Toutes les personnes impliquées dans Dexter semblent convenir que la fin originale était très mauvaise

En ce qui concerne les fandoms, il est souvent assez difficile de trouver quelque chose sur lequel tout le monde sera d’accord. C’est, bien sûr, à moins que vous ne parliez aux fans de Dexter. Il est difficile de trouver quelqu’un qui aime vraiment la fin de la série Showtime en 2013, le tueur en série titulaire devenant un bûcheron reclus dans les bois. En fait, même ceux qui ont participé à la réalisation de la série semblent convenir que la fin est ratée, la star de la série Michael C. Hall déclarant au Comic-Con 2021 que l’histoire “méritait une meilleure fin”.

Avec Dexter faisant revivre Dexter: New Blood de Showtime, le président du divertissement de Showtime Networks, Gary Levine, a clairement indiqué lors de la tournée de presse estivale du réseau TCA qu’ils espéraient réparer une fin que la plupart considèrent comme brisée. “Dexter est un joyau de la couronne de Showtime et nous ne lui avons pas rendu justice à la fin, je pense”, a-t-il déclaré. “Nous avons toujours voulu voir s’il y avait un moyen de le faire correctement, et il a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que c’était.”

Cette nouvelle version de la série reprend une décennie plus tard, avec Hall de retour dans le rôle principal. Il est rejoint par Clyde Phillips, qui a été showrunner lors des quatre premières saisons. En cours de route, ils espèrent écrire les torts de la finale originale.

“Je pense que la façon dont la série s’est terminée a beaucoup à voir avec la raison pour laquelle nous revisitons la série et le personnage”, a expliqué Hall lors du panel Dexter: New Blood. “Je pense qu’une grande partie de ce qui était mystifiant ou insatisfaisant pour les gens est en grande partie ce qui crée l’appétit que nous espérons satisfaire maintenant, vous savez? Le spectacle ne s’est pas terminé d’une manière définitive pour les gens ou qui a donné un sens à quiconque Nous n’avons pas eu de nouvelles de Dexter, il ne nous a rien dit à la fin du spectacle et je pense que cela a laissé le public dans, à tout le moins, un sentiment d’animation suspendue. “

Selon Phillips, c’est quelque chose que le duo a voulu aborder depuis la fin de la série. “Au fil des ans, Michael et moi avons discuté”, a-t-il déclaré. “Parfois, il était interviewé quelque part et quelqu’un lui demandait si Dexter revenait et il ne le niait pas, puis je le voyais et je l’appelais et nous parlions de quelques choses. Mais le moment n’était jamais bon pour Michael et cela devait être juste pour la psyché de Michael, le personnage de Michael, Michael en tant qu’acteur, en tant qu’homme.”

Maintenant que le tournage de la série est terminé et que le premier épisode arrivera le 7 novembre sur Showtime, ils sont prêts à ce que le monde voie Dexter pour obtenir la fin qu’ils pensent qu’il mérite. “Il y a eu un sentiment que c’était une affaire inachevée”, a déclaré Hall.

Les affaires seront-elles terminées d’ici la fin de New Blood, ou y a-t-il un potentiel pour encore plus de Dexter à l’avenir ? Alors que Phillips et Hall ne confirmeraient pas s’il s’agit d’une série fermée, Levine semble la considérer comme la fin.

“Pour moi, c’est la revisite de Dexter et je pense, pour moi, une finale appropriée pour une série brillante”, a-t-il déclaré.

Dexter: New Blood sera présenté le 7 novembre sur Showtime. En plus du retour de Hall, Jennifer Carpenter (Deb) et John Lithgow (le tueur de la Trinité) reprendront leurs rôles dans la nouvelle série, ce qui devrait être intéressant puisqu’ils sont tous les deux morts.