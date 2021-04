Toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner contre Covid à partir du 1er mai

Plusieurs experts et dirigeants politiques avaient exhorté le gouvernement à intensifier la campagne de vaccination.

Le gouvernement a annoncé lundi un programme de vaccination contre Covid-19 «libéralisé et accéléré» à compter du 1er mai, dans le cadre duquel toutes les personnes âgées de plus de 18 ans pourront être vaccinées. En outre, les fabricants de vaccins ont été autorisés à libérer jusqu’à 50% des fournitures directement aux gouvernements des États et sur le marché libre à des prix pré-déclarés, une mesure qui augmenterait la disponibilité des agents prophylactiques pour la population.

Cette décision intervient dans un contexte de flambée rapide des cas de Covid-19, qui a étiré la capacité de nombreux États et villes, y compris la capitale nationale, à faire face à la crise.

La décision d’élargir le processus de vaccination a été prise lors d’une réunion présidée par le Premier ministre Narendra Modi.

«Le gouvernement travaille dur depuis plus d’un an pour s’assurer que le maximum d’Indiens soit en mesure de se faire vacciner dans les plus brefs délais», selon un communiqué publié après la réunion, qui a examiné les stratégies de tarification et d’achat des vaccins. adopté avec les questions d’éligibilité et d’administration.

Alors que la nouvelle «stratégie de phase 3 de la vaccination contre le Covid-19» sera déployée à partir du 1er mai, donnant à toutes les parties prenantes la possibilité de s’adapter aux besoins locaux, la campagne de vaccination actuelle du Centre se poursuivra comme prévu précédemment, offrant une vaccination gratuite pour les besoins essentiels et prioritaires. populations telles que définies précédemment (agents de santé, agents de première ligne) et vaccination pour les personnes de plus de 45 ans. Le Centre aura à sa disposition 50% des vaccins fournis par les fabricants.

La deuxième dose de tous les groupes prioritaires du Centre recevrait la priorité et le moment venu. Une stratégie spécifique et ciblée serait communiquée à toutes les parties prenantes à ce sujet, a déclaré le gouvernement.

L’Inde avait commencé la campagne de vaccination en janvier, donnant la priorité aux travailleurs de la santé et de première ligne, et plus tard, la campagne a été étendue aux personnes de plus de 60 ans.

L’Inde a administré jusqu’à présent près de 12,4 crores de vaccins Covid. Le vaccin AstraZeneca-Oxfod Covishield, fabriqué par le Serum Institute, et le vaccin indigène Covaxin, développé par Bharat Biotech, sont les deux vaccins administrés dans le pays. Récemment, l’Inde a également approuvé le vaccin russe Spoutnik V pour une utilisation d’urgence, tandis que de nombreux autres sont en cours d’approbation et de déploiement.

