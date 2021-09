Toutes les options et compagnons de romance de Pathfinder Wrath of the Righteous

Il y a une multitude de compagnons dans Pathfinder Wrath of the Righteous et cela signifie qu’il existe également un tas d’options de romance masculine et féminine.

Comme on peut s’y attendre d’un RPG isométrique, l’un des meilleurs aspects du jeu est son histoire et son ensemble de personnages que vous pouvez recruter et ajouter à votre groupe. La plupart d’entre eux sont de vrais spectateurs tels que Camelia, Seelah et Woljif, mais il y a aussi des joueurs comme Wenduag et Delemare pour les joueurs un peu plus bizarres.

Tout le monde dans le jeu n’est pas prêt à jouer au tennis des amygdales, mais il y a un bon nombre de partenaires possibles à courtiser.

Pathfinder Wrath of the Righteous options de romance masculine et féminine

Les options de romance masculine et féminine disponibles dans Pathfinder Wrath of the Righteous sont les suivantes :

Wenduag (mâle/femelle) Camelia (mâles uniquement) Arueshalae (mâle/femelle) Sosiel (mâles uniquement) Queen Galfey (mâle/femelle) Lann (femelles uniquement) Daeran (mâle/femelle)

C’est dommage qu’il n’y ait pas plus d’options pour la Saint-Valentin, car la liste du jeu contient de nombreux autres joyeux hommes et femmes incroyables. Pourtant, cette liste est assez diversifiée car chacun d’entre eux est unique à sa manière.

Wenduag est une femme féroce qui est un mariage parfait pour les amoureux des araignées, tandis que Lann est un visage sexy plein d’esprit et de sarcasme. Camelia est sans doute la plus belle mais aussi la plus protégée émotionnellement, tandis que la reine Galfey ressemble à Charlize Theron.

Arueshalae est une succube qui craint ses pouvoirs de séduction, Daeran est un noble charmant aux yeux les plus verts et Sosiel est un beau bougre réservé aux hommes.

Pathfinder Colère des justes compagnons

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les compagnons de Pathfinder Wrath of the Righteous :

Camellia Seelah Lann Ember Arueshalae Woljif Jefto Daeran Sosiel Regill Wenduag Nenio Delamere Greybor Finnean Staunton Vhane

Comme vous pouvez le voir, il y a 15 compagnons possibles au total et chacun d’eux a ses propres quêtes et points de vue uniques.

Pouvez-vous romancer Woljif?

Vous ne pouvez pas romancer Woljif dans le jeu en tant qu’homme ou femme.

Il est impossible de gagner l’amour d’elle et des personnages suivants :

Seelah Ember Regill Nenio Delamere Greybor Finnean Staunton Vhane

Seelah, Ember et Woljif sont peut-être les omissions les plus notables, mais le jeu est encore largement 50/50 avec ses camarades séduisants.

