrdinary aide les marques de beauté américaines à se développer en Chine et a travaillé avec The Ordinary, Olaplex, Drunk Elephant et d’autres marques.

Coty Inc. a conclu un investissement minoritaire dans l’entreprise de beauté de Kim Kardashian West, KKW Beauty. L’investissement de 200 millions de dollars a donné à Coty une participation de 20% dans l’entreprise.

Perfect Corp. a levé une ronde de 50 millions de dollars de série C dirigée par Goldman Sachs. Perfect Corp. développe une technologie de réalité artificielle et d’intelligence artificielle utilisée dans des applications d’essai virtuelles pour l’industrie de la beauté.

Curlsmith, une marque spécialisée dans les cheveux texturés, a soulevé une série A dirigée par BFG Partners.

Hero Cosmetics a obtenu un investissement minoritaire d’Aria Growth Partners, une nouvelle société de capital-investissement. Hero est surtout connu pour sa gamme Mighty Patch de patchs hydrocolloïdes contre l’acné, mais s’est également diversifié dans d’autres produits de soins de la peau.

Cathay Capital a pris une participation minoritaire dans Juliette Has a Gun, une entreprise française de parfumerie.

Reckitt Benckiser a acquis la marque de soins féminins Queen V, qui fabrique des produits de santé vaginale pour les femmes.

Amyris Inc., la société de biotechnologie derrière Biossance, a annoncé qu’elle allait acquérir Terasana, une marque propre de CBD.

Gemma Labs, une entreprise de soins capillaires axée sur les données, a levé 2,75 millions de dollars auprès de PSL Ventures et d’autres investisseurs individuels.

Thirteen Lune a recueilli 1 million de dollars auprès d’amis et de membres de la famille, dont Gwyneth Paltrow, Sean «Diddy» Combs, Naomi Watts et Gregg Renfrew de Beautycounter.

San Francisco Equity Partners a acquis le fabricant de produits de beauté naturelle Smith & Vandiver Corp.

février

Dame Products, qui fabrique des vibrateurs, a levé 4 millions de dollars en financement de démarrage pour des entreprises de capital-risque dirigées par des femmes.

CVC Capital a signé un accord pour acheter les marques de soins personnels de Shiseido, notamment Tsubaki, Senka, Uno et Sea Breeze. Les marques devraient être transférées dans une coentreprise dirigée par CVC en juillet.

L’Oréal a finalisé l’acquisition de Takami, une marque japonaise de soins de la peau.

Skin Inc Supplement Bar, une ligne de soins de la peau axée sur la personnalisation, a levé 7 millions de dollars auprès du fonds d’investissement de Singapour Mistletoe.

WellBiz Brands Inc. a acquis les droits de franchise pour l’activité de salon de Drybar, qui comprend 141 salons Drybar.

Givaudan achète Myrissi, une entreprise d’intelligence artificielle qui traduit les parfums en modèles de couleurs et en images.

La marque de bien-être CBD Beam a levé 5 millions de dollars en financement de série A. L’entreprise a été lancée par d’anciens athlètes Matt Lombardi et Kevin Moran et se concentre sur les topiques pour le soulagement de la douleur.

Art of Sport – fondé par Matthais Metternich, Brian Lee et feu Kobe Bryant – a obtenu un financement de 6 millions de dollars dirigé par l’entrepreneur Mark Cuban.

L’Estée Lauder Cos.a annoncé qu’elle acquerrait le reste de Deciem, la société mère de The Ordinary. Lauder porte sa participation de 29% dans l’entreprise à 76%, valorisant Deciem à 2,2 milliards de dollars, et dans trois ans, Lauder prévoit d’acheter le reste de la société à une évaluation à déterminer.

Madison Reed, spécialisée dans la coloration propre et à la maison, a levé 52 millions de dollars avec des plans pour lancer plus de produits, ouvrir plus de barres de couleur et développer la technologie.

111Skin, la ligne de soins de la peau haut de gamme du chirurgien plasticien londonien Yannis Alexandrides, a reçu un investissement de Vaultier7.

Inflection a investi dans Pangea Laboratories, propriétaire des soins de la peau Medik8.

Mars

Amyris a annoncé son intention d’acheter Clean Costa Brazil, une entreprise de soins de la peau propre. Le fondateur Francisco Costa rejoindra Amyris en tant que directeur de la création.

Yatsen Holding, la société mère de Perfect Diary, a signé un accord pour acquérir Eve Lom auprès de Manzanita Capital.

Fueguia 1833 a obtenu une participation minoritaire d’Ilwaddi WLL. Le plan est d’accélérer la distribution de la gamme de parfums de niche et d’étendre les capacités de fabrication.

AS Beauty, propriétaire de Julep et Laura Geller, a acquis Mally Beauty, la marque de beauté de la maquilleuse célèbre Mally Roncal. Mally Beauty est vendu sur QVC, Amazon, Tmall et sur son propre site Web.

Curls, une ligne de soins capillaires pour les personnes aux cheveux texturés, a obtenu un investissement minoritaire de Beauty By Imagination, qui possède également WetBrush, Goody, Ouidad et Bio Ionic. Mahisha Dellinger, la fondatrice de Curls, restera la majorité et le propriétaire majoritaire de Curls, et continuera à diriger la marque. Elle continuera à se concentrer sur l’innovation et à élargir les programmes de redistribution de l’entreprise, qui se concentrent sur le développement de la prochaine génération de femmes entrepreneurs noires. Elle rejoindra également le conseil d’administration de BBI. Sous BBI, Curls prévoit d’étendre la distribution.

Core Equity Holdings a pris une participation majoritaire dans l’empire de soins capillaires de Franck Provost, Provalliance.

American Securities, une société de capital-investissement, a accepté d’acquérir Conair, qui détient les marques Cuisinart, Conair, Babyliss, Scunci et Waring. Les membres de la famille fondatrice Rizzuto conserveront une participation minoritaire.

La marque de parfum écologique Maison JUS a levé 600 000 euros auprès d’investisseurs providentiels.

NewSpring Franchise, un fonds de private equity du marché intermédiaire inférieur, a investi dans Blo Blow Dry Bar. Blo possède plus de 100 emplacements en Amérique du Nord.

Hub.cycle, qui transforme les déchets de fruits et légumes en matières premières pour les soins personnels et les industries, a levé 1,5 million d’euros.

Encore Consumer Capital a investi dans Love Wellness, une entreprise de santé et de bien-être des femmes qui fabrique des suppléments et des vitamines, fondée par la star de la télé-réalité Lauren Bosworth. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

L’Oréal a réalisé un investissement minoritaire dans la start-up environnementale Gjosa, axée sur les économies d’eau. Les deux ont travaillé ensemble pendant des années dans le but d’optimiser la technologie de rinçage du shampooing afin d’économiser de l’eau. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Sakara Life, qui prévoit d’atteindre 150 millions de dollars de chiffre d’affaires cette année et est rentable, a levé une série B de 15 millions de dollars auprès de One Better Ventures, Silas Capital et de l’investisseur existant Annox Capital. L’entreprise a également nommé John Replogle, ancien PDG de Seventh Generation et président du conseil d’administration de Burt’s Bees. Il est chargé d’aider à faire croître l’entreprise – qui se spécialise actuellement dans l’alimentation – en une entreprise de style de vie multi-catégories avec des produits de beauté et de soins personnels.

Un groupe d’investisseurs dirigé par Cornell Capital a acquis une entreprise de R&D, de fabrication et de marketing dans le domaine de la nutrition et du bien-être appelée INW I Innovations in Nutrition + Wellness, qui possède également le fabricant britannique de suppléments nutritionnels Bee Health. Cornell Capital prévoit de reproduire la stratégie utilisée pour développer KDC-One, qui a inclus plusieurs acquisitions complémentaires, pour faire d’INW une centrale de fabrication de nutrition et de bien-être.

Harry’s a levé une série E de 155 millions de dollars auprès de Bain Capital et Macquarie Capital, à la suite de la résiliation d’un accord prévu avec Edgewell. La nouvelle collecte de fonds évalue Harry à 1,7 milliard de dollars.

avril

Bain Capital a acquis une participation majoritaire dans la marque de soins personnels Hand in Hand, une entreprise de soins personnels.

La marque de soins de la peau pour hommes Disco a levé un tour de table de 5 millions de dollars dirigé par Midnight Venture Partners.

Mielle Organics a signé un accord d’investissement majeur – entre 100 millions de dollars et 1 milliard de dollars – avec Berkshire Partners, qui a réalisé un investissement minoritaire dans l’entreprise.

Famille C Venture, la société d’investissement privée de la famille Courtin-Clarins, a investi 9 millions de dollars en série B dans Pai Skincare.

General Atlantic a investi 80 millions de dollars pour une participation minoritaire dans Vegamour, une marque de soins capillaires centrée sur la croissance des cheveux.

Le groupe Carlyle a acheté une participation majoritaire dans Beautycounter qui valorise l’entreprise à 1 milliard de dollars. Le fondateur et PDG, Gregg Renfrew, a déclaré que la société prévoyait de renforcer le marketing et de continuer à développer la stratégie de distribution omnicanale.

Nylah’s Naturals, qui fabrique des produits pour cheveux texturés, a levé 50 000 livres auprès de Sara Davies après une apparition à l’émission de télévision de la BBC «Dragon’s Den».

La société mère de CurlMix, Listener Brands, a levé plus de 2,9 millions de dollars grâce à une campagne de financement participatif. L’objectif de l’entreprise est de collecter 5 millions de dollars.

Amyris a signé un accord pour acheter 70% d’EcoFabulous Cosmetics, une marque de beauté axée sur la génération Z qui a été fondée par la fondatrice de The Balm, Marissa Shipman.

Bloomeffects, une marque de soins de la peau à base de tulipes, a levé 2 millions de dollars en financement de démarrage.

La marque de soins capillaires propres Ceremonia a levé 2 millions de dollars de financement de démarrage dans le cadre d’un cycle mené par Silas Capital et Beliade.

Nestlé a conclu un accord avec KKR et The Carlyle Group pour acquérir des marques de The Bountiful Company pour 5,75 milliards de dollars. Les marques incluent Nature’s Bounty, Solgar, Osteo-Bi-Flex et Puritan’s Pride.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez: